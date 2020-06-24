В мире растет суточная заболеваемость COVID-19 - 162,9 тыс. Всего зарегистрировано свыше 9,3 млн случаев заражения и 479,8 тыс. жертв
По состоянию на утро 24 июня в мире зарегистрировали 162 994 заражений COVID-19 за сутки, свыше 9,3 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 359 279 случаев инфицирования и 479 879 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 123 473 (+ 863 за сутки), заболевших - 2 424 128 (+ 36 015 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 151 479 инфицированных (+ 40 131 за сутки) и 52 771 (+ 1 364 за сутки) летальный случай.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 599 705 человек (+ 7 425 за сутки), количество смертей - 8 359 (+ 153 за сутки).
В Индии 456 115 заболевших (+ 15 665 за сутки) , 14 483 летальных случая (+ 468 за сутки).
В Великобритании – 306 210 заболевших (+ 921 за сутки), умерли 42 927 пациентов (+ 280).
В Испании зарегистрировали 293 832 (+ 248 за сутки) пациента, умерли 28 325 (+ 1).
В Перу 260 810 инфицированных (+ 3 363), 8 404 летальных случаев (+ 181 за сутки).
Чили обошло Италию по числу заболевших: 250 767 заболевших (+ 3 804 за сутки), 4 505 смерти (+ 3)
В Италии зафиксировали COVID-19 у 238 833 (+ 113) человека. Умерли 34 675 (+ 18) человек.
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ольгинскому ...ую....!
триває "денно і нощно"..
на грип є ліки.
Є вакцина.
Є чим лікувати.
Що Є від Ковід ?
Хінін від малярії?
Вірус ЗАВЖДИ Сильніший від "ослабленої фракції" у вакцинах.
https://med.obozrevatel.com/ukr/medical/vcheni-nazvali-dovichni-naslidki-covid-19.htm#bottom-of-news-full
Кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.
Про це повідомило https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/22/revealed-scars-covid-19-could-last-life-doctors-warn-long-term/ The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії.
Експерти стверджують, що вірус може викликати, серед інших наслідків, ураження мозку і підвищений ризик хвороби Альцгеймера.(*** а ще діабет -про це говорять інші джерела)
Вчені уточнили, що у 30% тих, хто вилікувалися від коронавіруса, в подальшому може розвинутися фіброз легенів, у 50% - довічні фізичні, когнітивні і психологічні порушення.
Приблизно 70% людей, що одужали, загрожують маячні розлади. У кожного десятого виписаного британця діагностують гостре ураження серця. і це все незалежно від віку -він значення не має -бо це вже -до смерті..
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ЦЕ тим,хто "топить" за те,щоб "здобуття колективного імунітету" всього населення за
шведськимбілоруським варіантом