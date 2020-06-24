РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10474 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 800 18

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов

В Украине резко растет количество пациентов с пневмонией. За сутки 958 новых пациентов. Это антирекорд для Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. У нас не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день. За минувшие сутки протестированы на коронавирус 958 новых пациентов с пневмонией. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет. Это все результат нашего легкомыслия", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 82 ребенка и 105 медиков инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, всего 2 872 ребенка и 6 243 медработников, - Степанов

"Мы уже основательно работаем над развертыванием второй волны больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Мы уже осознаем, что в некоторых областях, с таким отношением к нашим рекомендациям наших граждан, будет резкий рост количество госпитализации людей. Нам нужно развертывать втору волну больниц", - ометил министр.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
То ли дело две сосни,

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 242
показать весь комментарий
24.06.2020 09:44
+4
неисчерпаемая кормушка, пугнул и пили под этим соусом
показать весь комментарий
24.06.2020 09:41
+3
ментам деньги раздали
показать весь комментарий
24.06.2020 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кое-кто поторопился средства выделенные на борьбу с коронавирусом перераспределить на типа... дороги? (ну если есть еще что перераспределять, конечно)))))
показать весь комментарий
24.06.2020 09:35 Ответить
ментам деньги раздали
показать весь комментарий
24.06.2020 09:36 Ответить
Кто проверял цифры?
Будут ещё 5 лет рисовать увеличение количества заражённых, что бы пилить бюджетные деньги под короновирус.
Никто не проверяет, рисуют с потолка какие хотят цифры.
Где увеличение, где перегруженность больниц?
Этого нет и в помине.
Ведь можно поинтересоваться в любой больнице, сколько у них загруженность мест по короновирусу.
Так вот и официально (а неофициально ещё меньше) загруженность мест в больницах, выделенных под короновирус составляет 10%...
90% коек в больницах свободны.
Так зачем увеличивать численность больниц под короновирус, если загруженность в уже выделенных больницах составляет лишь10%?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:42 Ответить
"где перегруженность больниц?"
А что, до этого больницы работали на 100%-м пределе? Там есть система перераспределения пациентов. Например, из Киева людей с ковидом в Белую Церковь возили. Думаете, просто покатать пациентов хотели?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:09 Ответить
Это называется классический распил бюджетных денег, на борьбу с несуществующей угрозой
показать весь комментарий
24.06.2020 09:35 Ответить
Какая красота. А из фонда борьбы с короновирусом бабки выделили Авакову на булавки.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:36 Ответить
Легкомысленные наблюдатели с корабельной сосни!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:43 Ответить
а потому что вы жлобы, и хотите пропетлять за счет других. а полноценный карантин с обеспечением и компенсацией сделать не в состоянии, потому что вы печетесь за свой рейтинг. вам недостижимо далеко до решений уровня пороха, который объявил мобилизацию, не смотря на то что все испугались, потому что так надо было...
показать весь комментарий
24.06.2020 09:40 Ответить
два українських патріота зі Швабських Альп передають всім українцям щирі вітання і бажають триматися і бадьорого настрою!

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 3991
показать весь комментарий
24.06.2020 09:41 Ответить
То ли дело две сосни,

В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 242
показать весь комментарий
24.06.2020 09:44 Ответить
мрази
показать весь комментарий
24.06.2020 09:53 Ответить
неисчерпаемая кормушка, пугнул и пили под этим соусом
показать весь комментарий
24.06.2020 09:41 Ответить
" За минувшие сутки протестированы на коронавирус 958 новых пациентов с пневмонией."
и у скoлъких выявили кoрoнoвирус ?
если сказали А тo и гoвoрите Б
Источник: https://censor.net/n3203957
показать весь комментарий
24.06.2020 09:46 Ответить
Главное было пловца оштрафовать на 17 тыс гривен! Веселая у вас страна конечно, вчера поржал над "корабельной сосной". Привет из Беларуси, у нас было 990 случаев на пике, сейчас 470. Каждый день все меньше.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:49 Ответить
стєпанов-ссучєний пізобол.
показать весь комментарий
24.06.2020 09:51 Ответить
зеленский уже слез с корабельной палки или только раскуривает айкос ?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:54 Ответить
Ну розгорнути то ви їх розгорнете, а надувати як їх будете - насосами чи "сосни" особисто своїми губками? А медсестри і лікарки вже надуті будуть поставлятися?
показать весь комментарий
24.06.2020 09:54 Ответить
" у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день."
так скoлъкo гoспитализирoванo?
в Лъвoвскoй oбласти гoспитализирo всегo аж 30 с кoрoнoвирусрм из 3603 бoлеющих !!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 09:54 Ответить
 
 