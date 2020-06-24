В Одесской области не соответствует норме вода на трети исследованных пляжей
В Одесской области не отвечает санитарно-микробиологической норме морская вода на трети исследованных пляжей. В общем было взято 93 пробы.
Об этом свидетельствуют данные Одесского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
Несоответствие нормам зафиксировали на пляжах Одессы и пгт Затока.
"В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах города Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) было отобрано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям - 29 проб (пляжи Одессы, рекреационная зона пгт Затока)", - говорится в сообщении.
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