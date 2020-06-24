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Новости Коронавирус и карантин
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82 ребенка и 105 медиков инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, всего 2 872 ребенка и 6 243 медработников, - Степанов

82 ребенка и 105 медиков инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, всего 2 872 ребенка и 6 243 медработников, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 заболели 2 872 ребенка и 6 243 медицинских работника.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки у нас заболело 940 человек. Из них 82 ребенка, а также 105 медработников. Это очередной антирекорд, такие антирекорды мы наблюдаем в течение почти двух недель. Были госпитлизированы 217 человек", - отметил министр.

16 летальных случаев зафиксировали за прошедшие сутки. При этом выздоровели 453 пациента.

"За все время пандемии в Украине заболели 39 014 человек. 2 872 ребенка, а также 6 243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1 051", - добавил Степанов.

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Ніхто не ходить в масках не дотримується дистанції ! На жаль це ще не рекорд (
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24.06.2020 09:27 Ответить
главное, что корабельная сосна зеленского не облезла
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24.06.2020 09:29 Ответить
 
 