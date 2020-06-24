В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев
По состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждены 39 014 случаев COVID-19. За сутки - 940 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 940 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 833). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 984 случая коронавирусной инфекции.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 16 пациентов (сутками ранее - 23), всего - 1 051. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4), Львовской (3) Ривненской (3) и Волынской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 453 человека (сутками ранее - 314), всего - 17 409.
Всего в Украине сейчас болеют 20 554 человека, что на 471 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (203), Ривненской (126) областях, Киеве (99), Закарпатской (78) и Волынской (61) областях.
В Херсонской области новых случаев COVID-19 не выявили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
когда их банить начнут уже? изо дня в день одно и тоже пишут фейкометы пригожинские
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).
16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.
Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі.На дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
Главная их задача - побольше истерить и забивать голову лохов страхами и шулерской "информацией". Рецепты гебельсовской пропаганды хорошо прижились в рядах штатных короноботов.
Вирус есть и будет вне зависимости от того есть карантин или нет. Пока не переболеет основная масса людей и не выработается устойчивый иммунитет. Карантин может лишь несколько замедлить нарастание заболеваний. Но ведь нужно учитывать и негативные последствия карантина и разрушение бюджета и экономики.