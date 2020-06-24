Количество тяжелых пациентов с COVID-19 на Закарпатье увеличилось: те, которые в среднем состоянии, больше приближены к тяжелому, - директор областной больницы

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в областной инфекционной больнице Закарпатья увеличилось до 10%.

Это изданию uzhgorod.net.ua сообщил директор КНП "Областная инфекционная больница" Закарпатского областного совета Михаил Поляк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, количество тяжелых больных увеличилось: если анализировать только по областной инфекционной больнице, то тяжелых пациентов с COVID-19 в среднем 10% при том, что было в пределах 7-8%. "Количество тяжелых больных увеличилось. И те, которые в среднем состоянии, то можно сказать, что они больше приближены к тяжелому и все кислородозависимые", - добавил Поляк.

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Он подчеркнул, что причиной этой ситуации является несоблюдение карантинных мер и призвал соблюдать масочный режим, использовать перчатки при посещении многолюдных мест (рынков, супермаркетов и т.д.), а также тщательно мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами.