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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов об антирекорде по COVID-19: Это результат легкомысленности и упрямого несоблюдения правил карантина

Степанов об антирекорде по COVID-19: Это результат легкомысленности и упрямого несоблюдения правил карантина

В Украине растет не только количество инфицированных, но и людей, которые госпитализируются каждый день.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Уже две недели мы наблюдаем рост количества инфицированных коронавирусом. Уже две недели, каждое утро, я обращаюсь к вам по-поводу соблюдения рекомендаций, тех правил, которые были установлены Минздравом: это масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков. Соблюдение этих правил снижает риск инфицирования COVID-19. Соблюдение этих правил делает нашу жизнь безопасной", - отметил министр.

По словам Степанов, соблюдая эти правила уменьшается шанс попасть в больницу на ИВЛ.

"Почему-то мы упрямо не хотим соблюдать эти правила. Результат COVID-19 показывает очень-очень быстро. У нас же не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день", - подчеркнул министр здравоохранения.

Степанов рассказал, что за минувшие сутки на пневмонию были протестированы 958 человек. 

"Таких цифр у нас еще не было. Это говорит о том, что количество людей с пневмонией резко растет и это все результат, в частности, нашей легкомысленности", - добавил мининстр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 17 областях Украины, на Херсонщине новых случаев не зафиксировали, - СНБО

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
если през и его подельники не соблюдают, то другие и подавно
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24.06.2020 10:09
+29
Это результат полного отсутствия в стране адекватной власти. Какая власть -- такой у нас и карантин.
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24.06.2020 10:10
+11
Это результат вымысла власти, с целью распила денег под вечное "увеличение" числа заражённых.
Ведь удобно придумать цифру, озвучить её, запугать и потом распиливать деньги.
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24.06.2020 10:10
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Запоріжжя.
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24.06.2020 11:58 Ответить
Степанов про антирекорд із COVID-19: Це результат легковажності і впертого недотримання правил карантину - Цензор.НЕТ 5725
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24.06.2020 10:38 Ответить
"МЕДАЛІСТИ" ЯНУКОВИЧА Й АНТИМАЙДАНІВЕЦЬ: ЩО З'ЯСУВАЛИ ЖУРНАЛІСТИ ПРО ЗАСТУПНИКІВ ВЕНЕДІКТОВОЇ - BIHUS. Журналісти Bihus.info з'ясували, кого генпрокурорка Ірина Венедіктова набрала собі в заступники і як ці люди пов'язані з Януковичем."Пам'ятаєте, як Венедіктова тільки-но прийшла в ДБР, призначила замом адвоката Януковича? На цьому її тяга до "колишніх" не пройшла", - запевняють журналісти.

Отже, як з'ясувалося серед її заступників:

Андрій Любович - має медаль від Януковича завдяки Пшонці. Наче за розслідування терактів в Дніпрі, от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.
Олексій Симоненко - звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени. Так, теж від "легітимного", але вже за подачі Хорошковського.
Ігор Мустеца - через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.
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24.06.2020 10:42 Ответить
забыл добавить - а кто маски не носит, мы вас всех найдем, засранцы
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24.06.2020 10:44 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/rosijski-fejky-pro-koronavirus/30500237.html
Основные фейки и говнометание пронеопасность короны идёт со стороны *********.
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24.06.2020 10:55 Ответить
а у нас смертность по кварталу выросла по сравнению с прошлым годом или не очень?
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24.06.2020 11:00 Ответить
Когда в здании только начинается пожар, сметрность еще нулевая. Но меры уже надо предпринимать.
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24.06.2020 11:04 Ответить
тут меры предприняли до пожара, поснимали и продали огнетушители.
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24.06.2020 11:08 Ответить
А сейчас пожар не окончен, а какие-то деятели предлагают от огнетушителей вообще отказаться.
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24.06.2020 11:15 Ответить
настоящего пожара просто не будет - нечему гореть. так - чуток хвоя да сухая трава выгорит и усё. чем больше будет "тушить", тем дольше будем вонь (гарь) нюхать.
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24.06.2020 11:21 Ответить
Вот, итальянцы тоже сначала так подумали... Но жестоко ошиблись. А где гарантия, что не ошиблись Вы?
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24.06.2020 11:52 Ответить
Они в этом не ошиблись. Они ошиблись в том, что дали жуликам ввести себя в состояние беспомощного перепуга.
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24.06.2020 11:54 Ответить
Беспокоиться о своей жизни и здоровье - присуще практически всем людям и животным. Называть это беспомощным перепугом могут разве что неумные люди и хитрые манипуляторы.
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24.06.2020 12:18 Ответить
Это Вы так назвали... Я же именно параноидальный панический перепуг назвал беспомощным перепугом. Учёт риска становится дурной паникой именно тогда, когда... ну Вы в курсе...
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24.06.2020 14:00 Ответить
Попри епідемію коронавірусу в Україні, смертність у перші чотири місяці 2020 року - менша за показники того самого періоду 2019 року.

