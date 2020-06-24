Шмыгаль срочно вылетел на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетает на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. По информации ГСЧС, подтопленными остаются 187 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 8 селами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем Telegram-канале в среду утром.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – написал Шмыгаль.

"По состоянию на 7 ч. 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2)", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По информации спасателей, эвакуированы - 389 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковская - 285, Черновицкая - 101, из них 27 детей, Львовская область - 3); перевезены через подтопленые участки дорог 124 человека, из них 2 детей (Львовская область) временно отселены 386 человек, из них 76 детей (Ивано-Франковская - 285, Черновицкая - 101, из них 27 детей).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 1 тыс. 412 чел. и 333 ед. техники, из них от ГСЧС 642 чел. о / с и 141 ед. техники.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.