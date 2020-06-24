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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 23 июня, подтвердили 119 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 23 июня на Ривненщине проведены 280 ПЦР-исследований и подтверждены 53 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 23 июня на Ривненщине подтверждены 66 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 1 до 85 лет.

Всего в области зарегистрированы 3155 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 61 случай летальный. Преодолели COVID-19 - 1582 человека.

В работе лабораторий области остаются 615 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА 04
На Ривненщине за сутки выявили 119 новых случаев COVID-19, всего - 3155, из них 61 летальный, - ОГА 05

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