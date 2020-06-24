В День крымскотатарского флага в Киеве пройдут митинг, автопробег и торжественное шествие
В Киеве на День крымскотатарского флага, 26 июня, запланировано несколько мероприятий.
Список обнародовал в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
Так, с 10:30 до 10:45 пройдет церемония торжественного поднятия крымскотатарского флага на флагштоке у здания МИД Украины с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
Затем, с 15:00 до 18:30 будет проходить автопробег по улицам Киева, который стартует от Международного выставочного центра и завершится на Майдане Независимости. При этом, как сообщается, пассажиры-участники автопробега в 18:30 присоединятся к шествию-вынесению большого крымскотатарского флага.
С 18:30 до 19:00 пройдет торжественное шествие - вынос большого крымскотатарского флага. Начало шествия - улица Крещатик, 29/1 (ориентир - магазин "Рошен" у Бессарабского рынка). Шествие завершится на Майдане Независимости.
Также с 19:00 до 20:00 запланирован митинг, посвященный Дню крымскотатарского флага на Майдане Независимости.
Кроме этого, 27 июня проведут обновление огромного крымскотатарского флага, нанесенного на Оболонской набережной Киева.
"Организаторы мероприятий, посвященных Дню крымскотатарского флага, напоминают всем о необходимости использовать на мероприятиях индивидуальные средства защиты - маски, перчатки, а также соблюдать необходимую дистанцию", - подчеркнул Чубаров.
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Вітаю весь кримськотатарський народ з Днем Національного прапора! Сьогодні брати - кримські татари відзначають "Байрак куню" -
День національного кримськотатарського прапора. Наявність власного національного прапора - є одним із потужних символів національної ідентичності. Тому російських окупантів, що намагаються русіфікувати всі вільні народи, що потрапили під російську окупацію, часом дуже дратує кримськотатарський прапор. Взагалі зараз в Росії посилилась політика боротьби з національними мовами, культурами, символікою, національною ідентичністю. Після заборони в Росії викладання національних мов в школах, стало зрозуміло, що русіфікація стала національною політикою. Тому тимчасово окупований Крим до звільнення також буде потерпати від цієї політики. Нашим кримськотатарським мусульманам в Криму доведеться докладати чималих зусиль, щоб зберегти мову, національну ідентичність та національну символіку, - каже Саід Ісмагілов. - Я, як Муфтій мусульман України, хочу запевнити, що в ці тяжкі часи ми нашими молитвами, доброчинністю та культурними проектами підтримували і будемо підтримувати наших братів - кримських татар.
Призвіще кума фуйла ви написали з великої літери, в знак поваги, за його співпрацю з тимошенко, проти України?
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.Тарас Шевченко