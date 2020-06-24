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Новости Паводки на Западной Украине
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Шмыгаль срочно вылетел на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетает на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. По информации ГСЧС, подтопленными остаются 187 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 8 селами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем Telegram-канале в среду утром.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – написал Шмыгаль.

"По состоянию на 7 ч. 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2)", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По информации спасателей, эвакуированы - 389 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковская - 285, Черновицкая - 101, из них 27 детей, Львовская область - 3); перевезены через подтопленые участки дорог 124 человека, из них 2 детей (Львовская область) временно отселены 386 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковская - 285, Черновицкая - 101, из них 27 детей).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 1 тыс. 412 чел. и 333 ед. техники, из них от ГСЧС 642 чел. о / с и 141 ед. техники.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.

Буковина (895) паводок (294) потоп (336) Ивано-Франковская область (921) Шмыгаль Денис (2684) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+12
Відро взяв з собою?
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24.06.2020 08:40
+11
он поскакал налаживать контрабанду корабельных сосен,
зачем ему ведро ?
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24.06.2020 08:44
+8
Навіщо? Шампури взяв, дрова найдуть...
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24.06.2020 08:41
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Відро взяв з собою?
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24.06.2020 08:40 Ответить
Навіщо? Шампури взяв, дрова найдуть...
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24.06.2020 08:41 Ответить
Дрова з букв, який рубають?
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24.06.2020 08:42 Ответить
Та там різні тріски летять... І сосни є, чи корабельні не знаю, море задалеко.
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24.06.2020 08:45 Ответить
Буку...
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24.06.2020 08:58 Ответить
он поскакал налаживать контрабанду корабельных сосен,
зачем ему ведро ?
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24.06.2020 08:44 Ответить
А що Шмигаль реально може зробити?
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24.06.2020 08:42 Ответить
Ну если само шмыгло...то тогда да...все пройдет и всех попустит...
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24.06.2020 08:42 Ответить
Отель хоть нормальный для него там подобрали,не смоет нашего ахметовца-координатора куда нибудь далеко.
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24.06.2020 08:43 Ответить
На Прикарпатті підтоплено 187 населених пунктів, 90 мостів зруйновано, 2 людей загинули

Затопило притулки з тваринами, собак рятують
https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/06/24/111347/view
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24.06.2020 08:45 Ответить
А от собачок шкода..
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24.06.2020 08:52 Ответить
членограй зеленский
корабельная палка
охметовская шмыга
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24.06.2020 08:46 Ответить
Откашлялся?
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24.06.2020 09:06 Ответить
Шмыга? а чё не начальник ГСЧС? или Шмыга лучше разбирается?
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24.06.2020 08:55 Ответить
Дорубуйте смереки - що там ті повені...
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24.06.2020 08:56 Ответить
А где министр МЧС ? То горит у него в лесах , то топит села
ГДЕ БЫЛИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ , если большая вода уже шла по Тисе ????
Где мешки с песком ?
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24.06.2020 09:03 Ответить
Видно все деньги ушли на дорогой хфранцузський вертолльот😀😀😀
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24.06.2020 09:04 Ответить
По водным бассейнам Тисы и Днестра высокая вода - уже неделю
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24.06.2020 09:06 Ответить
Мабуть зі Шкіряком повезли гуманітарку в Гімалаї.
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24.06.2020 09:20 Ответить
Тищенко в пісочниці вивіз.
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24.06.2020 10:05 Ответить
Может для начала запретить вырубку лесов и начать высадку новых???? Чего сраку катать туда- сюда? Что он там хочет увидеть??? У него есть замы- шмамы? Хватит показухи! Работайте, ёпт!
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24.06.2020 09:06 Ответить
Головне взяти гостру сокіру щоб вирубувати затори які заважають вивозити ліс під виглядом дров до ЄС. Не забути взяти міністра з мінприроди це міндармоїдів, який тільки тирить хабарі на ліцензіях, члена з мінстат, яке не бачить як зменшились площі лісів, хоч карта з гугла все чудово показує який рівень корупції і пофіїзму владних олігофренів. Ну і Шмигаля біля літака зустріти зеленим баблом і гімном лісовирубальнимків - Malaika, nakupenda Malaika....
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24.06.2020 09:17 Ответить
Прокляття України Осел Апокаліпсису
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24.06.2020 09:19 Ответить
я даже не знаю сумел бы я подобрать более точное определение))))))
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24.06.2020 09:25 Ответить
Лопаты, вёдра, топоры взял с собой?
Чё он туда попёрся????
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24.06.2020 09:24 Ответить
а где обкуренный клоун?
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24.06.2020 09:52 Ответить
баран шмигаль може створити тільки хаос, а не коордініровать.
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24.06.2020 09:52 Ответить
Приїхав зняти бабло з лісорубів... Поговорити про тендери на відновлення і дамби...
Реально якщо зараз не знесуть всю вертикаль по області то це буде катастрофа, багато участків які віддаленні вже практично лисі...
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24.06.2020 10:30 Ответить
Ага, Закрпатье уже неделю плавает, а оно "срочно" вылетает.
Так же, ***@ь, "срочно" Зеля возвращался из Омана, когда наш самолет сбили.
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24.06.2020 10:57 Ответить
Компанію Ikea спіймали на продажу меблів з незаконно вирубаних в українських Карпатах дерев, - розслідування.Про це йдеться у 18-місячному розслідуванні британської неурядової організації https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-ukr Earthsight .
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24.06.2020 11:35 Ответить
 
 