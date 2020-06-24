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Новости Языковой вопрос
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За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков

За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков

В "языковом законе" не хватает норм, способствующих развитию украинского, например, бонусов за создание контента.

Такое мнение высказал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "Украинского радио", передает

По его словам, единственный государственный язык в нашем государстве - украинский, и это ни у кого не вызывает вопросов.

"Сегодня вопрос языка поднимается исключительно политиками. Люди друг друга понимают достаточно неплохо. Если бы политики не влезали в этот процесс, было бы гораздо проще. Это затрудняет внутренние процессы в стране", - отметил председатель ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк

Однако, уверен Разумков, власти должны "учитывать интересы всех граждан без исключения", поэтому в "языковой закон" будут внесены изменения.

"В законе мы закладываем условия, которые выступают в качестве кнута. А надо было закладывать условия, которые бы давали украинскому языку возможность развиваться. Например, создавать условия для создания контента на украинском. Речь идет о бонусах, в частности, налоговых", - заявил нардеп.

Разумков также подчеркнул, что "языковой омбудсмен" должен заниматься вопросами всех граждан: "У нас есть омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, которая защищает права всех людей, проживающих на территории нашего государства, всех граждан Украины. Поэтому защищать интересы надо всех граждан Украины. Так, как это делают народные депутаты, президент, правительство. И я думаю, что и языковые омбудсмены должны так действовать также".

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Автор: 

украинский язык (1189) язык (3779) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+16
За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков - Цензор.НЕТ 4517
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24.06.2020 01:14
+10
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=AZVxAs-pfuCQ35nKUpyBRn5PmIiqgmH83jCYhSO-NrSjpVM0dxtNB7PO3-************************************************************-_AlzRAuCIbzo&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс

https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/2359971780970934?__cft__[0]=AZVxAs-pfuCQ35nKUpyBRn5PmIiqgmH83jCYhSO-NrSjpVM0dxtNB7PO3-************************************************************-_AlzRAuCIbzo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Вот есть у нас, например, очень именитый основатель фонда, занимающийся помощью онко-больным детям. Известный фонд Таблеточки, которому перечисляли деньги многие. И опа - постик, где русский классик Прилепин, например, молодец и умничек, круто пишет. А когда основателю фонда наваливают полную панамку любви, основатель фонда пишет вроде бы как извинительный пост. Но в нём шикарные фразы типа « Я просто не знала, кто это. Мне некогда заниматься политикой!», «Мы когда-нибудь обязательно найдем общий язык» и «Я презираю ненависть».

В коментах у основателя фонда табунятся украинцы, не замутнённые ПОЛИТИКОЙ, и россияне из разряда «не таких». Пишут слова поддержки.

А я читаю и никак не могу в голове это всё до кучи свести.

Что, реально можно жить в Украине и не знать, чем именно знаменит Прилепин, кроме его офуительных книжек?
Реально на седьмом году войны можно писать об этом как о политике, которой заниматься некогда?
Это нормально разве - верить в какой-то «общий язык» с людьми, которые хотят нас уничтожить как нацию?
Мне должно быть стыдно, за то, что я ненавижу?

Оказывается, Украина полна людей, готовых простить. Которые не видят ничего страшного в Прилепине, если его читает «хороший человек». Есть ведь и в России что-то, чем можно пользоваться себе во благо.

А я не могу. Меня адски штырит от их говора, если случайно даже услышу. От цифры 46 на штрихкоде. Я не могу слушать никого из тех русских рокеров, которых когда-то очень любила. Я ищу украинский перевод фильма и поменяла антигистаминный препарат только потому, что предыдущий делала РФ.

И мне часто стыдно за то, что я не владею украинским достаточно, чтобы хорошо на нём писать.

Да, я, вероятно, излишне категорична.

