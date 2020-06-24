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Новости Коронавирус и карантин
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Количество тяжелых пациентов с COVID-19 на Закарпатье увеличилось: те, которые в среднем состоянии, больше приближены к тяжелому, - директор областной больницы

Количество тяжелых пациентов с COVID-19 на Закарпатье увеличилось: те, которые в среднем состоянии, больше приближены к тяжелому, - директор областной больницы

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в областной инфекционной больнице Закарпатья увеличилось до 10%.

Это изданию uzhgorod.net.ua сообщил директор КНП "Областная инфекционная больница" Закарпатского областного совета Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество тяжелых больных увеличилось: если анализировать только по областной инфекционной больнице, то тяжелых пациентов с COVID-19 в среднем 10% при том, что было в пределах 7-8%. "Количество тяжелых больных увеличилось. И те, которые в среднем состоянии, то можно сказать, что они больше приближены к тяжелому и все кислородозависимые", - добавил Поляк.

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Он подчеркнул, что причиной этой ситуации является несоблюдение карантинных мер и призвал соблюдать масочный режим, использовать перчатки при посещении многолюдных мест (рынков, супермаркетов и т.д.), а также тщательно мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2585)


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А де це крисолов затихарився?
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24.06.2020 08:38 Ответить
ну не вірять порохоботи у існування коронавірусу, ну не вірять і все
вони впевненні, що це вигадки Зеленського аби був привід зруйнувати Україну
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24.06.2020 08:50 Ответить
А в що вони повинні вірити (до речі не тільки адепти Зеленського), якщо твій президент сам порушує своі же антивірусні заходи? Вони думають - він бреше що вірус дуже небезпечний , бо сам не боітся. Безвідповідальність та інфантелізм
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24.06.2020 10:11 Ответить
 
 