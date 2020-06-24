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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев

В Украине

По состоянию на 24 июня в Украине лабораторно подтверждены 39 014 случаев COVID-19. За сутки - 940 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 940 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 833). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 984 случая коронавирусной инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 203 новых случая COVID-19, всего 4 423 инфицированных и 120 умерших, - горсовет

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 16 пациентов (сутками ранее - 23), всего - 1 051. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (4), Львовской (3) Ривненской (3) и Волынской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 453 человека (сутками ранее - 314), всего - 17 409.

Всего в Украине сейчас болеют 20 554 человека, что на 471 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (203), Ривненской (126) областях, Киеве (99), Закарпатской (78) и Волынской (61) областях.

В Херсонской области новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев 01
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев 02
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев 03
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев 04
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев 05
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
их выгонять низя. Степашка каждое утро классные брифинги проводит - не хуже номеров 95-го квартала, а Ляшко из каждого утюга кричит, что мы все умрём, если соберёмся на митинг против бубочки.
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24.06.2020 09:05
+13
Бубочка мудак по жизни . не зависимости от карантинных мероприятий
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24.06.2020 09:42
+11
Короче говоря, пора открывать ночные клубы, пляжи и бордели.
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24.06.2020 09:03
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Страница 3 из 3
При 250 новых случаев в сутки они закрыли даже парки. При 1000 новых случаев в сутки открыли все. Выдающиеся лидеры современности! Спасибо жителям Кривбасса за президента ....
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24.06.2020 14:59 Ответить
Так что необходимо сейчас делать? Давайте предложения!
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24.06.2020 19:03 Ответить
Почитати статистику померлих від "ковіду" і від решти факторів.
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25.06.2020 08:40 Ответить
Начинать надо с того, что не выбирать вороватых идиотов во власть!
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25.06.2020 10:47 Ответить
Если б не открыли люди б уже давно пи..дили таких коронаистеричек как ты
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24.06.2020 19:09 Ответить
О, синьор! Какой стиль, какой слог! Шо , быдлота, ПТУ по специальности плиточник-штукатур закончило??
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24.06.2020 19:24 Ответить
В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75% В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків - Цензор.НЕТ 2982 https://censor.net/n3204031
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24.06.2020 22:47 Ответить
как то стало слишком много разного тролятины настойчиво уговаривающей всех что ковид это фейк, никто не умирает, больницы пустые и траляля короче дальше...
когда их банить начнут уже? изо дня в день одно и тоже пишут фейкометы пригожинские
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24.06.2020 15:01 Ответить
Последнее предложение очень самокритично, молодец.
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24.06.2020 18:21 Ответить
https://censor.net/user/207608 Да вам похоже шо так кирдык , шо так потому шо с мозгами напряженка
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24.06.2020 15:33 Ответить
Кремлеботи з порохоботами розповсюджують брехливу iнформацiю про те що коронавирус це мiф. Не ведiться на кремлiвську пропаганду. Кацапам потрiбно щоб в Украiнi злягли як Можна бiльше людей для дестабiлiзацiї👆👆👆
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24.06.2020 16:17 Ответить
тому треба вірити всесвітньо відомому вірусологу Віталію Кличко
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24.06.2020 18:12 Ответить
REM MER для тебя https://youtu.be/cM7kxzhwj4k
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24.06.2020 22:59 Ответить
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі.На дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
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24.06.2020 18:13 Ответить
На зомбированных дурников и расчитаны ежедневные проповеди Степанова.
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24.06.2020 18:24 Ответить
да все лохам впаривают этот вирус лиш бы не работать повод нашли себе теперь вирус виноватво всем
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24.06.2020 18:55 Ответить
Особенно на цензоре смотрю концентрация ковидоисторичек высокая
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24.06.2020 19:16 Ответить
В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 940, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 39 014 випадків - Цензор.НЕТ 1300 https://censor.net/user/231790

Главная их задача - побольше истерить и забивать голову лохов страхами и шулерской "информацией". Рецепты гебельсовской пропаганды хорошо прижились в рядах штатных короноботов.
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24.06.2020 21:46 Ответить
https://youtu.be/cM7kxzhwj4k
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24.06.2020 22:56 Ответить
да хороший повод не открывать школы
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24.06.2020 18:53 Ответить
В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 940, умерли 16 человек, всего зафиксированы 39 014 случаев

Вирус есть и будет вне зависимости от того есть карантин или нет. Пока не переболеет основная масса людей и не выработается устойчивый иммунитет. Карантин может лишь несколько замедлить нарастание заболеваний. Но ведь нужно учитывать и негативные последствия карантина и разрушение бюджета и экономики.
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25.06.2020 03:06 Ответить
Пора начать анализировать работу МОЗ и те виды схем и коррупции которые они совершают под прикрытием короновируса, спекулируя на теме COVID-19
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25.06.2020 03:10 Ответить
Кому починати цей аналіз? Бородатому Нєфьодову? Корупція на таможні, за якого, стала системним явищем? І збільшилась в рази, навіть в порівнянні з часами мародера Порошенка?
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25.06.2020 08:44 Ответить
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