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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя противник применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а возле Водяного агрессор осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщиется, что для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность.

С начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики совершили обстрел гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Хутору Вильный.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

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За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 02

обстрел (27202) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7686
Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9880
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24.06.2020 07:20 Ответить
мало щоб воно просто здохло, треба щоб воно гнило й конало при цьому нікчемному існуванні в свому смердячому шматку м'яса під амфітаміном до свого здиху як його кумир адольф і саме завішалось, прокляте
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24.06.2020 07:38 Ответить
Героям Слава!!!
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24.06.2020 08:16 Ответить
https://twitter.com/sjvkPdD8TuZ9J0O
https://twitter.com/sjvkPdD8TuZ9J0O

Європейська Солідарність Мостиська

@sjvkPdD8TuZ9J0O

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24.06.2020 12:18 Ответить
 
 