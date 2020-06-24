Маски на пассажирах транспорта проверяют в Киеве, Одессе, Львове, Ривном и Николаеве, - Криклий
"Укртрансбезопасность" проводит в ряде городов проверки соблюдения карантинных требования в общественном транспорте.
Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
""Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ривне и Николаев. В других городах также пройдут проверки", - указал Криклий.
Министр призвал пассажиров и перевозчиков соблюдать противоэпидемические мероприятия.
"Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция", - уточнил он.
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Зеленая шваль проверяет наличие намордников на лицах лохтората.
Вроде и шваль при деле, и лохторат доволен.
Можно власти предложить заняться тем, чем занят кот, когда ему делать нечего.