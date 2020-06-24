Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и осуществления воздушного мониторинга затопленных районов.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации в МВД Украины Виктория Навроцкая, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Подтоплено около 200 населенных пунктов.

"Создан оперативный штаб, возглавляемый Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепление, откачку и отвод воды", - говорится в сообщении.

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Глава МВД отметил, что с 22 июня его решением в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и нацгвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 нацгвардейцев горно-патрульной роты.

"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в эти области направлены 150 военных приданных сил Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1,2 тонн еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию - самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины. Сильные осадки по прогнозам ГСЧС продержатся еще несколько дней", - отметил Аваков.

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Он добавил, что штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.