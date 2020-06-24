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Новости Коронавирус и карантин
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В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв

В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв

По состоянию на утро 24 июня в мире зарегистрировали 162 994 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9,3 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 359 279 случаев инфицирования и 479 879 смертей из-за коронавируса.

В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 123 473 (+ 863 за сутки), заболевших - 2 424 128 (+ 36 015 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 151 479 инфицированных (+ 40 131 за сутки) и 52 771 (+ 1 364 за сутки) летальный случай.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 599 705 человек (+ 7 425 за сутки), количество смертей - 8 359 (+ 153 за сутки).

В Индии 456 115 заболевших (+ 15 665 за сутки) , 14 483 летальных случая (+ 468 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия собрала почти 10 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, - посол ЕС в Украине Маасикас

В Великобритании – 306 210 заболевших (+ 921 за сутки), умерли 42 927 пациентов (+ 280).

В Испании зарегистрировали 293 832 (+ 248 за сутки) пациента, умерли 28 325 (+ 1).

В Перу 260 810 инфицированных (+ 3 363), 8 404 летальных случаев (+ 181 за сутки).

Чили обошло Италию по числу заболевших: 250 767 заболевших (+ 3 804 за сутки), 4 505 смерти (+ 3)

В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 833 (+ 113) человека. Умерли 34 675 (+ 18) человек.

В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв - Цензор.НЕТ 674
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24.06.2020 08:21
+1
антитела живут около двух месяцев. вирус мутирует. какой смысл в вакцине?
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24.06.2020 08:23
+1
угу. 4 раза в час.
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24.06.2020 08:24
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А ті, хто не вірять у існування короновірусу відмовляться від вакцинації?
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24.06.2020 08:17 Ответить
антитела живут около двух месяцев. вирус мутирует. какой смысл в вакцине?
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24.06.2020 08:23 Ответить
бабла срубить... и не только. миф о вакцине играет важную роль в мутных плясках властей вокруг вирусочка
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24.06.2020 08:25 Ответить
кому не спится в ночь глухую !?

ольгинскому ...ую....!
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24.06.2020 09:02 Ответить
держи уже 11.80, попрошайка лахтинская.
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24.06.2020 09:06 Ответить
пісня хором ольгінської пі..арасні :"Заражайся Украино и умри!"
триває "денно і нощно"..
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24.06.2020 09:08 Ответить
Вірус дійсно мутує, але я не знаю наскільки широкої дії будуть різні вакцини, які розробляють і вже випробують. Треба розробникам задати питання. А у Вас я запитаю щодо ліків проти короновірусу. Якщо захворіють ті, які не вірять у короновірус, то вони відмовляться від ліків і лікування?
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24.06.2020 08:27 Ответить
те, кто не лечится, может и помереть. и не важно - коровавирус то, грипп или ветрянка. так что вакцина - это не панацея.
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24.06.2020 08:33 Ответить
Я запитував про те, чи вони відмовляться від лікування?
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24.06.2020 08:36 Ответить
ну если больной на всю голову, тогда возможно. хотя, таких лечат насильно.
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24.06.2020 08:45 Ответить
https://www.mk.ru/video/2020/02/26/kitayskie-policeyskie-trenirovalis-lovit-nositeley-koronavirusa-sachkom.html Китайский спецназ показал вылавливание носителей коронавируса сачком
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24.06.2020 08:49 Ответить
с какой радости? они же несут все дурантинные убытки!
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24.06.2020 08:47 Ответить
дурантинофілам.

на грип є ліки.
Є вакцина.
Є чим лікувати.

Що Є від Ковід ?
Хінін від малярії?
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24.06.2020 09:05 Ответить
вакцина тим,хто вже інфікований не допоможе..
Вірус ЗАВЖДИ Сильніший від "ослабленої фракції" у вакцинах.
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24.06.2020 09:06 Ответить
В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв - Цензор.НЕТ 674
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24.06.2020 08:21 Ответить
А якщо дехто віддасть свій зуб, то буде швидше чистити зуби.
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24.06.2020 08:23 Ответить
А щоб зуби були здорові ..треба їсти меньше цукерок .
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24.06.2020 08:25 Ответить
Зе обіцяв віддати зуб. Він швидше чистить зуби? Про цукерки не до мене, бо у мене повно меду.
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24.06.2020 08:28 Ответить
Зеліна мама чистить зуби швидше, якщо в кібітці є вода.
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24.06.2020 08:27 Ответить
А зубів менше😄
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24.06.2020 08:29 Ответить
угу. 4 раза в час.
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24.06.2020 08:24 Ответить
Вчені назвали довічні наслідки COVID-19



https://med.obozrevatel.com/ukr/medical/vcheni-nazvali-dovichni-naslidki-covid-19.htm#bottom-of-news-full
Кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.

Про це повідомило https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Експерти стверджують, що вірус може викликати, серед інших наслідків, ураження мозку і підвищений ризик хвороби Альцгеймера.(*** а ще діабет -про це говорять інші джерела)

Вчені уточнили, що у 30% тих, хто вилікувалися від коронавіруса, в подальшому може розвинутися фіброз легенів, у 50% - довічні фізичні, когнітивні і психологічні порушення.
Приблизно 70% людей, що одужали, загрожують маячні розлади. У кожного десятого виписаного британця діагностують гостре ураження серця. і це все незалежно від віку -він значення не має -бо це вже -до смерті..
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ЦЕ тим,хто "топить" за те,щоб "здобуття колективного імунітету" всього населення за шведськимбілоруським варіантом
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24.06.2020 09:01 Ответить
 
 