Такі дані поширив сайт Державної служби статистики України в експрес-випуску "Демографічна ситуація у січні-квітні 2020 року". Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2020 року становила 41 млн. 806 тис. 221 особу. У цей самий період 2019 року - 42 млн. 055 тис. 934 особи.

За даними ДССУ, загальне скорочення населення у січні-квітні 2020 року - мінус 96 195 осіб, тоді як у 2019 році - мінус 97 267 осіб. Природне скорочення населення у перші чотири місяці 2020 року становило 102 950 осіб, а в той самий період 2019 року - 108 038 осіб.

Тобто коли в Україні не було коронавірусу - у 2019 році - природне скорочення населення було більшим, ніж нині. Кількість померлих у січні-квітні 2020 року - 195 287 осіб, тоді як у 2019 році - 207 143 (без епідемії - майже на 12 тис. вища смертність по країні). Число померлих дітей у віці до 1 року - 652 і 687 відповідно.
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24.06.2020 17:27 Ответить
Може це завдяки карантину? На карантин не тільки для коронавіруса. Це ще й припинило епідемію грипу, зменшило ДТП, тому що люди сиділи вдома, тощо.
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24.06.2020 23:35 Ответить
Многие СМИ сообщили об исследовании, проведенном Имперским колледжем в Лондоне, о том, что в Европе было установлено, что https://www.bbc.com/news/health-52968523 «спасение 3 миллионов жизней» . В действительности, Имперский колледж Лондона просто сравнивал https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-imperial-model-could-devastating-software-mistake/ нереалистичные прогнозы своей модели с реальностью. Это особенно очевидно на примере Швеции, где была зафиксирована лишь небольшая часть смертей, которые были предсказаны моделью Имперского колледжа даже без блокировки (см. Рисунок). Имперская модель против Реальность в Швеции. Оранжевый : прогноз без мер; серый : прогноз с умеренными показателями; синий : реальность. (GRC; 8 мая 2020 г.) Степанов про антирекорд із COVID-19: Це результат легковажності і впертого недотримання правил карантину - Цензор.НЕТ 3848
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25.06.2020 00:19 Ответить
cколько умрет из-за отложеных операций?? Хирургия : согласно статье в Британском журнале хирургии, https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bjs.11746 около 28 миллионов операций , в том числе много онкологических https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bjs.11746 , были отменены или отложены во всем мире в https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/bjs.11746 течение 12 недель из-за коронарных мер .
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25.06.2020 00:24 Ответить
До чего "интересно" читать censor при зеленой швали у штурвала страны, и не предать.
Раньше, при Порошенко, новости были:
- освободили от подштанцев село
- безвиз
- Томос
- ФАПы модернизируют
- врачи первичного звена деньги стали получать человеческие
- отремонтировали покрытие очередных 100 км дорог
- экстресс пустили до Борисполя
А сейчас какие "новости" каждый день: макароновирус, макароновирус, макароновирус, да собачий диалект нардепов в Раде, и другие, столь же "увлекальные" события.
И это все, что нужно знать о том, как живет Украина при "бубочке".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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24.06.2020 11:09 Ответить
не свисти. раніше було 100500 перемирь, постійні втрати, переслідування добровольців, розгін блокувальників торгівлі і т.д. Але Зе не краще, факт.
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24.06.2020 11:20 Ответить
"не свисти"

Вы не нардеп от партии "слуга Народа", нет?
Как жаль, что же Вас не взяли, ведь диалект то у Вас подходящий, гопнический.
Стесняюсь спросить, Вы из Луганска тут пишете или из Донецка?
Оттуда особенно много комментатотов на украинском языке, за то им и платят.
Так с Луганска или с Донецка?

Да, с днемпобеды Вас, "одиннароТ" отмечает нынче.
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24.06.2020 12:03 Ответить
Отже заперечень по решті пунктів, не має. Що і треба було довести.
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24.06.2020 12:12 Ответить
у военных был дух, и осознание, что страна имеет достоинство. поинтересуйся теперь. раньше гражданские ложились и просыпались с мыслью об армии, помогали кто чем мог. кто теперь об этом думает? развечто то такие вафлисты как ты гамном плюются. остальным вообще пох. это и нужно #уйлу. быдло не интересуется историей, а зря.

