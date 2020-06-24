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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ 8 новых случаев COVID-19, всего болеют 145 человек, - Командование Медсил

В ВСУ 8 новых случаев COVID-19, всего болеют 145 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 24 июня в Вооруженных Силах Украины болеют 145 человек острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (Ривненский военный госпиталь-1 военнослужащий, Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 6 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Одесская область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 работник ВС Украины, Львовская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины и Днепропетровская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 284 человека, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 74 человека.

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армия (8496) карантин (16729) ВСУ (6590) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Поправляются,в прямом смысле,двойники и тройники Путина.Они на глазах жиреют.Сегодня на параде сидел какой то полный дядька.На народных харчах живет взвод двойников, а народу в это время воткнут ЧИППО-вакцины.Их же хотят сделать всему Кавказу(за исключением пришлых арабохаев наверное).НО ВСЕ ПРОТИВ.
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24.06.2020 10:46 Ответить
 
 