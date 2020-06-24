Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко

Недавние заявления президента России Владимира Путина о том, что оккупация Крыма Россией в 2014 году "была демократическим выбором населения полуострова", не находят поддержки в международном сообществе.

Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, тут можно говорить о попытке России навязать какую-то свою реальность как своей внутренней аудитории, так и международному сообществу, но, как мы видим, подобные сигналы не находят поддержки в мире", - считает представительница МИДа.

Екатерина Зеленко напомнила, что на прошлой неделе Совет Евросоюза одобрил решение про продление секторальных санкций против России, кроме того, из года в год Генеральная ассамблея ООН принимает резолюции, которые осуждают нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и постоянную милитаризацию полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин во времена службы в КГБ в Дрездене поставлял оружие террористам-коммунистам, - СМИ

"Словом, международное сообщество уже давно поняло, где реальные факты, а где дымовая завеса, за которой скрываются преступления и нарушения норм международного права", - заключила Зеленко.

Напомним, президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Путин. Кремль", которая вышла на телеканале "Россия-1" 21 июня, высказал мнение, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, "получили огромное количество российских земель" и "традиционных российских исторических территорий", а оккупированный Крым, по его словам, "всегда был российским".

Также Путин в очередной раз сказал, что оккупация Крыма Россией в 2014 году была "демократическим выбором населения полуострова".

Также читайте: Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар