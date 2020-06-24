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Новости Оккупация Крыма
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Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса

Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса

Конституционные поправки, закрепляющие суверенитет и территориальную целостность России, никак не повлияют на незаконность оккупации Крыма с точки зрения международного права.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"Любые изменения во внутреннем законодательстве любой страны не могут нивелировать ее обязательства соблюдать нормы международного права и придерживаться договоров, где она выступает в качестве одной из сторон. Так что России все равно придется отвечать за нарушения норм международного права", - отметила представительница МИДа.

Екатерина Зеленко также высказала убежденность в том, что в будущем Россия обязательно вернется к теме оккупации Крыма, несмотря на нынешнее нежелание Кремля вести переговоры о деоккупации полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Путина о "демократическом присоединении Крыма" не находят поддержки в международном сообществе, - спикер МИД Зеленко

"В конце концов ей придется вернуться в конструктивное русло выполнения норм международного права. Это задача не только Украины, но и всех стран-партнеров, поскольку милитаризация Крыма угрожает безопасности всего Черноморского региона", - заключила Зеленко.

Напомним, российский сенатор Андрей Клишас сказал, что предложенная Владимиром Путиным поправка к Конституции России о защите суверенитета страны необходима для того, чтобы "ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине".

В России и оккупированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одна из поправок коснется обнуления президентских сроков, что позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза, и оставаться у власти до 2036 года. Закон о внесении в Конституцию России нескольких десятков поправок уже одобрен Госдумой и Советом Федерации, подписан Путиным и одобрен Конституционным судом России.

Также читайте: США призывают РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине, - Помпео

Автор: 

Конституция (2236) Крым (26389) россия (95546) Зеленко Екатерина (76)


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Топ комментарии
+15
Крим кацапський лише для кацапів, бо весь Світ цього не визнає. Відповідно цьому факту росія отримала санкції, які зробили Крим дуже дорогим ярмом на її шиї.
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24.06.2020 04:04
+9
Расскажите это прибалтам
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24.06.2020 02:56
+9
По факту він анексований, а війна йде дипломатична. Потерпів не особисто я, а весь український народ. Бачу, що ти себе не вважаєш українцем.
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24.06.2020 05:02
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Для того, чтобы узаконить завоеванное, согласия других стран не требуется. Это исторический факт. Если бы было по другому - Крым можно было отсудить. Или Осетию.
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24.06.2020 02:15 Ответить
Расскажите это прибалтам
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24.06.2020 02:56 Ответить
Не прибалтам , а країнам Балтії або Балтійського регіону ! Прибалти - так їх називають вороги .
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24.06.2020 06:05 Ответить
КОРОЧЕ У ПУЙЛО ДИЛЕММА
1. Крым-это Украина.....
2. Россия -это не государство...
выбор краткий и емкий...выбирать России... за аннексию части чужой территории оккупацию и войну следуют Контрибуции и репарации денонсация части территорий принадлежавших врагу перераспределение страны агрессора ее границ в рамках победы.. т.е. победителей не судят был всегда.. Путин бы почитал Протоколы в том числе секретные Постдамской конференции 1945 годаПотсда́мская конференция (также Берлинская конференция) - третья и последняя официальная встреча лидеров «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) большой тройки » - трёх крупнейших держав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F антигитлеровской коалиции во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войне . В конференции участвовали председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Совета народных комиссаров СССР и председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B Государственного комитета обороны СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 И. В. Сталин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президент США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8 Г. Трумэн , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министры Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD У. Черчилль (до 25 июля) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 К. Эттли (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1945) 28 июля ). Потсдамская конференция состоялась после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 победы над гитлеровской Германией и в преддверии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 вступления СССР в войну с Японией для выработки послевоенной программы мира и безопасности в Европе и мире в целом. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в непосредственной близости от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD Берлина , разрушенной столицы поверженной Германии, в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC Потсдаме во дворце https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%84 Цецилиенхоф . В повестку Потсдамской конференции в первую очередь вошли вопросы, относившиеся к побеждённой Германии: переустройство политической жизни немцев на миролюбивой и демократической основе, военно-экономическое разоружение страны и хотя бы частичное возмещение материального ущерба, нанесённого другим странам, а также наказание нацистских преступников, деятельность которых обернулась неисчислимыми бедствиями и страданиями человечества. На конференции в Потсдаме также обсуждались вопросы мирного урегулирования отношений со странами, воевавшими на стороне Германии, - Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией. Участники конференции также обменялись мнениями по вопросу восстановления государственной самостоятельности Австрии, а также помощи в возрождении и развитии союзных стран Польши и Югославииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_4-1 [1] .
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24.06.2020 09:48 Ответить
Это всё круто и правильно. Но только вот прежде чем делить рашку, её надо сначала победить. А воевать с ними шо-то никто особо не рвётся.
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24.06.2020 11:00 Ответить
Для включення іншої території до свого складу треба виконувати міжнародне право, тому не пропагуйте російський погляд про ігнор2ання міжнародного права.
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24.06.2020 04:20 Ответить
Так то воно так, але лише на словах. А насправді - як я написав. То не самі не обманюйтесь і людей в оману не вводьте. Насправді Крим можна лише відвоювати. Он подивіться на Курили. Нещасні пара скелястих острова - але ніхто їх не віддає.
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24.06.2020 19:00 Ответить
А звучит как "Узаконить отворованное"
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24.06.2020 06:05 Ответить
Крим кацапський лише для кацапів, бо весь Світ цього не визнає. Відповідно цьому факту росія отримала санкції, які зробили Крим дуже дорогим ярмом на її шиї.
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24.06.2020 04:04 Ответить
По факту він анексований, а війна йде дипломатична. Потерпів не особисто я, а весь український народ. Бачу, що ти себе не вважаєш українцем.
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24.06.2020 05:02 Ответить
Тобто ти стоїш осторонь українців та проти антиросійських санкцій за анексію Криму. Можливо ти той відомий Кмицький?
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24.06.2020 05:08 Ответить
Тобто ти проголосував за тих, хто знищує армію, а потім хочеш воювати з більш сильним супротивником? Сам при цьому хочеш, щоб хтось за тебе воював?
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24.06.2020 05:21 Ответить
Ви голосували за того , хто знищив добровольчий рух .Без нього українська армія неповноцінна .
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24.06.2020 06:07 Ответить
А Ви голосували за того, хто знищує українську армію. Добровольчий рух тоді при Порошенку не був знищений.
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24.06.2020 06:09 Ответить
при порошенку були знищені і добровольчий рух і 90% *********** на складах у себе в тилу
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24.06.2020 07:10 Ответить
Що особисто ти зробив, щоб не терпіти наругу над Україною? Поки ти закликаєш до безперспективних військових дій з більш мілітаризованим супротивником. А ще можливо ти проголосував за цю владу?
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24.06.2020 05:16 Ответить
Тобто спочатку відомим фільмом путін визнав окупацію і подальшу анексію Криму, а тепер хоче ще один референдум, який теж є незаконним з точки зору міжнародного права? Тоді МЗС правий, що з юридичного боку такі дії росії нічого не змінюють і для міжнародного права Крим залишається у складі України.
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24.06.2020 04:10 Ответить
Доброго ранку , Україно , без порошенка і януковича !
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24.06.2020 05:18 Ответить
І без Кучми?
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24.06.2020 05:22 Ответить
Кучма досі рулить .На жаль ...
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24.06.2020 06:08 Ответить
Крым просрал не Зеленский и это раз ..Ну а 5 лет барыга обворовывал народ так аы тупых включаете я считаю что Порошенко уже год лишний на свободе ходит
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24.06.2020 05:32 Ответить
Не Зеленський і не Порошенко проспав Крим. Це зробив янукович і подальші дії РНБО на той час.
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24.06.2020 05:38 Ответить
По этой теме у меня лично только один вопрос - почему до сих пор нет решения международного суда по Крыму? И опять же с одной стороны международные законы говорят о нерушимости границ, а с другой стороны о о самоопределении отдельных образований и территорий Если так рассуждать, то в 1991г. в результате распада СССР образовались пятнадцать незаконных государств, ведь по конституции СССР, чтобы выйти из ее состава нужно было провести общесоюзный референдум, где большинством голосов любая республика могла выйти как самостоятельное государство, а этого не было выполнено. И еще один пример - по какому закону произошло воссоединение восточной и западной Германии? Кто спрашивал народ, хотят ли они воссоединиться? Так что, чтобы требовать правительству Германии выполнения международных законов, нужно и самим их соблюдать.
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24.06.2020 05:33 Ответить
Коли був ратифікований союзний договір 1922 року? Де прописана була норма про загальносоюзний референдум?
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24.06.2020 05:40 Ответить
Nezakonaja byla sama sssr.Vet nepriznavali kak takovoj dopustim Baltijskije stran.Mezdunorodnoje prava eto nepriznavala sto Baltijskije strain jest cast sssr.
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24.06.2020 07:11 Ответить
Vet byli nasi ambasadi Amerike ili angliji,ne ssr a Litvy dopustim do 1991 goda oni I teper tam .
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24.06.2020 07:16 Ответить
А в чём именно состояли нарушения выхода оккупированного государства УНР ставшего колонией усср из кровавой тюрьмы народов ссср. Ведь Украина стала независимой вследствие полного распада ссср. И после чего утратило смысл процедуры выхода из него Украины, Союз навсегда перестал существовать его заменила паРаша ( россия).
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24.06.2020 07:22 Ответить
PO krymu ja sovsem neponimaju kogda ruskije govoriat sto eto ix iskonaja zemlia.Tam vet pervyje zyteli byli greki jesli ja neosibajus,potom orda,osmanskaja imperija.Mozet raska sebia ordoj cytajet?
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24.06.2020 06:15 Ответить
Щодо кримськотатарської мови.
Південний або узбережний. Діалект колишніх мешканців південного узбережжя Криму належить до огузької підгрупи і є дуже близьким до турецької мови. Цей діалект містить велику кількість грецьких та італійських запозичень через те, що більшість кримських татар південного узбережжя є нащадками тюркізованих та ісламізованих греків і генуезців.
А Крим дійсно не є землею росії, яка з'явилася лише при Петрі І.
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24.06.2020 06:19 Ответить
Petr1 on proigral turkam boj ego armija byla razbyta.Raska nekogda negovorit pro proigrasi.Cysto demogogija sto Petr 1 tam vsio vygryval cisto propaganda kotoraja nuzna dlia raski.Da reformator pobyl svedov no turki raznesli ego armiju Nasej istoriji byli luce polkovodcy kak vitovt ili Olgirdas no pro ix netu ne filmov ne propogandi.ONi byli v Moskve no eto mi necytajem iskono nasej zemlioj takze
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24.06.2020 06:44 Ответить
Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса - Цензор.НЕТ 3244
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24.06.2020 06:50 Ответить
Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса - Цензор.НЕТ 5601
Окупаційна адміністрація кремлівських фашистів загарбників тимчасово анексованого Криму хоче, щоб у цьому захопленому українському півострову була друга назва - Республіка Крим - Таврида. На користь такого рішення зокрема висловився самозваний «віце-прем'єр окупованого Криму» і «постійний представник республіки» при президенті ( )(уйлу) ворожою нам країни-агресора Георгій Мурадов. Про це повідомляє «Российская газета». Маємо намір використовувати в назві нашої республіки поряд з наявним ще і історичне, яке б звучало так: Республіка Крим - Таврида» чи Таврида - Крим, - сказав окупант. А краще б ці кляті окупанти змінили вигадану москалями назву Росія на своє дійсне історичне Московський улус "Золотої орди"
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24.06.2020 07:07 Ответить
В 1988-м на сессии Государственного Центра УНР, который считался легитимным преемником правительства Украинской Народной Республики, Мыколу Плавьюка избрали четвертым президентом УНР в изгнании.
После обретения Украиной независимости руководители официального правительства УНР в эмиграции по инициативе Мыколы Плавьюка приняли в марте 1992 года решение прекратить деятельность законного эмиграционного украинского правительства и передать полномочия государства УНР властям уже независимой суверенной Украины Руси. И в августе 1992 года президент УНР Мыкола Плавьюк, возглавлявший делегацию правительства УНР, на историческом торжественном заседании Верховной Рады Украины передал Президенту Леониду Кравчуку Высочайшие клейноды и грамоту УНР, подтверждавшую, что вновь восстановленное и провозглашенное в 1991 году суверенное государство Республика Украина является правопреемником государства Украинской Народной Республики УНР.
А 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, выходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет усср торжественно провозглашает независимость Украины и восстановление самостоятельного суверенного украинского государства - Украины. ВСЯ территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на ВСЕЙ территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения.
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24.06.2020 07:41 Ответить
"Исконно русские земли", то это была бы очень небольшая территория это территория Московской области (Московии) без Пскова и Новгорода, Смоленска и Брянска, без Сибири и Поволжья, без Кавказа и Севера, без Курил, Кенигсберга, Карелии, Коми, Татарстана, Курска, Твери, Крыма...., ибо ничего это Москве не принадлежит". Все это чужое, украденное, захваченное силой, неслыханной жестокостью, коварством и обманом". Да и само название «Россия», «русский» украдено. Крым это Украина и принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма и необходимо ввести новые разрушительные санкции против России.
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24.06.2020 08:04 Ответить
Зачем же вы в свое время согласились на российский флот в Севастополе и отказ от ядерного арсенала?
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24.06.2020 08:13 Ответить
Это вы правильно заметили, что зачем же вы в свое время согласились на российский флот в Севастополе и отказ от ядерного арсенала, на сокращение вооруженных сил. Потому, что уже тогда готовилась сдача Украины, было предательство. И по сей день, не создана комиссия, которая бы установила виновных в сдаче интересов украинского народа
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24.06.2020 08:19 Ответить
Может предательство, а может желание Украины сидеть на двух стульях.
Вот Эстония (я свидетель) упорно потребовала вывода всех войск и поэтому без проблем была принята в Нато
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24.06.2020 09:27 Ответить
Згідно договору ЧФ повинен був виведений з Криму до 2017 року. Але Зек єнакуєвський підписав Харківські угоди продовживши його перебування до 2042 року.
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24.06.2020 08:20 Ответить
Крым такой же российский, как и Клишас - русский. Где они, блд, берутся, эти качкалдаки, называющие себя русскими??
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24.06.2020 08:30 Ответить
Klisas jesli perevesti s litovskogo eto mozila po futbolu eto tot kotory nekogda vorota nepopadajet
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24.06.2020 09:14 Ответить
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24.06.2020 11:07 Ответить
дожимать их надо было, когда они "ножки буша" жевали и спирт Royal стаканами глотали, а сейчас вы можете им только дулю в кармане скрутить.))
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24.06.2020 08:42 Ответить
Если моста не будет,не будет и Крыма у Московии не будет, а так пусть пока гибридно арендуют Украине нужно было давно на Перешейке прокопать 20 км канал(ведь есть проект),могли бы пока заминировать для будущих работ,кацапы будут долго убирать мусор после завала моста,нужно всё предусмотреть заранее.
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24.06.2020 08:51 Ответить
Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса - Цензор.НЕТ 6904Принятие поправок в Конституцию РФ не узаконит оккупацию Крыма, - в МИД Украины ответили на заявления Клишаса - Цензор.НЕТ 7963
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24.06.2020 09:14 Ответить
 
 