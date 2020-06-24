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Считайте это таким началом в юмористическом стиле, что в политике будет много женщин, - глава фракции "Слуга народа" Арахамия о записях про "рабочую бабу"

Считайте это таким началом в юмористическом стиле, что в политике будет много женщин, - глава фракции

Народный депутат "Слуги народа" Давид Арахамия назвал юмором разговор с Александром Корниенко, в котором прозвучало несколько грубых эпитетов в адрес их коллеги Ирины Аллахвердиевой. Кроме того, он заявил о монтаже записей.

Об этом глава фракции "СН" рассказал в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, один из фрагментов слитого в сеть разговора действительно был посвящен коллеге-нардепу.

"Было два диалога. Один, где Корниенко говорит: "Ира у нас красавица", а я говорю: "Да". И мы всегда это говорим Ире в лицо. Наша коллега всегда хорошо выглядит. Ничего не вижу крамольного", - сказал Арахамия.

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При этом во второй части разговора, добавил он, речь якобы шла об одной из кандидатов на пост городского головы.

"Говорилось про уровень энергии, то, как она может одержать победу… Считайте это таким началом в юмористическом стиле о том, что в политике будет много женщин", - резюмировал нардеп.

Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Арахамия Давид (989) Корниенко Александр (658) Аллахвердиева Кормышкина (30)


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Топ комментарии
+42
Хороших сосен вы себе навыбирали, зебилы.
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24.06.2020 10:52
+41
Не зная, что микрофон включён, Корниенко с матами и пошлостями заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева - "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит Зеленский, сразу "подпрыгнет и выкурит все айкосы".

Капец, навыбирали уродов. Завтра их всех на ковёр вызывает Зеленский, будет пистонить - типа, подрывают его имидж. Тот самый Зеленский, который сегодня на голубом глазу назвал всех дальнобойщиков "засранцами". Хотя пистонить нужно его самого - он лично взял на себя ответственность за эту кунсткамеру де@илов. 73% терпил, каких вам ещё реформ не хватает?
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24.06.2020 10:53
+37
Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу" - Цензор.НЕТ 9380
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24.06.2020 11:01
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Нужно из этой Алавердыевой или как там, больше леди делать.
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24.06.2020 11:46 Ответить
Ау, зебіли-ииии, ви де? Як вам, подобаються ваші слуги? 😁
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24.06.2020 11:53 Ответить
Правильно в данной ситуации было бы извиниться, а не лепить отмазки
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24.06.2020 12:05 Ответить
А еще лучше было бы осознать, что пришли в ответственное публичное поле деятельности, а не на корпоративную зевечеринку.
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24.06.2020 12:11 Ответить
Перед кем извиниться? Если перед народом, то он вроде уже бы должен быть в курсе, каких новых лиц он навыбирал.
А рабочая баба, если влезла в эту клоаку, то и сама такая же мразь, как все в этих слугах.
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24.06.2020 12:16 Ответить
Дебильный цирк пробивает очередное дно, и видимо не последнее, судя по их любимому "старшему братушке"
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24.06.2020 12:09 Ответить
Дурко як і сам патєрпєвший.
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24.06.2020 12:15 Ответить
В нормальній країні це запросто могло б призвести до праламентської кризи,та дочасних виборів. А нашим слугам,вибраним паприколу- як з гуся вода...
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24.06.2020 12:21 Ответить
Це не слугам як з гуся вода, а їх виборцям. Їх все влаштовує, то чого слугам хвилюватись. Це ж не часи Порошенка, коли за найменшу дрібницю його брудом обливали так звані активісти. Де вони зараз? Ніхто не платить?
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25.06.2020 03:07 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1275706756816125952 54 мин Vyacheslav Savchenko С чего начинается п@здец Он ведь"начинается" вовсе не с идиотов во власти И даже не со лжи А с того самого момента,когда ложь,подлость,предательство становятся нормой в стране Вот как они стали нормой -Тут вам и пушистый,в полный рост
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24.06.2020 12:21 Ответить
Добра сосна всюди потрібна.
Вважайте це таким початком у гумористичному стилі, що в політиці буде багато жінок, - глава фракції "Слуга народу" Арахамія щодо записів про "робочу бабу" - Цензор.НЕТ 3760
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24.06.2020 12:33 Ответить
Хто заткне пельку цьому дурнику арахамi
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24.06.2020 12:57 Ответить
Той, у кого вистачить сміливості застрелити цей мішок зі сміттям.
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24.06.2020 22:13 Ответить
Відмазка для лохів.
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24.06.2020 12:59 Ответить
Арахис и есть бородатая баба . Давид . найди себе уже достойного мужичка ,Данилишина например .
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24.06.2020 13:04 Ответить
Так то монтаж чи він так пошуткував по за очі? Тут багато людей без жартів каже що, Арахамія людина з низьким розумовим та моральним рівнем і всі його "жарти" відповідають рівню його інтелекта. Є ще такий вираз: куринна голівка з мізками від копченого хека. Так от, це, жарт чи діагноз?
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24.06.2020 13:13 Ответить
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды (Ара и Корниенко). Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
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24.06.2020 13:17 Ответить
"Баба да!...айкос!...ещё парочку...Засранцы!...Дай папиросочку у тебя штаны в полосочку!.."(опубликованы новые плёнки прослушки кабинета президента Украины)
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24.06.2020 13:32 Ответить
Кароче, корабельной бабе сделали монтаж.
Интересно - вдвоем срезу делали, или поодиночке?
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24.06.2020 13:47 Ответить
Це був гумор???
А які тоді претензії бубочки до блогерів, та дівчат???
Знов подвійні стандарти???
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24.06.2020 14:30 Ответить
Звичайний долбодятел.
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24.06.2020 14:37 Ответить
Чергове дно. Але наш піпл захаває. Вони за ЗЕ голосували.
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24.06.2020 14:58 Ответить
це тільки початок?! вже більше року "юмарітє" ... лосі катамаранні
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24.06.2020 23:20 Ответить
абхазский отброс
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25.06.2020 09:10 Ответить
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