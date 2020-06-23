У нас есть специфика языка, на котором мы говорим. Это наше внутрипартийное дело, - Корниенко о скандальной записи с Арахамией про "бабу рабочую"

Сопредседатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что его высказывания в адрес однопартийцев смонтированы, а также извинился за то, что возможно кого то обидел своими словами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Корниенко отметил: "Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамия в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться.

Во-первых, запись была смонтирована, соответстенно фразы вырваны из контекста.

Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Баба рабочая вообще, как корабельная сосна", - Арахамия и Корниенко обсуждают кандидатов от "Слуги народа" на выборы в Николаеве. ВИДЕО

В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения.

В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело.

И напоследок. Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами - в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".