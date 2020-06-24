На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 23 июня, подтвердили 119 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 23 июня на Ривненщине проведены 280 ПЦР-исследований и подтверждены 53 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 23 июня на Ривненщине подтверждены 66 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин могут ужесточить во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, - Ляшко

По его словам, новым больным от 1 до 85 лет.

Всего в области зарегистрированы 3155 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 61 случай летальный. Преодолели COVID-19 - 1582 человека.

В работе лабораторий области остаются 615 образцов.