"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
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24.06.2020 13:40 Ответить
Так, допомагали. До певного моменту. "ми б справились без волонтерів", "цинічні бандери" і т.д.

Мудак твій петя. І обрання Зе - його пряма заслуга.
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24.06.2020 13:45 Ответить
вот шо значит слушать говнопольского
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24.06.2020 16:37 Ответить
Раньше, при Порошенко, новости были:

зарплаты и пенсии стали 1/3 от того, когда был Янукович...
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24.06.2020 16:43 Ответить
Дебилы . Кагда уже вы перестанете вешать нам лапшу на уши.
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24.06.2020 11:12 Ответить
Передайте этому идиоту, что после таких хамских выпадов ни у кого не возникнет желание ходить в наморднике. А пропасть может запросто. Предупреждал баранов британский психолог.... Но на то они и бараны...
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24.06.2020 11:23 Ответить
от пневмонии вызванной чем? не говорят, в такую жару от кондиционеров, сквозников, переохлаждений и вентиляторов легко заболеть. запугивают.
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24.06.2020 12:30 Ответить
Степанов об антирекорде по COVID-19: Это результат плохих продаж уже нафиг никому не нужных масок, которых наши посоны навезли просто немерено. Пока не выйдем в кэш - будем плебсу рассказывать об антирекордах у прочем ужОсе.
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24.06.2020 12:10 Ответить
"Степанов об антирекорде по COVID-19: Это результат легкомысленности и упрямого несоблюдения правил карантина" - Елену Зеленскую COVID-19 свалил, это результат легкомысленности и упрямого несоблюдения правил карантина. Что уже о простых смертных говорить, им есть с кого брать пример, с Зеленской и с Зеленского.
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24.06.2020 13:18 Ответить
https://youtu.be/X5AAwRdAYrc 32 летний обман ВОЗ внедряла непроверенные вакцины
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24.06.2020 20:40 Ответить
Степашка ! Перерозподіл 35 млрд. що повинні були б скеровані на протидію розповсюдження "короновірусу" для закопування у дороги це не легковажність- ЦЕ ТЮРМА і набагато років.
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24.06.2020 15:25 Ответить
Виявляється, Наша Епідемія грає без правил ...
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24.06.2020 16:18 Ответить
навіть медичні маски зелене падло вивезло, а знову винуваті самі українці.
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24.06.2020 16:23 Ответить
в усьому винні усі окрім зеленої шмарклі.
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24.06.2020 16:24 Ответить
про антирекорд із COVID-19