Но когда нас убивают седьмой год, когда нас уничтожают веками как популяцию, сколько можно уже переживать об излишней категоричности?!
Сколько можно скакать по граблям?
Если б я сама не была частью этой популяции, биолог во мне просто криком бы орал «Туда вам и дорога, прямо у самісіньку сраку, необучаемым, неспособным адаптироваться, лезущим с диким медведем обниматься, рекламирующим его, пытающимся найти общий язык!»

Я вижу лишь одну цель поиска и лелеяния этих говно-идей.

Оставить мостик, по которому мы ПОТОМ пойдём навстречу друг другу.
Снова «дружить».
Когда война закончится, когда перестанем постреливать.

Нам вообще по жизни от этой нашей многовековой «дружбы» один сплошной гешефт.

Нам ведь мало 14-ти тысяч погибших и сотен тысяч искалеченных только за последние 6 лет.
Нас ведь не морили голодом, не вывозили эшелонами за Урал.
Нас не выгоняли из собственных домов, не привязывали к столбам в родном городе, не пытали, не испытывали на нас новые способы убийств.

А тому основателю фонда я посоветовала посмаковать фразу «я презираю ненависть» и «найти общий язык» под обстрелом Града. Иногда я всё же жалею, что слишком дохрена людей не видели войну у себя на пороге. Не прочувствовали её кожей, нервами. Не впитали спинным мозгом понимание того, чем может грозить обострившаяся к убийце толерантность.
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24.06.2020 01:22
+10
Та зрозуміло.
Бо для вас (і таких як ви, хохломанкуртів) контент на руссском язикє, талановитий АПРІОРІ.
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24.06.2020 01:45
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Вот же предатели.
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24.06.2020 01:12 Ответить
опять про ущемленных сруцьких запел
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24.06.2020 01:13 Ответить
За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков - Цензор.НЕТ 4517
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24.06.2020 01:14 Ответить
Коломойский обвинил Фарион в притеснении украинского языка после такого предложения.
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24.06.2020 01:14 Ответить
Правда та міфи про російські матюки. Українці та білоруси не матюкалися! https://www.youtube.com/watch?v=GwjflDFbUFM
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24.06.2020 01:15 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC9r2U5gtIN5vKixDQz3zcFg

https://www.youtube.com/watch?v=GwjflDFbUFM

https://www.youtube.com/watch?v=CtrSK23hl8Y

Суть російського мату, як реакція на рабство московитів (частина 2) https://www.youtube.com/watch?v=cnkiQEbshZk
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24.06.2020 01:26 Ответить
Как я понимаю, они предлагают "кнут" (квоты) убрать и заменить его "пряником" (налоговыми льготами).
Вот только таким конторам как 95-квартал и 112 на это полностью НАПЛЕВАТЬ:
Первые в офшорах живут и, и так нихера налогов не платят, вторые у ФСБ на зарплате и могут не экономить.
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24.06.2020 01:20 Ответить
Пряник без батога не працює ніяк. Особливо це стосується рускава чєлавєка. І хохла. Хохол - це колишній українець, якому всьо равно.
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24.06.2020 08:52 Ответить
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=AZVxAs-pfuCQ35nKUpyBRn5PmIiqgmH83jCYhSO-NrSjpVM0dxtNB7PO3-************************************************************-_AlzRAuCIbzo&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс

https://www.facebook.com/TanyaAdams75/posts/2359971780970934?__cft__[0]=AZVxAs-pfuCQ35nKUpyBRn5PmIiqgmH83jCYhSO-NrSjpVM0dxtNB7PO3-************************************************************-_AlzRAuCIbzo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Вот есть у нас, например, очень именитый основатель фонда, занимающийся помощью онко-больным детям. Известный фонд Таблеточки, которому перечисляли деньги многие. И опа - постик, где русский классик Прилепин, например, молодец и умничек, круто пишет. А когда основателю фонда наваливают полную панамку любви, основатель фонда пишет вроде бы как извинительный пост. Но в нём шикарные фразы типа « Я просто не знала, кто это. Мне некогда заниматься политикой!», «Мы когда-нибудь обязательно найдем общий язык» и «Я презираю ненависть».

