Еврокомиссия собрала почти 10 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, - посол ЕС в Украине Маасикас

В рамках инициативы Европейской комиссии по созданию фонда для разработки лекарств и вакцины от коронавируса уже собрано 9,8 миллиарда евро, хотя планировалось собрать 7,5 миллиардов.

Об этом заявил Матти Маасикас, посол Европейского союза в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Результаты (инициативы ЕК "Глобальный ответ", направленной на разработку вакцин и лекарств от коронавируса. - Ред.) превзошли все ожидания. Я очень рад говорить об этом. Идея заключалась в том, чтобы собрать €7,5 миллиарда, но к настоящему времени (к 8 июня. - Ред.) уже есть €9,8 миллиарда. К концу июня у нас может быть больше. И эти деньги, конечно, должны быть направлены по всему миру с помощью средств ЕС. И не только для вакцин, для разработки вакцин. Но также для диагностики и терапии. Инициатива Европейской комиссии имела огромный успех", - сказал Маасикас.

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Напомним, в начале мая Еврокомиссия провела мероприятие по сбору средств. После его завершения Урсула фон дер Ляйен объявила, что удалось собрать 7,4 миллиарда евро. 4 миллиарда из собранного должны пойти на разработку вакцины, 2 миллиарда - на изучение возможностей лечения, а 1,5 миллиарда - на увеличение мощностей для тестирования в мире.