Табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн грн и отменить свой штраф в 3,5 млрд грн, - СМИ
Представители табачной компании "Тэдис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее.
Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета, передает ТСН, пишет Вголос.
"Еще в 2016 году регуляторы признали "Тэдис" монополистом на табачном рынке Украины. Отмечалось, что компания искусственно устраняла всех конкурентов и намеренно завышала цены на сигареты.
Сначала "Тэдис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа, однако впоследствии передумала. Сейчас представители компании пытаются оспорить решение Антимонопольного комитета в суде.
Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть папиросному магнату Кауфману 300 млн грн", - пишет издание.
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Об этом стало известно из репортажа одного из местных телеканалов.
В сюжете говорится, что компания обратилась за помощью к местной власти. Генеральный директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.
Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации.
"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал Скрипка.
Отметим, что табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки" является https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/644681/ одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.
Ранее стало известно, что British American Tobacco перенесет центр принятия решений https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/23/651900/ из Украины в Румынию . Такой шаг обусловлен, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 2019, 19:24https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/7/653468/
Еще в 2016 году регуляторы признали "Тедис" монополистом
Сначала "Тедис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа Источник: https://censor.net/n3203991
Чего же ты мой пост лайкнул? Мозги пропил?
Тебе бы самому читать внимательно - Тедис передумал платить и подал в суд не теперь, а еще 2 года назад.
Борікауфману, при "баризі" жилось погано. Він його обклав штрафами, на користь держави та "втомленого нарІду".
"Представители табачной компании "Тедис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее"
Зараз, при "нарІдному преЗЕденті", борякауфману живеться гарно. Він отримає гроші взад. Показавши дулю державі і "втомленому нарІду".
Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть папиросному магнату Кауфману 300 млн грн"
Горіть падли в огні, горіть щоб і попелу не залишилось