Маски на пассажирах транспорта проверяют в Киеве, Одессе, Львове, Ривном и Николаеве, - Криклий

"Укртрансбезопасность" проводит в ряде городов проверки соблюдения карантинных требования в общественном транспорте.

Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

""Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ривне и Николаев. В других городах также пройдут проверки", - указал Криклий.

Министр призвал пассажиров и перевозчиков соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция", - уточнил он.

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