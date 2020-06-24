Считайте это таким началом в юмористическом стиле, что в политике будет много женщин, - глава фракции "Слуга народа" Арахамия о записях про "рабочую бабу"
Народный депутат "Слуги народа" Давид Арахамия назвал юмором разговор с Александром Корниенко, в котором прозвучало несколько грубых эпитетов в адрес их коллеги Ирины Аллахвердиевой. Кроме того, он заявил о монтаже записей.
Об этом глава фракции "СН" рассказал в комментарии "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, один из фрагментов слитого в сеть разговора действительно был посвящен коллеге-нардепу.
"Было два диалога. Один, где Корниенко говорит: "Ира у нас красавица", а я говорю: "Да". И мы всегда это говорим Ире в лицо. Наша коллега всегда хорошо выглядит. Ничего не вижу крамольного", - сказал Арахамия.
При этом во второй части разговора, добавил он, речь якобы шла об одной из кандидатов на пост городского головы.
"Говорилось про уровень энергии, то, как она может одержать победу… Считайте это таким началом в юмористическом стиле о том, что в политике будет много женщин", - резюмировал нардеп.
Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".
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А рабочая баба, если влезла в эту клоаку, то и сама такая же мразь, как все в этих слугах.
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1275706756816125952 54 мин Vyacheslav Savchenko С чего начинается п@здец Он ведь"начинается" вовсе не с идиотов во власти И даже не со лжи А с того самого момента,когда ложь,подлость,предательство становятся нормой в стране Вот как они стали нормой -Тут вам и пушистый,в полный рост
Интересно - вдвоем срезу делали, или поодиночке?
А які тоді претензії бубочки до блогерів, та дівчат???
Знов подвійні стандарти???