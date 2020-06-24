РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10378 посетителей онлайн
Новости Силовики
3 240 17

Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов. ИНФОГРАФИКА

Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов. ИНФОГРАФИКА

С начала 2020 года Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатых веществ и свыше 45 тыс. патронов, гранат и снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, наиболее распространенным огнестрельным оружием в незаконном обороте были пистолеты и револьверы, гранатометы, пулеметы, автоматы. Наибольший массив оружия и средств поражения был обнаружен в тайниках в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в разное время разоблачены в Новоайдарском, Старобельском, Славянском районах. Было установлено, что часто это оружие вывозится с территории Донецкой и Луганской областей в другие регионы. Несколько таких тайников были найдены за пределами ООС, в частности в Волынской и Одесской областях. Например, в марте на блокпосту на автодороге "Лисичанск-Бахмут" задержали двух человек, которые незаконно вывозили целый арсенал боеприпасов и оружия в Киевскую область.

Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов 01

Кроме того, с начала года Служба прекратила существование четырех подпольных мастерских, изготовлявших боевое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двух граждан в Киеве изъят арсенал оружия и наркотики, - прокуратура

В частности, СБУ совместно с Нацполицией Украины в г. Киеве проведен обыск по месту жительства киевлянина, который организовал подпольную мастерскую, где занимался незаконным изготовлением и восстановлением огнестрельного оружия с целью дальнейшего сбыта. В результате обыска обнаружены и изъяты 2 пистолета-пулемета "кустарного" производства, 170 патронов и 0,3 кг пороха. Отдельно выявлено и прекращено существование канала сбыта деталей и комплектующих к огнестрельному оружию иностранного производства из-за рубежа. Лицо, причастное к указанной противоправной деятельности, задержано.

На основании материалов СБУ начато 58 уголовных производств, в том числе Национальной полицией по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В общем изъятого достаточно, чтобы вооружить две роты военнослужащих.

оружие (10219) правоохранительные органы (2970) СБУ (19905) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Ви ще в копачів бурштину запаси не перевірили.
Чи скажете - не копають ?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:00
+2
А це не зброя добровольчих батальйонів?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:07
+2
А до цього було доведено, що це була добровольча зброя.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви ще в копачів бурштину запаси не перевірили.
Чи скажете - не копають ?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:00 Ответить
А я дуже хотів би,щоб СБУ сказало--скільки вони ПОСАДИЛИ агентів росії в тюрму--починаючи з медветчука. ?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:03 Ответить
дамбасята какого то прям прут к нам...прорываются
Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 9108
показать весь комментарий
24.06.2020 10:07 Ответить
Можно вооружить две роты солдат: СБУ изъяла из незаконного оборота 207 единиц огнестрельного оружия, 159 кг взрывчатки и 45 тыс. боеприпасов - Цензор.НЕТ 638
показать весь комментарий
24.06.2020 10:08 Ответить
А це не зброя добровольчих батальйонів?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:07 Ответить
Это все из взорванных складов.. или дембельские "на память" ( а может выполнять требования закона за хранение и владение оружием и боеприпасами тем более во время войны)
показать весь комментарий
24.06.2020 10:09 Ответить
А до цього було доведено, що це була добровольча зброя.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:10 Ответить
Это не первый год войны.За 6 лет уже пора навести с этим порядок. Кстати тут вопрос к министру МВД , это его прямая обязанность и ответственность. ( или на кой он нам тогда).
показать весь комментарий
24.06.2020 10:18 Ответить
Порядок це знищення добровольчих батальйонів?
показать весь комментарий
24.06.2020 10:20 Ответить
Если это батальон ( даже добровольческий), оружие и боеприпасы должны храниться в расположении батальона под соответствующей охраной. ( а не разъезжать по стране и не храниться не понятно где.) И быть зарегистрированы в соответствующих службах. Если нет, то тогда вперед с этим вооружением за поребрик и ведение там партизанской войны на оккупированных территориях, ( тогда другое дело). Но что то я не слышал не единого подобного факта , за исключением когда сепары свои зачистки выдавали за действия " мифических укро диверсантов"
показать весь комментарий
24.06.2020 10:37 Ответить
Факти були. Просто вам не повідомили.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:41 Ответить
какой ?у нас нашествие дамбасят ,прорывающихся через блокпосты и бегущих из "руського рая"
показать весь комментарий
24.06.2020 10:16 Ответить
рабам зброю не можна, а то путин нападьот
показать весь комментарий
24.06.2020 10:37 Ответить
а в Израиле домой на выходные военнослужащие ОБЯЗАНЫ брать с собой оружие с боекомплектом. как то так.
показать весь комментарий
24.06.2020 10:44 Ответить
Незаконный оборот--противоречащий Закону.
Однако в нашей стране НЕТ Закона об оружии ))
показать весь комментарий
24.06.2020 13:50 Ответить
 
 