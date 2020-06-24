РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12388 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 398 26

Еврокомиссия собрала почти 10 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, - посол ЕС в Украине Маасикас

Еврокомиссия собрала почти 10 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, - посол ЕС в Украине Маасикас

В рамках инициативы Европейской комиссии по созданию фонда для разработки лекарств и вакцины от коронавируса уже собрано 9,8 миллиарда евро, хотя планировалось собрать 7,5 миллиардов.

Об этом заявил Матти Маасикас, посол Европейского союза в Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Результаты (инициативы ЕК "Глобальный ответ", направленной на разработку вакцин и лекарств от коронавируса. - Ред.) превзошли все ожидания. Я очень рад говорить об этом. Идея заключалась в том, чтобы собрать €7,5 миллиарда, но к настоящему времени (к 8 июня. - Ред.) уже есть €9,8 миллиарда. К концу июня у нас может быть больше. И эти деньги, конечно, должны быть направлены по всему миру с помощью средств ЕС. И не только для вакцин, для разработки вакцин. Но также для диагностики и терапии. Инициатива Европейской комиссии имела огромный успех", - сказал Маасикас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение на закупку 300 млн доз вакцин от COVID-19

Напомним, в начале мая Еврокомиссия провела мероприятие по сбору средств. После его завершения Урсула фон дер Ляйен объявила, что удалось собрать 7,4 миллиарда евро. 4 миллиарда из собранного должны пойти на разработку вакцины, 2 миллиарда - на изучение возможностей лечения, а 1,5 миллиарда - на увеличение мощностей для тестирования в мире.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Матти Маасикас (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Mне очень жаль, но я вынужден признать что курс Украины на интеграцию в ЕС, похоже, ошибочен. Зачем иметь дело с этой бандой сумасшедших "комиссаров" ? Стройте свою собственную экономику, не озираясь ни на кого. Нельзя больше зависеть от прихотей старых иностранных пердунов, возомнивших себя "владыками планеты".
показать весь комментарий
24.06.2020 05:31
+5
Зеленський свій мільйон доклав , як збирався ?
показать весь комментарий
24.06.2020 05:17
+4
Тебе,наверное ,мало!!
А люди работают! Ты знаешь,что уже 11 вакцин(в Мире) проходят испытания на добровольцах? И 2 вакцины разработали в Германии В Тюбингене?
А ты знаешь,что англичане применили известное 50 лет лекарство, недорогое и доступное,которое уменьшает смертность на 30%?
И не ты собирал ти деньги,а первый побежишь вакцинироваться!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 03:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тебе,наверное ,мало!!
А люди работают! Ты знаешь,что уже 11 вакцин(в Мире) проходят испытания на добровольцах? И 2 вакцины разработали в Германии В Тюбингене?
А ты знаешь,что англичане применили известное 50 лет лекарство, недорогое и доступное,которое уменьшает смертность на 30%?
И не ты собирал ти деньги,а первый побежишь вакцинироваться!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 03:31 Ответить
Лаборатория для работы с вирусами и оборудование далеко не 5 копеек стоит. Да и вирусолог за зарплату грузчика работать не станет (правда, чиновники в Украине так не думают).
показать весь комментарий
24.06.2020 07:42 Ответить
не... она хочет подтверждения, что её перепуг на самом деле есть высшая мудрость.
показать весь комментарий
24.06.2020 04:00 Ответить
Разработка,изучение врзможностей,увелечение мощностей-это вам не хухрымукры,это-откат по-европейски...
показать весь комментарий
24.06.2020 04:53 Ответить
"мухры )))
показать весь комментарий
24.06.2020 04:58 Ответить
Зеленський свій мільйон доклав , як збирався ?
показать весь комментарий
24.06.2020 05:17 Ответить
Интересно, сколько времени ещё левоглобалистской сволочи удастся морочить людям головы этим макароно-вирусом ?
показать весь комментарий
24.06.2020 05:24 Ответить
Mне очень жаль, но я вынужден признать что курс Украины на интеграцию в ЕС, похоже, ошибочен. Зачем иметь дело с этой бандой сумасшедших "комиссаров" ? Стройте свою собственную экономику, не озираясь ни на кого. Нельзя больше зависеть от прихотей старых иностранных пердунов, возомнивших себя "владыками планеты".
показать весь комментарий
24.06.2020 05:31 Ответить
Той самий радянський союз , але ще й не зацікавлений в сильній і успішній Україні , лише , як в "совку" на правах "молодшого брата" , тобто дешевого постачальника ресурсів , природніх і людських .
Чи не виникало у Вас питань щодо кількості іноземних автомобільних заводів на росії ? Форд , Рено , дженерал моторз , Фольксваген ...Захід не буде інвестувати в ворога , то ж кому Європа друг ?
показать весь комментарий
24.06.2020 05:56 Ответить
Треба уважніше придивитись до арабських країн , але із слабкими , млявими і кволими ніхто не хоче мати справу . Pakistan Zindabad ! Бо нікому не віддав своєї ядерної зброї ! А як йх гнути намагались !
показать весь комментарий
24.06.2020 06:02 Ответить
А шо, в пакистане мусульмане лучше живут?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:09 Ответить
Сумашедшие те кто верит что госудаство это благотворительный фонд, а политики отцы неразумного народа. Государство страна дураков где все как в сказке про буратино. Прямая демократия республики громад где дурь каждого видна это и есть замена системы.
показать весь комментарий
24.06.2020 06:20 Ответить
"Прямая демократия" уже показала себя в прошлом году: на роль "президента" попал шут гороховый. Вам этого мало ?
показать весь комментарий
24.06.2020 06:42 Ответить
Прямая демокиатия это когда на Запорожской сичи через пару месяцев выбрали себе нового клоуна а старого по Днепру пускали плыть за утрату доверия и времени.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:14 Ответить
Ну, сейчас более гуманные времена. Однако, за убийство Антоненко и Кузьменко, предложенный вами вариант - вполне справедливый.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:35 Ответить
Лохи 🤫😂,а вот президент Зеленский обещает реальный миллион долларов🤦
показать весь комментарий
24.06.2020 06:47 Ответить
Ну а тем, кто умер уже не расскажешь.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:08 Ответить
Цікаво куди пішли наші мільярди гривень, як шо доплат нема, засобів захисту нема, закупівлі препаратів нема...
показать весь комментарий
24.06.2020 08:25 Ответить
Где-нибудь на кипрском или монакском счету Квартала.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:16 Ответить
 
 