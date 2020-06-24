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В День крымскотатарского флага в Киеве пройдут митинг, автопробег и торжественное шествие

В День крымскотатарского флага в Киеве пройдут митинг, автопробег и торжественное шествие

В Киеве на День крымскотатарского флага, 26 июня, запланировано несколько мероприятий.

Список обнародовал в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 10:30 до 10:45 пройдет церемония торжественного поднятия крымскотатарского флага на флагштоке у здания МИД Украины с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Затем, с 15:00 до 18:30 будет проходить автопробег по улицам Киева, который стартует от Международного выставочного центра и завершится на Майдане Независимости. При этом, как сообщается, пассажиры-участники автопробега в 18:30 присоединятся к шествию-вынесению большого крымскотатарского флага.

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С 18:30 до 19:00 пройдет торжественное шествие - вынос большого крымскотатарского флага. Начало шествия - улица Крещатик, 29/1 (ориентир - магазин "Рошен" у Бессарабского рынка). Шествие завершится на Майдане Независимости.

Также с 19:00 до 20:00 запланирован митинг, посвященный Дню крымскотатарского флага на Майдане Независимости.

Кроме этого, 27 июня проведут обновление огромного крымскотатарского флага, нанесенного на Оболонской набережной Киева.

"Организаторы мероприятий, посвященных Дню крымскотатарского флага, напоминают всем о необходимости использовать на мероприятиях индивидуальные средства защиты - маски, перчатки, а также соблюдать необходимую дистанцию", - подчеркнул Чубаров.

В День крымскотатарского флага в Киеве пройдут митинг, автопробег и торжественное шествие 01

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Автор: 

Киев (25524) Крым (26389) Чубаров Рефат (941) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+6
Порох будет, а Наркоша - нет, людей будет много, а у него

антропофобия - болезнь маленьких и слабых
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24.06.2020 02:29
+5
интересно,гнусавый наркоша будет присутствовать? или будет переживать,что корниенко не доставил корабельную сосну?
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24.06.2020 01:33
+3
Привітання з Днем кримськотатарського прапора пролунали і від Муфтія Духовного управління мусульман України "Умма" шейха Саіда Ісмагілова:

Вітаю весь кримськотатарський народ з Днем Національного прапора! Сьогодні брати - кримські татари відзначають "Байрак куню" -

День національного кримськотатарського прапора. Наявність власного національного прапора - є одним із потужних символів національної ідентичності. Тому російських окупантів, що намагаються русіфікувати всі вільні народи, що потрапили під російську окупацію, часом дуже дратує кримськотатарський прапор. Взагалі зараз в Росії посилилась політика боротьби з національними мовами, культурами, символікою, національною ідентичністю. Після заборони в Росії викладання національних мов в школах, стало зрозуміло, що русіфікація стала національною політикою. Тому тимчасово окупований Крим до звільнення також буде потерпати від цієї політики. Нашим кримськотатарським мусульманам в Криму доведеться докладати чималих зусиль, щоб зберегти мову, національну ідентичність та національну символіку, - каже Саід Ісмагілов. - Я, як Муфтій мусульман України, хочу запевнити, що в ці тяжкі часи ми нашими молитвами, доброчинністю та культурними проектами підтримували і будемо підтримувати наших братів - кримських татар.
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24.06.2020 04:46
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интересно,гнусавый наркоша будет присутствовать? или будет переживать,что корниенко не доставил корабельную сосну?
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24.06.2020 01:33 Ответить
Порох будет, а Наркоша - нет, людей будет много, а у него

антропофобия - болезнь маленьких и слабых
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24.06.2020 02:29 Ответить
Татари в Татарстані, а в Криму кримські татари! Воювати в Криму повинна була українська армія, а не громадяни України. Кримські татари були проти окупації Криму і проводили мінінг та носили їжу блокованим українським частинам, де вже було до 80% зрадників серед офіцерів. Далі був на них тиск після відомого засідання РНБО. Не забув про це, провокатор?
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24.06.2020 04:38 Ответить
Дозвольте спитати : то Ви підтримуєте порошенка в нищення добровольчого руху ?!
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24.06.2020 05:22 Ответить
Не підтримую.
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24.06.2020 05:53 Ответить
Али думаешь за эти годы мы забыли? Да вы сидели по домам и смотрели, кто же больше вам даст рашка или Украина. Вместе с ватой не мало вас на русских парадах потанцевало. Рассказы, дабы выбить преимущество тут не катят. Пробеги надо было устраивать, когда референдум был, а не сейчас...Не начала бы вас рашка ущемлять, увидели бы мы любовь к вышыванкам только во сне. Может и не зря вам депортацию устроили...Вы любите как не Гитлера, так Путина с хлебом и солью встречать.
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24.06.2020 07:45 Ответить
Привітання з Днем кримськотатарського прапора пролунали і від Муфтія Духовного управління мусульман України "Умма" шейха Саіда Ісмагілова:

Вітаю весь кримськотатарський народ з Днем Національного прапора! Сьогодні брати - кримські татари відзначають "Байрак куню" -

День національного кримськотатарського прапора. Наявність власного національного прапора - є одним із потужних символів національної ідентичності. Тому російських окупантів, що намагаються русіфікувати всі вільні народи, що потрапили під російську окупацію, часом дуже дратує кримськотатарський прапор. Взагалі зараз в Росії посилилась політика боротьби з національними мовами, культурами, символікою, національною ідентичністю. Після заборони в Росії викладання національних мов в школах, стало зрозуміло, що русіфікація стала національною політикою. Тому тимчасово окупований Крим до звільнення також буде потерпати від цієї політики. Нашим кримськотатарським мусульманам в Криму доведеться докладати чималих зусиль, щоб зберегти мову, національну ідентичність та національну символіку, - каже Саід Ісмагілов. - Я, як Муфтій мусульман України, хочу запевнити, що в ці тяжкі часи ми нашими молитвами, доброчинністю та культурними проектами підтримували і будемо підтримувати наших братів - кримських татар.
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24.06.2020 04:46 Ответить
Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun! - написав Президент України Петро Порошенко!
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24.06.2020 04:48 Ответить
Він би ще якусь стрічку перерізав би із задоволенням ...А Медведчук не перестав бути кумом порошенка ...
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24.06.2020 05:25 Ответить
Він привітав, а ваш Зе не звільнив жодного кримського татарина із російських тюрем.
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24.06.2020 05:57 Ответить
З учорашнього дня, бют-ватні тролі, почали розганяти брехню про кумівство Пороха з мертвечуком. До чого б це?

Призвіще кума фуйла ви написали з великої літери, в знак поваги, за його співпрацю з тимошенко, проти України?
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24.06.2020 08:53 Ответить
У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода - Цензор.НЕТ 4304

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.Тарас Шевченко
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24.06.2020 08:59 Ответить
У День кримськотатарського прапора в Києві відбудуться мітинг, автопробіг та урочиста хода - Цензор.НЕТ 1253
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24.06.2020 09:08 Ответить
 
 