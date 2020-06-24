В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов
В Украине резко растет количество пациентов с пневмонией. За сутки 958 новых пациентов. Это антирекорд для Украины.
Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. У нас не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день. За минувшие сутки протестированы на коронавирус 958 новых пациентов с пневмонией. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет. Это все результат нашего легкомыслия", - заявил Степанов.
"Мы уже основательно работаем над развертыванием второй волны больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Мы уже осознаем, что в некоторых областях, с таким отношением к нашим рекомендациям наших граждан, будет резкий рост количество госпитализации людей. Нам нужно развертывать втору волну больниц", - ометил министр.
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Будут ещё 5 лет рисовать увеличение количества заражённых, что бы пилить бюджетные деньги под короновирус.
Никто не проверяет, рисуют с потолка какие хотят цифры.
Где увеличение, где перегруженность больниц?
Этого нет и в помине.
Ведь можно поинтересоваться в любой больнице, сколько у них загруженность мест по короновирусу.
Так вот и официально (а неофициально ещё меньше) загруженность мест в больницах, выделенных под короновирус составляет 10%...
90% коек в больницах свободны.
Так зачем увеличивать численность больниц под короновирус, если загруженность в уже выделенных больницах составляет лишь10%?
А что, до этого больницы работали на 100%-м пределе? Там есть система перераспределения пациентов. Например, из Киева людей с ковидом в Белую Церковь возили. Думаете, просто покатать пациентов хотели?
и у скoлъких выявили кoрoнoвирус ?
если сказали А тo и гoвoрите Б
Источник: https://censor.net/n3203957
так скoлъкo гoспитализирoванo?
в Лъвoвскoй oбласти гoспитализирo всегo аж 30 с кoрoнoвирусрм из 3603 бoлеющих !!!!