За сутки на Львовщине выявили 203 новых случая COVID-19, всего 4 423 инфицированных и 120 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 24 июня во Львове и Львовской области подтверждены 4423 случая инфицирования коронавирусом, из них 120 - летальные, 700 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5857 человек, госпитализированы - 995, на амбулаторном лечении - 4862 человека, выписаны - 809 человек. Сейчас в больнице находятся 186 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 861 ПЦР-тест, из них из новых проб - 651 ПЦР-тест. Следовательно, 203 - положительные, из них из новых проб - 167. Среди них львовян - 62. Всего в работу взяли 532 пробы, остаток в холодильнике - 1200 проб.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 июня в Украине лабораторно подтверждены 38 074 случая COVID-19. За сутки - 833 новых случая. 23 человека умерли от болезни.