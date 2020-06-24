Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя противник применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а возле Водяного агрессор осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
Также сообщиется, что для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность.
С начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.
Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики совершили обстрел гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Хутору Вильный.
"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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