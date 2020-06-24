Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 17 областях Украины, на Херсонщине новых случаев не зафиксировали, - СНБО
В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 17 областях, в Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях количество болеющих снизилось. В Херсонской области не подтвердили новых случаев COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (203), Ривненской (126) и Закарпатской (78) областях.
Всего за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждены 33 новых случая заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 20 выздоровели, сейчас в области болеет 638 человек (на 13 больше за сутки);
- в Волынской области подтвержден 61 новых случай COVID-19, 3 человека умерли и 55 выздоровели, сейчас в области болеют 1 293 человека (на 3 больше за сутки);
- в Днепропетровской области за сутки 11 новых случаев заболевания и 72 выздоровления, сейчас болеет 185 человек (на 61 меньше за сутки);
- в Донецкой области за сутки 8 новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 223 человека (на 8 больше за сутки);
- в Житомирской области 9 новых случаев заболевания за сутки, 18 выздоровели, всего болеет 599 человек (на 9 меньше за сутки);
- в Закарпатской области 78 новых случаев заражения за сутки, 4 человека скончались, 19 выздоровели, сейчас болеет 1 440 человек (на 55 больше за сутки);
- в Запорожской области 4 новых случая заболевания за сутки, 4 выздоровления, сейчас в области болеет 145 человек (количество болеющих не изменилось);
- в Ивано-Франковской области 33 новых случая заболевания за сутки, 12 выздоровели, всего в области болеет 944 человека (на 21 больше за сутки);
- в Киеве 99 новый случаев заболевания за сутки, 25 выздоровели, всего болеет 2 987 человек (на 74 больше за сутки);
- в Киевской области 47 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 138 человек (на 41 больше за сутки);
- в Кировоградской области 3 новых случая заболевания, 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 80 человек (на 1 больше за сутки);
- в Луганской области за сутки 2 новый случая заболевания, 1 выздоровел, сейчас в области болеет 21 человек (на 1 больше за сутки);
- во Львовской области за сутки подтверждены 203 новых случая заражения COVID-19, 3 случая смерти, 4 человека выздоровели, всего в области болеет 3 603 человека (на 196 больше за сутки);
- в Николаевской области 2 новых случая заболевания COVID-19, 2 случая выздоровления, всего в области болеет 88 человек (количество болеющих не изменилось);
- в Одесской области 37 новых случаев заболевания за сутки и 7 случаев выздоровления, всего в области болеет 780 человек (на 30 больше за сутки);
- в Полтавской области 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеет 24 человека (на 4 больше за сутки);
- в Ривненской области 126 новых случаев заболевания за сутки, 3 человек умерли и 44 человека выздоровели. Всего в области болеет 1 521 человек (на 79 больше за сутки);
- в Сумской области 9 новых случаев заболевания за сутки и 2 выздоровления. Всего в области болеет 81 человек (на 7 больше за сутки);
- в Тернопольской области 41 новых случая заболевания за сутки, 15 человек выздоровели, всего в области болеют 665 человек (на 27 больше за сутки);
- в Харьковской области 47 новых случая заболевания за сутки, 2 человека скончались и 43 человека выздоровели. Всего в области болеет 888 человек (на 2 больше за сутки);
- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;
- в Хмельницкой области 5 новых случаев заболевания за сутки, 10 человек выздоровели, всего в области болеет 109 человек (на 5 меньше за сутки);
- в Черкасской области 9 новых случая заболевания, 1 человек умер и 18 выздоровели за сутки. Всего в области болеют 166 человек (на 10 меньше за сутки);
- в Черновицкой области 59 новых случая заболевания, 73 человека выздоровели. Всего в области болеют 2 587 человек (на 14 меньше за сутки);
- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления. Всего в области болеют 339 человек (на 8 больше за сутки).
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Ухвалене Верховною Радою рішення про спрощення закупівель для боротьби із COVID-19 призвело до масових зловживань і виправдання корупції. Про це йдеться в матеріалі Центру протидії корупції для УП: "100 днів карантинних закупівель: як МОЗ, МВС та інші використали пандемію для мільйонних корупційних схем".
Станом на 19 червня 2020 року за спеціальною процедурою без аукціону державні замовники здійснили 33 726 прямих закупівель на 4,3 млрд грн.
Зазначається, що нововведена процедура мала насамперед допомогти у боротьбі з поширенням коронавірусу Міністерству охорони здоров'я. Проте профільне відомство "повністю провалило роботу" - інформація про першу закупівлю з'явилася лише через місяць. І та вилилася у гучний скандал щодо переплати у 40% за захисні костюми та відсторонення спеціалізованого підприємства "Медичні закупівлі України".