В коментах у основателя фонда табунятся украинцы, не замутнённые ПОЛИТИКОЙ, и россияне из разряда «не таких». Пишут слова поддержки.

А я читаю и никак не могу в голове это всё до кучи свести.

Что, реально можно жить в Украине и не знать, чем именно знаменит Прилепин, кроме его офуительных книжек?
Реально на седьмом году войны можно писать об этом как о политике, которой заниматься некогда?
Это нормально разве - верить в какой-то «общий язык» с людьми, которые хотят нас уничтожить как нацию?
Мне должно быть стыдно, за то, что я ненавижу?

Оказывается, Украина полна людей, готовых простить. Которые не видят ничего страшного в Прилепине, если его читает «хороший человек». Есть ведь и в России что-то, чем можно пользоваться себе во благо.

А я не могу. Меня адски штырит от их говора, если случайно даже услышу. От цифры 46 на штрихкоде. Я не могу слушать никого из тех русских рокеров, которых когда-то очень любила. Я ищу украинский перевод фильма и поменяла антигистаминный препарат только потому, что предыдущий делала РФ.

И мне часто стыдно за то, что я не владею украинским достаточно, чтобы хорошо на нём писать.

Да, я, вероятно, излишне категорична.

Но когда нас убивают седьмой год, когда нас уничтожают веками как популяцию, сколько можно уже переживать об излишней категоричности?!
Сколько можно скакать по граблям?
Если б я сама не была частью этой популяции, биолог во мне просто криком бы орал «Туда вам и дорога, прямо у самісіньку сраку, необучаемым, неспособным адаптироваться, лезущим с диким медведем обниматься, рекламирующим его, пытающимся найти общий язык!»

Я вижу лишь одну цель поиска и лелеяния этих говно-идей.

Оставить мостик, по которому мы ПОТОМ пойдём навстречу друг другу.
Снова «дружить».
Когда война закончится, когда перестанем постреливать.

Нам вообще по жизни от этой нашей многовековой «дружбы» один сплошной гешефт.

Нам ведь мало 14-ти тысяч погибших и сотен тысяч искалеченных только за последние 6 лет.
Нас ведь не морили голодом, не вывозили эшелонами за Урал.
Нас не выгоняли из собственных домов, не привязывали к столбам в родном городе, не пытали, не испытывали на нас новые способы убийств.

