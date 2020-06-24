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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки обнаружили еще 5 случаев заражения коронавирусом среди пограничников, - Госпогранслужба

За минувшие сутки обнаружили еще 5 случаев заражения коронавирусом среди пограничников, - Госпогранслужба

Среди военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы зафиксирован уже 101 случай заражения коронавирусом, в том числе 5 случаев подтверждены за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 52, еще 48 человек продолжают лечиться - 14 стационарно и 34 - амбулаторно. К сожалению, зафиксирован один летальный случай", - сообщает Госпогранслужба.

Также под контролем медиков остаются 230 пограничников, которые контактировали с больными.

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