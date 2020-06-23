У нас есть специфика языка, на котором мы говорим. Это наше внутрипартийное дело, - Корниенко о скандальной записи с Арахамией про "бабу рабочую"
Сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что его высказывания в адрес однопартийцев смонтированы, а также извинился за то, что возможно кого то обидел своими словами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Корниенко отметил: "Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамия в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться.
Во-первых, запись была смонтирована, соответстенно фразы вырваны из контекста.
Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела.
В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения.
В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело.
И напоследок. Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".
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Матірбожа, зачем я на ночь ввалилась в фейсбук, ох.
Теперь мне надо ломать голову и пытаться понять, что конкретно эти двое одутловатых мужчин имели в виду под "баба рабочая, как корабельная сосна".
Они **** древесину?
Или все же слово "рабочая" было использовано в своем первоначальном смысле? Тогда при чем здесь "поддутая"?
Сначала подумала, что я недочула, и там "поддатая", но посмотрела фото леди и устыдилась.
Потом я пошла читать о корабельных соснах, узнала, что хорошие экземпляры обладают большим диаметром ствола, высокой смолистостью и отсутствием ****** и веток в основании дерева.
Спрашивается, ***** мне все это было надо.
Корабелы потыканые, тьху
Подивіться те відео - там же ж всі слова мімікою та жестами підтверджуються...
Уйопки...
поставили "бабу рабочую" раком
ох эти журналюги ох эти сказочники !!!!
смотри страна на свою выбранную быдлоту, любуйся Украина абра-хамами !
чтоб партайгеноссишу "корабельной сосной" обозвать.....
А мы глупые все это время считали, что в СН состоит, в основном, из насильников, мошенников и быдла.
высказывания смонтированы - ОТРИЦАНИЕ ФАКТА
извинился - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА
НУ,ТАК ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ???
Они там все обкуренные???
Ну, а згадка про куріння айкосів Зеленським викликає справедливу підозру, що Зе - наркоман.
Народ має право знати, чи не перебуває Зеленський у наркотичній залежності.
Ара хам и я.
партия членограя - партия брехунов
Дивно, яка може бути "специфіка мови" у Слуг народа?
Уявляю, як у них спілкуються рядові слуги.
Ну а че, наверное в 95 квартале именно так проводятся кастинги, ... Вы скажете что это не кастинг, а поиск кандидата на госслужбу 40 миллионной страны ?
Но по другому эти чмыри не умеют.
Но ведь 73 % наверное такие же....
ps Хотя , у меня во дворе, шпана помоему общается намного культурнее.
У вас и дел то нету, кроме позора и скандалов.
А ця тьотка заради посади готова витримати будь-яку образу, навіть у прямому ефірі та на усю країну.
Точно - сосна)
Это что получается, они там сосны корабельные независимо от гендера и пола.
Президенту заведешь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы и скажет: баба/мужик/трап - да! да! да!