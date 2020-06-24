За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков

В "языковом законе" не хватает норм, способствующих развитию украинского, например, бонусов за создание контента.

Такое мнение высказал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио", передает

По его словам, единственный государственный язык в нашем государстве - украинский, и это ни у кого не вызывает вопросов.

"Сегодня вопрос языка поднимается исключительно политиками. Люди друг друга понимают достаточно неплохо. Если бы политики не влезали в этот процесс, было бы гораздо проще. Это затрудняет внутренние процессы в стране", - отметил председатель ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк

Однако, уверен Разумков, власти должны "учитывать интересы всех граждан без исключения", поэтому в "языковой закон" будут внесены изменения.

"В законе мы закладываем условия, которые выступают в качестве кнута. А надо было закладывать условия, которые бы давали украинскому языку возможность развиваться. Например, создавать условия для создания контента на украинском. Речь идет о бонусах, в частности, налоговых", - заявил нардеп.

Разумков также подчеркнул, что "языковой омбудсмен" должен заниматься вопросами всех граждан: "У нас есть омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, которая защищает права всех людей, проживающих на территории нашего государства, всех граждан Украины. Поэтому защищать интересы надо всех граждан Украины. Так, как это делают народные депутаты, президент, правительство. И я думаю, что и языковые омбудсмены должны так действовать также".

Также читайте: Русскоязычные сериалы в Украине идут на благо индустрии и экономики, - министр культуры Ткаченко