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ВС признал кражу кабеля из канализации кражей с проникновением: ворам грозит более суровое наказание

ВС признал кражу кабеля из канализации кражей с проникновением: ворам грозит более суровое наказание

Верховный суд Украины считает, что кражу кабеля из телекоммуникационного колодца следует квалифицировать по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины как кражу с проникновением в другое помещение.

Об этом сообщается на официальной странице суда в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Такой вывод сделала Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев и оставив без удовлетворения кассационную жалобу защитника осужденного на приговор местного и определение апелляционного судов.

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Директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов подчеркнул, что это решение является очень важным для телеком-индустрии.

"Квалификация проникновения в колодец кабельной канализации как кражи с проникновением в помещение позволяет существенно увеличить вероятность существенного наказания за это преступление", - написал он на своей странице в Facebook.

Шуранов напомнил, что почти 90% краж кабеля до этих пор квалифицировались по части 1 ст. 185 УК (кража), что позволяло преступникам избегать содержания под стражей до суда и реального срока в тюрьме.

"Надеюсь, что такое решение Верховного Суда станет весомым фактором влияния на уменьшение краж кабеля", - отметил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома".

В суде уточнили, что в соответствии с законодательством кабельная канализация электросвязи является сооружением, которое в свою очередь содержит признаки "другого помещения" (поскольку предназначена для прокладки и обслуживания кабелей). При этом колодец канализации должен закрываться люком, бетонной крышкой или другим предметом, препятствующим свободному проникновению.

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Как сообщалось, в апреле Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о защите телекомсетей (№2654), увеличивающий ответственность за кражу кабелей.

воровство (662) Верховный Суд (1097) кабель (34)


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Топ комментарии
+8
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4204491312924466 17 хв ·

"- Су...! Б...! Пи...! Уроды! Ненавижу! Беню ко мне сюда, в наручниках, быстро, я ему покажу, как грабить "Центрэнерго", лично все выбью! Рината сюда - я его бразильцев в забой брошу - пока все шахты не закроет, и вместо виллы будет фильтры ставить на меткомбинаты! Медведчука, падло - расстрелять во дворе Офиса, похер мне чей он кум, свою родину предал во время войны! Путин - *****, хватит меня шантажировать, мы независимая страна, надо воевать, будем с тобой уродом воевать! Премьера сюда - шо ж ты, скотина, экономику, энергетику, экологию, спирт, все продаешь, я ж тебе доверял, придушу лично! Глав ОП мне моих сюда, бывшего и нынешнего, на коленях, сюда, в наручниках - сколько вы меня еще будете макать в ваши скандалы, я ж вас вижу, вы Киев поделить не можете, землю под застройку и киоски, в тюрьму обоих! Где фракция?! Кто из вас берет зарплату кэшем у олигархов - расстрелять, что ж вы за слуги такие продажные! Все берут? Капец вам! Ничего не работает, ни суды, ни полиция, ни сбушники, твари, вы же не меня уничтожаете, вы страну уничтожаете!"

- Владимир Александрович, проснитесь! Совещание по безопасности страны закончено, в общем решили, что надо навести порядок с дальнобойщиками, давайте пожестче с этими засранцами, ну, как вы умеете...
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24.06.2020 10:27
+6
Какого там хлеба. Тырят алкаши и нарики и отнюдь не на хлеб.
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24.06.2020 10:31
+2
Так всю медь уже украли, а оптика не надо никому.
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24.06.2020 10:27
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)(уйло на параде только что сказало: "Нацизм разгромил советский союз." Как хош, так и понимай))
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24.06.2020 10:26 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCK2XbvQSBZFpi_Q77y6TjGGev9xjIKXHt4Snsq14WpetByC4NlGJr_B4o4h30oSLlFeHdv-aPtFxh0&hc_ref=ARQg5Ylc-Uncd2JdK6upPyzFfmA6jzsjG57Db55dwHIbc0n3c6oOjJQbwoVMXgFwZng&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4204491312924466 17 хв ·

"- Су...! Б...! Пи...! Уроды! Ненавижу! Беню ко мне сюда, в наручниках, быстро, я ему покажу, как грабить "Центрэнерго", лично все выбью! Рината сюда - я его бразильцев в забой брошу - пока все шахты не закроет, и вместо виллы будет фильтры ставить на меткомбинаты! Медведчука, падло - расстрелять во дворе Офиса, похер мне чей он кум, свою родину предал во время войны! Путин - *****, хватит меня шантажировать, мы независимая страна, надо воевать, будем с тобой уродом воевать! Премьера сюда - шо ж ты, скотина, экономику, энергетику, экологию, спирт, все продаешь, я ж тебе доверял, придушу лично! Глав ОП мне моих сюда, бывшего и нынешнего, на коленях, сюда, в наручниках - сколько вы меня еще будете макать в ваши скандалы, я ж вас вижу, вы Киев поделить не можете, землю под застройку и киоски, в тюрьму обоих! Где фракция?! Кто из вас берет зарплату кэшем у олигархов - расстрелять, что ж вы за слуги такие продажные! Все берут? Капец вам! Ничего не работает, ни суды, ни полиция, ни сбушники, твари, вы же не меня уничтожаете, вы страну уничтожаете!"

- Владимир Александрович, проснитесь! Совещание по безопасности страны закончено, в общем решили, что надо навести порядок с дальнобойщиками, давайте пожестче с этими засранцами, ну, как вы умеете...
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24.06.2020 10:27 Ответить
Так всю медь уже украли, а оптика не надо никому.
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24.06.2020 10:27 Ответить
страна, в которой тфрят канализационные люки, чтобы купить кусок хлеба, - обречена
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24.06.2020 10:27 Ответить
Какого там хлеба. Тырят алкаши и нарики и отнюдь не на хлеб.
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24.06.2020 10:31 Ответить
тырят
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24.06.2020 10:28 Ответить
А, если кабель скрутят люди Коломоя?
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24.06.2020 10:28 Ответить
Что же это получается!? Монтёров Укртелекома в тюрьму?
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24.06.2020 10:29 Ответить
В тих кабелях міді з гулькин ніс. Це мобільні оператори знищують дротовий зв"язок конкурентів.
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24.06.2020 10:31 Ответить
Це Укртелеком знищується руками кремлівських агентів
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24.06.2020 11:52 Ответить
"ВС признал кражу кабеля из канализации"
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24.06.2020 10:52 Ответить
Ахмет всё уже вытянул и укртелеком положил!!!
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24.06.2020 11:22 Ответить
Яка кража? Яке проникнення?
А як щодо Статті 113. Диверсія?
Від 10 до 15 років не хочете - одразу дізнаєтесь увесь ланцюжок тих хто там дає команди по демонтажу комунікацій
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24.06.2020 11:56 Ответить
"Из канализации с проникновением"...
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24.06.2020 12:35 Ответить
 
 