В Украине растет количество госпитализированных с COVID-19: работаем над развертыванием второй волны больниц, - Степанов

В Украине резко растет количество пациентов с пневмонией. За сутки 958 новых пациентов. Это антирекорд для Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. У нас не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день. За минувшие сутки протестированы на коронавирус 958 новых пациентов с пневмонией. Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет. Это все результат нашего легкомыслия", - заявил Степанов.

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"Мы уже основательно работаем над развертыванием второй волны больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Мы уже осознаем, что в некоторых областях, с таким отношением к нашим рекомендациям наших граждан, будет резкий рост количество госпитализации людей. Нам нужно развертывать втору волну больниц", - ометил министр.