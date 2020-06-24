В Черновцах из-за паводка на Пруте затопило крупнейший рынок города: вода продолжает прибывать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Черновцах в результате резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплено крупнейшее коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок "Добробут".
Как сообщил генеральный директор Калиновского рынка Игр Маслянчук, подтопления базара началось сегодня примерно в час ночи, когда вода из реки Прут, которая находится рядом, начала стремительно выходить из берега, заливая торговые ряды на объекте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, после того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил 5-метровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка.
Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары со своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.
По сообщению Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель прибытия реки, который может нести угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять 6 метров.
В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день для всех предпринимателей "Калинки" и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.
"Уровень воды по состоянию на 8:00 утра - 5,5 м. Мощность волны с вершины Прута, которая идет на Черновцы за ночь упала. По прогнозу, в пределах города Прут максимально поднимется до 6 метров. Это положительное ожидание, которое радует", - рассказал мэр Черновцов Каспрук.
"Вода продолжает прибывать", - отмечают очевидцы, которые публикуют видео и фото с места событий.
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Де воно і хто воно?
Так підприємсва по лісозаготовці просто завалені деревом, сушарки парують аж з дороги видно, а ще на берегу р. Стрий величезна вантажна машина величезни екскаватором грузили річкове каміння з берега. Так от все ******* місцеві жителі разом з "пацанами в пагонах", та коли на хер винеселе водою у Львів може тоді задумаються ! - но это не точно
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