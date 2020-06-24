Море у аварийного танкера Delfi не загрязненное нефтепродуктами, - прокуратура Одессы

Прокуратура Одесской области уверяет, что не обнаружила загрязнения моря нефтепродуктами возле затонувшего танкера Delfi. В то же время Госэкоинспекция установила превышение нефтепродуктов в море.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"23 июня СМИ распространили информацию о дальнейшем загрязнении морской воды нефтепродуктами с затонувшего танкера Delfi, что распространилось на акваторию соседних пляжей. Для проверки информации на место аварийного нахождения судна выехали прокуроры, следственно-оперативная группа и представители Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и Государственной экологической инспекции в Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре места происшествия "повреждение защитных бонов и факта возможного выброса нефтепродуктов из затонувшего танкера "Delfi" не установлено, в частности, визуальных следов загрязняющих веществ на побережье не обнаружено, вода в прибрежной акватории чистая".

Также в прокуратуре сообщают, что с помощью квадрокоптера установлено наличие затемнения воды, которые являются шлейфом естественного происхождения. По их данным, предварительные результаты забора воды свидетельствуют, что наличие нефтепродуктов не обнаружено.

"Результаты контрольных проб воды в местах затмения устанавливаются независимой лабораторией. Кроме того, ожидаются официальные выводы комиссии, которая обследовала побережье", - отметили в прокуратуре.

В то же время Государственная экологическая инспекция в Одесской области сообщила 23 июня, что "государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Одесской области обнаружено при обследовании акватории в районе подтопленного танкера Delfi отдельные маслянистые пятна и серую пленку серебристого цвета на поверхности воды (поврежденные боновые ограждения и т.п.)".

По данным Госэкоинспекции, "отобраны пробы морской воды в месте загрязнения и направлено в отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции. Согласно результатам исследований, установлено превышение нормативных значений предельно допустимой концентрации (ПДК) по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза".

Госэкоинспекция осуществляет ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа "Дельфин" у танкера Delfi.

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В ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы танкер лег на мель. В послеобеденное время 22 ноября членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был разрушен при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.