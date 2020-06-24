Табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн грн и отменить свой штраф в 3,5 млрд грн, - СМИ

Представители табачной компании "Тэдис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее.

Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета, передает ТСН, пишет Вголос.

"Еще в 2016 году регуляторы признали "Тэдис" монополистом на табачном рынке Украины. Отмечалось, что компания искусственно устраняла всех конкурентов и намеренно завышала цены на сигареты.

Сначала "Тэдис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа, однако впоследствии передумала. Сейчас представители компании пытаются оспорить решение Антимонопольного комитета в суде.

Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть папиросному магнату Кауфману 300 млн грн", - пишет издание.