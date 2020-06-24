Степанов об антирекорде по COVID-19: Это результат легкомысленности и упрямого несоблюдения правил карантина

В Украине растет не только количество инфицированных, но и людей, которые госпитализируются каждый день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. Уже две недели, каждое утро, я обращаюсь к вам по-поводу соблюдения рекомендаций, тех правил, которые были установлены Минздравом: это масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков. Соблюдение этих правил снижает риск инфицирования COVID-19. Соблюдение этих правил делает нашу жизнь безопасной", - отметил министр.

По словам Степанов, соблюдая эти правила уменьшается шанс попасть в больницу на ИВЛ.

"Почему-то мы упрямо не хотим соблюдать эти правила. Результат COVID-19 показывает очень-очень быстро. У нас же не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день", - подчеркнул министр здравоохранения.

Степанов рассказал, что за минувшие сутки на пневмонию были протестированы 958 человек.

"Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет и это все результат, в частности, нашей легкомысленности", - добавил мининстр.

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