Срочно надо менять эту "карантинную" власть.
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24.06.2020 16:38 Ответить
это результат легкомысленности самой власти, которая тупо не проверяет соблюдение масочного режима и дистанции в общ.местах!!
это преступная бездеятельность!!
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24.06.2020 16:40 Ответить
Ты че хочешь устроить концлагерь? Если б реально была опасная болезнь то люди соблюдали б, а так хорошо видно, что их на..бывают по-этому все й ложиди болт на эту аферу. Никто не болеет. Все так же как и в прошлые года.
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24.06.2020 17:30 Ответить
Изза орви теперь все время концлагеря устравивать? Ты с головой дружишь?
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24.06.2020 17:31 Ответить
Почему пандемия не заканчивается
Числа, согласно которым правительство решает, открывать или закрывать общественную жизнь, становятся менее значимыми, чем меньше число зараженных людей. Даже без одного нового зараженного человека тысячи новых «случаев» будут сообщаться исключительно на основе частоты ошибок теста. Если используемые в настоящее время критерии не изменятся, пандемия может, по-видимому, продолжаться бесконечно.KLAUS PFAFFELMOSER, 24 мая 2020 г., https://multipolar-magazin.de/artikel/warum-die-pandemie-nicht-endet#diskussion 21 комментарий
Предварительное замечание редакторов. https://www.instand-ev.de/System/rv-files/340%20DE%20SARS-CoV-2%20Genom%20April%202020%2020200502j.pdf Согласно текущим исследованиям, коэффициент ошибок (ложноположительных результатов) использованных тестов ПЦР составляет не менее 1,4%. На каждые 100 000 проведенных тестов в среднем по меньшей мере 1400 человек ошибочно идентифицируются как «зараженные коронным разрядом» (Дополнение 3.6.: При условии, что все протестированные являются «здоровыми», то есть не несут никакого вирусного материала, который можно измерить с помощью теста). В нынешней ситуации это драматично, поскольку на 20-й календарной неделе, то есть в период с 11 по 17 мая, было протестировано всего 1,7% опрошенных, то есть 1700 из 100 000 человек. (Дополнение 3.6.: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-03-de.pdf?__blob=publicationFile Согласно RKI в KW 22, оно https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-03-de.pdf?__blob=publicationFile составляет всего лишь 1,0%!)
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25.06.2020 00:21 Ответить
Короноботы такие исследования не читают. Они тиражируют только страшилки из желтой прессы.
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25.06.2020 13:56 Ответить
немає ніякого карантину в Україні
відповідні постанови не зареєстровані Мінюстом, а отже не набули чинності
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24.06.2020 17:52 Ответить
Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі.На дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
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24.06.2020 17:56 Ответить
Белорусы отказались от тестов,их медики проверили каждый третий тест был заражен короновирусом https://youtu.be/X5AAwRdAYrc 32 летний обман ВОЗ внедряла непроверенные вакцины
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24.06.2020 20:33 Ответить
Особенно суетится Пальчевский на всех каналах,ждет,не дождется, когда его клинике выделят миллионы тестов и вакцин,вот на чем он разбогатеет.
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24.06.2020 20:36 Ответить
У него горе от ума и, видимо, психологическая травма на почве здоровья. Несет такое о ковид и "жизнеспасающих" масках и перчатках, что создается сомнение в его адекватности, особенно в восприятии результатов имеющихся научных исследований по этой теме.
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24.06.2020 21:29 Ответить
https://youtu.be/cM7kxzhwj4k Александр посмотрите ссылку ,неужели Пальческий,такой продвинутый ,обладая несколькими иностранными языками,не интересуется зарубежными новостями по поводу ковида,о котором ученые многих стран провели исследования и высказывают свое мнение,что он как шут гороховый, пропагандирует свои маски ,вот так можно разочароваться в человеке,я была о нем лучшего мнения..
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24.06.2020 22:55 Ответить
там и ахметкин, и все олигархи вложились
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24.06.2020 23:14 Ответить
Дизентерія хвороба заразна.........
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24.06.2020 19:45 Ответить
Наверное просто санитар, которого у руля посадили, виноват.
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24.06.2020 21:57 Ответить
Примусити українців дотримуватися паравил дорового глузду дуже просто. Прийняти постанову про платне лікування коронавірусу, грипу, та ГРВІ не період епідемії. Хто не вберігся сам, нехай платить. Хто не слідкує за дітьми, та не тримає на ланцюгу своїх родичів - нехай платить. Коронавірус з водою не приходить.. З повітрям - також. Це не серцеві хвороби. Але перехворівши в середній формі, про здорове серце забудьте. І про нирки. І про легені.
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25.06.2020 06:29 Ответить
Є чітке розділення нерозуміння і розуміння ситуації між великими містами і районними містами. А також між західною та південною частиною країни. Коли розмовляю з знайомими з Києва, Львова, люди розуміють небезпеку і без паніки, али не роблять дурощів. Коли розмовляю з знайомими з районних і з півдня чи сходу, то починають розповідати якись маразми яки їм розповсюджуються. Наприклад, що весь коронавірус вигадав сорос. І інші маразми.
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25.06.2020 08:38 Ответить
Понравилост пацанам деньгу пилить. Спрос формируют.
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25.06.2020 08:39 Ответить
Зачем смягчать?Выделенные из бюджета 65 млрд гривен не распилены!Ну кто от таких денег ,которые можно пилить без контроля откажется?Теперь понятно ,почему выделено 2 млрд гривен на зондеркоманды для штрафования для тех кто без намордников .Создать иллюзию и косить ,косить ,косить жатву ! Жаль коронавирус гадюка -не хочет поддерживать зеленозадую команду ,куда то исчезает -а должен убивать направо и налево! Не работает корона ,уже и тестирование увеличили в сто раз -а он гад не появляется .Уже я слышал левых людей нанимают ,чтоб ложились типа с короной в больничку .А за 17 тыщ грн кто от такой балды откажется ?Вообщем горе у зеленокожих ,бабос недопилен ,а сил допилить явно не хватает .Народ уже раскусил эту обманку и нагло ходит без намордников !
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25.06.2020 08:56 Ответить
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