За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков
В "языковом законе" не хватает норм, способствующих развитию украинского, например, бонусов за создание контента.
Такое мнение высказал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио", передает
По его словам, единственный государственный язык в нашем государстве - украинский, и это ни у кого не вызывает вопросов.
"Сегодня вопрос языка поднимается исключительно политиками. Люди друг друга понимают достаточно неплохо. Если бы политики не влезали в этот процесс, было бы гораздо проще. Это затрудняет внутренние процессы в стране", - отметил председатель ВР.
Однако, уверен Разумков, власти должны "учитывать интересы всех граждан без исключения", поэтому в "языковой закон" будут внесены изменения.
"В законе мы закладываем условия, которые выступают в качестве кнута. А надо было закладывать условия, которые бы давали украинскому языку возможность развиваться. Например, создавать условия для создания контента на украинском. Речь идет о бонусах, в частности, налоговых", - заявил нардеп.
Разумков также подчеркнул, что "языковой омбудсмен" должен заниматься вопросами всех граждан: "У нас есть омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, которая защищает права всех людей, проживающих на территории нашего государства, всех граждан Украины. Поэтому защищать интересы надо всех граждан Украины. Так, как это делают народные депутаты, президент, правительство. И я думаю, что и языковые омбудсмены должны так действовать также".
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Вот только таким конторам как 95-квартал и 112 на это полностью НАПЛЕВАТЬ:
Первые в офшорах живут и, и так нихера налогов не платят, вторые у ФСБ на зарплате и могут не экономить.
https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/2359971780970934?__cft__[0]=AZVxAs-pfuCQ35nKUpyBRn5PmIiqgmH83jCYhSO-NrSjpVM0dxtNB7PO3-************************************************************-_AlzRAuCIbzo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
Вот есть у нас, например, очень именитый основатель фонда, занимающийся помощью онко-больным детям. Известный фонд Таблеточки, которому перечисляли деньги многие. И опа - постик, где русский классик Прилепин, например, молодец и умничек, круто пишет. А когда основателю фонда наваливают полную панамку любви, основатель фонда пишет вроде бы как извинительный пост. Но в нём шикарные фразы типа « Я просто не знала, кто это. Мне некогда заниматься политикой!», «Мы когда-нибудь обязательно найдем общий язык» и «Я презираю ненависть».
В коментах у основателя фонда табунятся украинцы, не замутнённые ПОЛИТИКОЙ, и россияне из разряда «не таких». Пишут слова поддержки.
А я читаю и никак не могу в голове это всё до кучи свести.
Что, реально можно жить в Украине и не знать, чем именно знаменит Прилепин, кроме его офуительных книжек?
Реально на седьмом году войны можно писать об этом как о политике, которой заниматься некогда?
Это нормально разве - верить в какой-то «общий язык» с людьми, которые хотят нас уничтожить как нацию?
Мне должно быть стыдно, за то, что я ненавижу?
Оказывается, Украина полна людей, готовых простить. Которые не видят ничего страшного в Прилепине, если его читает «хороший человек». Есть ведь и в России что-то, чем можно пользоваться себе во благо.
А я не могу. Меня адски штырит от их говора, если случайно даже услышу. От цифры 46 на штрихкоде. Я не могу слушать никого из тех русских рокеров, которых когда-то очень любила. Я ищу украинский перевод фильма и поменяла антигистаминный препарат только потому, что предыдущий делала РФ.
И мне часто стыдно за то, что я не владею украинским достаточно, чтобы хорошо на нём писать.
Да, я, вероятно, излишне категорична.
Но когда нас убивают седьмой год, когда нас уничтожают веками как популяцию, сколько можно уже переживать об излишней категоричности?!
Сколько можно скакать по граблям?
Если б я сама не была частью этой популяции, биолог во мне просто криком бы орал «Туда вам и дорога, прямо у самісіньку сраку, необучаемым, неспособным адаптироваться, лезущим с диким медведем обниматься, рекламирующим его, пытающимся найти общий язык!»
Я вижу лишь одну цель поиска и лелеяния этих говно-идей.
Оставить мостик, по которому мы ПОТОМ пойдём навстречу друг другу.
Снова «дружить».
Когда война закончится, когда перестанем постреливать.
Нам вообще по жизни от этой нашей многовековой «дружбы» один сплошной гешефт.
Нам ведь мало 14-ти тысяч погибших и сотен тысяч искалеченных только за последние 6 лет.
Нас ведь не морили голодом, не вывозили эшелонами за Урал.
Нас не выгоняли из собственных домов, не привязывали к столбам в родном городе, не пытали, не испытывали на нас новые способы убийств.
А тому основателю фонда я посоветовала посмаковать фразу «я презираю ненависть» и «найти общий язык» под обстрелом Града. Иногда я всё же жалею, что слишком дохрена людей не видели войну у себя на пороге. Не прочувствовали её кожей, нервами. Не впитали спинным мозгом понимание того, чем может грозить обострившаяся к убийце толерантность.
Бо для вас (і таких як ви, хохломанкуртів) контент на руссском язикє, талановитий АПРІОРІ.
Суржик - це встановлене напівросійське наречіе, носителі якого навіть не намагаються довчити українську і стати українцями.
Суржик відрізняеться від того коли людина намагаеться розмовляти українською але ще не може долбре розмовляти.
Носій суржика - це часто навіп-кацап і зрадник.