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Новости Паводки на Западной Украине
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Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков

Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и осуществления воздушного мониторинга затопленных районов.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации в МВД Украины Виктория Навроцкая, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Подтоплено около 200 населенных пунктов.

"Создан оперативный штаб, возглавляемый Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды", - говорится в сообщении.

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Глава МВД отметил, что с 22 июня его решением в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и нацгвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 нацгвардейцев горно-патрульной роты.

"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в эти области направлены 150 военных приданных сил Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1,2 тонн еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию - самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины. Сильные осадки по прогнозам ГСЧС продержатся еще несколько дней", - отметил Аваков.

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Он добавил, что штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.

Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков 01

Аваков Арсен (3444) Карпаты (305) непогода (816) паводок (294) Чечеткин Николай (111) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+3
А ШО ТАКОЕ?

Министр МЧС вспомнил о людях ? Неделю уже заливает Карпаты
В Словакии все службы работают на предупреждение паводков
А Аваков чем занят ?
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24.06.2020 09:51
+2
А преЗедент собирается как-то реагировать на стихийное бедствие?
Там реальная, большая беда.
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24.06.2020 09:50
+2
Он наверно ещё в себя не пришёл от нехватки техники для тушения пожаров в лесах

ЗАТО КРУТОЙ ХФРАНЦУЗСКИЙ ВЕРТОЛЁТ КУПИЛ на деньги налогоплательщиков . Тех, кого сейчас заливает паводком
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24.06.2020 09:53
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А преЗедент собирается как-то реагировать на стихийное бедствие?
Там реальная, большая беда.
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24.06.2020 09:50 Ответить
наша беда - не его беда
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24.06.2020 09:51 Ответить
https://twitter.com/DarkSoulsFan12
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 @DarkSoulsFan12

Ждали его появления 2 недели.
Не смогли выманить его обострением обстрелов.
Наводнением не смогли.
Заяву путина про раздел Украины проигнорил- кремень.
Он удержался не выползти на усиление ковида и ужесточение карантина.
Взрывом в доме не смогли.

И тут он лопнул в чатике дальнобоев.
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24.06.2020 09:56 Ответить
Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков - Цензор.НЕТ 879
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24.06.2020 09:59 Ответить
Зеленскому насрать на наводнение, на то что сотни тысяч людей пострадали, сотни населённых пунктов затоплены, прорваны дамбы, десятки мостов и дорог уничтожены, люди лишились жилья, есть погибшие и пропавшие без вести.
Он борется к ороновирусом а не со всякими там наводнениями и другими бедствиями.
Главное для него, судя с его видосиков, это носить маску... (маска очень сильно поможет при наводнении, ага)
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24.06.2020 09:59 Ответить
несите пинину ,зараз президент отреагирует
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24.06.2020 10:42 Ответить
Я не любитель такого "творчества".
Для голосовавших за "Сосну народа" самое ТО.
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24.06.2020 10:47 Ответить
А ШО ТАКОЕ?

Министр МЧС вспомнил о людях ? Неделю уже заливает Карпаты
В Словакии все службы работают на предупреждение паводков
А Аваков чем занят ?
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24.06.2020 09:51 Ответить
дык... людей без намордников гоняИт.....
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24.06.2020 09:52 Ответить
😀😀😀
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24.06.2020 09:54 Ответить
Он наверно ещё в себя не пришёл от нехватки техники для тушения пожаров в лесах

ЗАТО КРУТОЙ ХФРАНЦУЗСКИЙ ВЕРТОЛЁТ КУПИЛ на деньги налогоплательщиков . Тех, кого сейчас заливает паводком
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24.06.2020 09:53 Ответить
люди по колено в воде стараются своими силами и никого нет. Они скорее сепарне лавочки на КПП поставят.
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24.06.2020 09:54 Ответить
А КАКОЙ БАРДАК НА ГРАНИЦЕ ТВОРИТЬСЯ
На Чоп 3 км очередь , т к другие пункты с Венгрией закрыты ПО ВИНЕ УКРАИНЫ
В этой очереди стоят машины и продают очередь за 60 евро - бизнес
ЧТО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО НОМЕРАМ АВТО ? Подъезжаешь , берёшь талончик с номером
Или ТОРГОВЛЯ очередью КАПАЕТ ПОГРАНИЧНИКАМ И АВАКОВУ ?
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24.06.2020 09:57 Ответить
Авіація тушити буде, чи відкачувати воду назад в хмари?
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24.06.2020 10:10 Ответить
фоткать или видосики снимать
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24.06.2020 10:18 Ответить
Ліс головне вивезти і продати бо згниє. Генерали від МВС і СБУ не остання були в цьому ланцюжку корупцуії із знищення лісів. Тому і скерували жандармів в болото повені.
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24.06.2020 10:18 Ответить
1200 кг это много? 800 бутылок воды...
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24.06.2020 10:43 Ответить
200-250 армейских сухпаев и 100 6-литровых бутылей
цена 2-3 тысячи долларов
вобщем в 1 евробляху по цене уложились ))
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24.06.2020 10:46 Ответить
 
 