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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о проведении ВНО: Раздача масок на входе, термометрия и проход по стрелкам в аудиторию

Ляшко о проведении ВНО: Раздача масок на входе, термометрия и проход по стрелкам в аудиторию

Возле пунктов сдачи Внешнего независимого оценивания будет организовано медицинское дежурство.

Об этом в ходе онайлн-брифинга сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санврача, в каждом пункте тестирования будут организованы определенные маршруты прохода к аудиториям, разработаны графики.

"Дети, приходящие на сдачу ВНО, перед входом будут опрошены о состоянии здоровья медработниками. Будет проведена термометрия, будет показана четко определенная аудитория для прохождения ВНО. По стрелкам они проходят в свою аудиторию. В аудитории 15 человек, а дистанция между учениками будет не меньше 1-2 метров", - рассказал Ляшко.

Кроме того, по школе будут расставлены антисептики, в санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца. 

"Всем будут предоставлены защитные маски на входе. Термометры есть. У медработников защитные костюмы, антисептики в пунктах тестирования есть, медицинское дежурство возле школ будет организовано", - добавил Ляшко.

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"проход по стрелкам в аудиторию"
Гра в казакі-разбойнікі.
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24.06.2020 10:35 Ответить
В реальности по школам дали мизерное количество масок. Школьникам объявили приходить со своими масками. Выделенные маски строго тем, кто вдруг забудет взять с собой маску.
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24.06.2020 10:59 Ответить
вы бы, сволочье, лучше поведали о зачислении без ЗНО жителей Крыма и Донбасса
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24.06.2020 11:23 Ответить
 
 