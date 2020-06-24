Разумков: Маловероятно, что Рада внесет изменения в Конституцию в части децентрализации до местных выборов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменения в Конституцию Украины в части децентрализации вряд ли будут внесены до местных выборов в октябре.

Об этом сказал Разумков в интервью "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Такой закон маловероятно, что будет принят (до местных выборов 25 октября 2020 г. – Ред.), потому что там изменения в Конституцию… Для того, чтобы он вступил в силу его надо было рассмотреть на этой сессии – 226 голосов и на следующей сессии – принять 300 голосами. Я не уверен, что мы на этой сессии успеем это сделать", - сказал Разумков.

Он напомнил, что президент отозвал свой законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, а "другого законопроекта не поступало в Верховную Раду".

Отвечая на вопрос, когда парламент может принять президентский законопроект о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей, Разумков сказал, что не уверен в сроках.

"Он признан как неотложный. … На следующей неделе я не уверен, что он сможет попасть в повестку дня, но посмотрим, в первом чтении возможно", - предположил он.

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