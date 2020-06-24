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Новости Коронавирус и карантин
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Маски на пассажирах транспорта проверяют в Киеве, Одессе, Львове, Ривном и Николаеве, - Криклий

Маски на пассажирах транспорта проверяют в Киеве, Одессе, Львове, Ривном и Николаеве, - Криклий

"Укртрансбезопасность" проводит в ряде городов проверки соблюдения карантинных требования в общественном транспорте.

Об этом написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

""Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ривне и Николаев. В других городах также пройдут проверки", - указал Криклий.

Министр призвал пассажиров и перевозчиков соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция", - уточнил он.

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карантин (16729) транспорт (1758) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зеленский уже штраф заплатил?
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24.06.2020 10:39 Ответить
соблюдайте масочный режим в общественных местах
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24.06.2020 10:44 Ответить
Не пора ли лишить всех врачей и сотрудников центрального аппарата МОЗ и администрации медучреждений на периферии (не парамедиков и младшего персонала!) всех льгот, надбавок и доплат в связи с эпидемией? По опыту корпорации Боинг известно, что когда сотрудников стали увольнять за случайности количество случайностей резко упало. Вся эта карусель вокруг эпидемии обусловлена некомпетентностью врачей, а мы еще и доплачиваем им.
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24.06.2020 10:52 Ответить
Рвачи привыкли только взятки брать, на людей им насрать.
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24.06.2020 11:12 Ответить
Нормальные власти заботятся, чтобы у населения была работа, стремятся к нулевой безработице.
Зеленая шваль проверяет наличие намордников на лицах лохтората.
Вроде и шваль при деле, и лохторат доволен.
Можно власти предложить заняться тем, чем занят кот, когда ему делать нечего.
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24.06.2020 11:19 Ответить
 
 