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Новости Оккупация Крыма
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Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко

Слова Путина о

Недавние заявления президента России Владимира Путина о том, что оккупация Крыма Россией в 2014 году "была демократическим выбором населения полуострова", не находят поддержки в международном сообществе.

Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, тут можно говорить о попытке России навязать какую-то свою реальность как своей внутренней аудитории, так и международному сообществу, но, как мы видим, подобные сигналы не находят поддержки в мире", - считает представительница МИДа.

Екатерина Зеленко напомнила, что на прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил решение про продление секторальных санкций против России, кроме того, из года в год Генеральная ассамблея ООН принимает резолюции, которые осуждают нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и постоянную милитаризацию полуострова.

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"Словом, международное сообщество уже давно поняло, где реальные факты, а где дымовая завеса, за которой скрываются преступления и нарушения норм международного права", - заключила Зеленко.

Напомним, президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла на телеканале "Россия-1" 21 июня, высказал мнение, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий", а оккупированный Крым, по его словам, "всегда был российским".

Также Путин в очередной раз сказал, что оккупация Крыма Россией в 2014 году была "демократическим выбором населения полуострова".

Также читайте: Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар

Автор: 

Крым (26389) путин владимир (31270) Зеленко Екатерина (76)


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Топ комментарии
+9
***** наговорило за последние дни кучу всего. А что-же наша бубочка молчит? Еще в глазки не насмотрелось?
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24.06.2020 01:02
+6
Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5372
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24.06.2020 00:58
+6
Бубочка Явашвырок занят "государстенными делами" - он героически внедрился в группу к дальнобойщикам, разузнал, что это из-за них у нас плохие дороги и сдал их мусорам, а потом снял победный видосик.
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24.06.2020 01:09
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все кто ***** так и есть !
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24.06.2020 00:56 Ответить
Как буд-то кто-то еще обращает внимание что мелет гебнявое Пуйло! Да срет он на уши сугубо своей тупорилой мордовской аудитории.
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24.06.2020 00:57 Ответить
Біда у тому, що 73,22% з задоволенням кушают ці екскременти *****.
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24.06.2020 01:04 Ответить
не приувеличивай, рейтинг Зебилов за год провалился до 25%, через год дай бог 10
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24.06.2020 01:24 Ответить
Не пора, не пора, не пора Москалеві й ляхові служить;
Довершилась України кривда стара
- Нам пора для України жить!

Іван Франко.
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25.06.2020 17:48 Ответить
Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 5372
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24.06.2020 00:58 Ответить
***** наговорило за последние дни кучу всего. А что-же наша бубочка молчит? Еще в глазки не насмотрелось?
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24.06.2020 01:02 Ответить
Йому ***** дало домашнє завдання: «Посадіть Порошенко», а він ніяк не може справитись...
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24.06.2020 01:05 Ответить
Воно обісралось і заникалось з переляку.
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24.06.2020 01:07 Ответить
Бубочка Явашвырок занят "государстенными делами" - он героически внедрился в группу к дальнобойщикам, разузнал, что это из-за них у нас плохие дороги и сдал их мусорам, а потом снял победный видосик.
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24.06.2020 01:09 Ответить
Статус українських територій має право визначати всеукраїнський референдум, а не місцевий.
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24.06.2020 01:06 Ответить
Эксперимент показал, что если достаточно долго повторять "халва-халва-халва-..." то у минимум 72% во рту станет сладко...
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24.06.2020 01:08 Ответить
В Европе этот процент конечно меньше, но все равно, достаточно высокий...
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24.06.2020 01:12 Ответить
даст Бог вечноулыбающиеся китайские братья ,вооружившись, примером рашистского куйла демократически по Урал присоединять территорию рашистской Сибири к Поднебесной...
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24.06.2020 01:22 Ответить
Хотелось бы недолго
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24.06.2020 08:33 Ответить
Наши политики не должны использовать термин Анне́ксия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. annexio, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. annexus - «присоединённый»). Потому что Крым не присоединенный, а он оккупирован! И нужно мировой общественности тоже делать ноты протеста и чтобы был использован термин - Оккупация Крыма!
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24.06.2020 04:36 Ответить
Промова пукіна-кабаєва це подразник, за дпомогою якого ця вижівшая з ума макака нагадала про своє нікчемне існування
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24.06.2020 07:25 Ответить
Этот гном дебильный готовит армию к глобальной войне,решил Пилар войти в историю
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24.06.2020 08:29 Ответить
Чё его пуповиной не задушило при рождении,вот жеш **** мразь хороводит
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24.06.2020 08:31 Ответить
Як бездарно профукали територію України хабадні виродки.
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24.06.2020 08:46 Ответить
Слова путіна про Крим не знаходять підтримки у західних країнах, зато знаходять у вас, або мовчите, або повторюєте тези московитів, а мали б кричати день і ніч.
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24.06.2020 09:02 Ответить
Слова спикера - это минеральная вода ни пользы ни вреда. Такие заявления должен делать глава государства.
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24.06.2020 09:36 Ответить
а зелебобиусу по этому поводу сказать нечего?
это как бы его основное направление деятельности, а не сидеть в телеграме.
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24.06.2020 10:06 Ответить
 
 