А тому основателю фонда я посоветовала посмаковать фразу «я презираю ненависть» и «найти общий язык» под обстрелом Града. Иногда я всё же жалею, что слишком дохрена людей не видели войну у себя на пороге. Не прочувствовали её кожей, нервами. Не впитали спинным мозгом понимание того, чем может грозить обострившаяся к убийце толерантность.
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24.06.2020 01:22 Ответить
Идиоты. Единственное поощрение, которое заслуживают авторы - за создание ТАЛАНТЛИВОГО контента НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ. А не за тиражирование конъюнктуры, которая заполонила информационное и культурное пространство (еще со времен Ющенко).
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24.06.2020 01:34 Ответить
Та зрозуміло.
Бо для вас (і таких як ви, хохломанкуртів) контент на руссском язикє, талановитий АПРІОРІ.
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24.06.2020 01:45 Ответить
да какая разница?
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24.06.2020 08:02 Ответить
а за російський судити по Закону
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24.06.2020 01:34 Ответить
За контент на русском языке размер роялти уменьшить раза в 2 - 3...
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24.06.2020 01:54 Ответить
Дуже правильне судження.
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24.06.2020 02:21 Ответить
Нужно не останавливаться на достигнутом и начать поощрять также потребителей газа, электричества и возможно даже угля. В зимнее время особенно.
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24.06.2020 04:02 Ответить
расслабься, кацапсина! газ уже 5 лет не покупаем на раиси
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24.06.2020 07:27 Ответить
Було б добре, щоб окрім урахування інтересів усіх громадян, влада у першу чергу враховувала б інтереси українців.
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24.06.2020 05:47 Ответить
Суми. Половина маршруток з написами ворожою мовою. Таблички з назвами вулиць - мовою ворога. Ярлики з назвами товарів в маркетах - мовою ворога. Значно зменшилася частина товарів з написами на них українською, дуже багато товарів для мешканців запорєбріка. Переконаний, в прикордонному місті таким чином створюють ситуацію, щоб буряти, чи якути не плутали. Для них українська мова те саме, що українцю іспанська. Як на мене, це сприяння агресору.
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24.06.2020 06:55 Ответить
Залежить багато від місцевої влади ..На сесії прийняти постанову про заборону реклами та написів на касабській (окупаційній ) ..
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24.06.2020 07:13 Ответить
В березні минулого року був на полтавському олійному заводі Кернел, з розмови з працівниками стало зрозуміло що 90% щирих, україномовних полтавчан з прикордонного з росією міста будуть голосувати за Зеленського... Ото така правда життя.
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24.06.2020 08:23 Ответить
Яке це полтавське місто прикордонне з росією?
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25.06.2020 00:12 Ответить
За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков - Цензор.НЕТ 1946
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24.06.2020 07:14 Ответить
мне жалко украиноязычных, поэтому я за. их и так мало.
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24.06.2020 07:16 Ответить
ПС ))) Дві треті тут дописувачів пишуть окупаційною .
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24.06.2020 07:17 Ответить
а то нічого , що ця версія цензора нет "рус" ? Нехай шмаляють на укр версію, вони там що, не поміщаються всі, чи медом тут помазано ?
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24.06.2020 08:06 Ответить
На українській версії коментатори й без того українськомовні. А тут є можливість якогось хохла, який зрікся мови предків, переконати, що соромитися свого роду не варто. Що українці більш розвинена нація, ніж мешканці запорєбріка. Що українець відрізняється від росіянина тим, що один розмовляє українською, а інший російською. Як іспанець від німця, чи англійця. Якщо мені вдастся хоч одного не російськомовного, а сина українськомовних батьків, який вдався на зраду, переконати в тім, що писати коментарі, і спілкуватися в побуті треба мовою предків, то я не пусте місце. Тому я тут.
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24.06.2020 08:26 Ответить
За создание контента на украинском языке нужно поощрять, например, предоставлять налоговые льготы, - Разумков - Цензор.НЕТ 4586
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24.06.2020 07:21 Ответить
Без нації нема держави.
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24.06.2020 10:13 Ответить
Тут вопрос немного в другом. Можно перефразировать Маяковского так, - Я русский забыл бы, лишь только за то, что им разговаривал путин!
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24.06.2020 07:51 Ответить
А доплату за знання депутатом іноземної мови - тобто російської, вже відмінили?
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24.06.2020 08:20 Ответить
Українських дітей від народження примушують знати державну мову Російської Федерації.
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24.06.2020 08:43 Ответить
В Украине поощрять за украинский....Это ж додуматься до такого надо....
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24.06.2020 09:03 Ответить
Дмитре, на хрен нам твої пільги - ти нам ліпше про "сосни" розкажи. "Сосни" в смислі іменника, а не те, що ти подумав.
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24.06.2020 09:21 Ответить
На заході України не було голодоморів, бо там не було російськомовних.
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24.06.2020 09:58 Ответить
Суржик - це спаклюженя українська мова. Носії суржику є ті хто обить вигляд що любить Україну, але насправді чекає російьску армію.

Суржик - це встановлене напівросійське наречіе, носителі якого навіть не намагаються довчити українську і стати українцями.

Суржик відрізняеться від того коли людина намагаеться розмовляти українською але ще не може долбре розмовляти.

Носій суржика - це часто навіп-кацап і зрадник.
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24.06.2020 10:15 Ответить
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що мовний омбудсмен має опікуватися не українською, а мовами всіх народів, котрі проживають у країні.
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24.06.2020 11:06 Ответить
 
 