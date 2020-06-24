В День крымскотатарского флага в Киеве пройдут митинг, автопробег и торжественное шествие

В Киеве на День крымскотатарского флага, 26 июня, запланировано несколько мероприятий.

Список обнародовал в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 10:30 до 10:45 пройдет церемония торжественного поднятия крымскотатарского флага на флагштоке у здания МИД Украины с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Затем, с 15:00 до 18:30 будет проходить автопробег по улицам Киева, который стартует от Международного выставочного центра и завершится на Майдане Независимости. При этом, как сообщается, пассажиры-участники автопробега в 18:30 присоединятся к шествию-вынесению большого крымскотатарского флага.

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С 18:30 до 19:00 пройдет торжественное шествие - вынос большого крымскотатарского флага. Начало шествия - улица Крещатик, 29/1 (ориентир - магазин "Рошен" у Бессарабского рынка). Шествие завершится на Майдане Независимости.

Также с 19:00 до 20:00 запланирован митинг, посвященный Дню крымскотатарского флага на Майдане Независимости.

Кроме этого, 27 июня проведут обновление огромного крымскотатарского флага, нанесенного на Оболонской набережной Киева.

"Организаторы мероприятий, посвященных Дню крымскотатарского флага, напоминают всем о необходимости использовать на мероприятиях индивидуальные средства защиты - маски, перчатки, а также соблюдать необходимую дистанцию", - подчеркнул Чубаров.

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