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Табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн грн и отменить свой штраф в 3,5 млрд грн, - СМИ

Представители табачной компании "Тэдис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее.

Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета, передает ТСН, пишет Вголос.

"Еще в 2016 году регуляторы признали "Тэдис" монополистом на табачном рынке Украины. Отмечалось, что компания искусственно устраняла всех конкурентов и намеренно завышала цены на сигареты.

Сначала "Тэдис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа, однако впоследствии передумала. Сейчас представители компании пытаются оспорить решение Антимонопольного комитета в суде.

Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть папиросному магнату Кауфману 300 млн грн", - пишет издание.

Автор: 

сигареты (867) суд (25098) Антимонопольный комитет (482) Кауфман Борис (31) Тэдис Украина (33) штраф (1285)


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Топ комментарии
+4
Що сталося з Прилуцькою фабрикою, яка давала біля 10 млрд.грн в бюджет України?
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24.06.2020 11:06
+4
Читай внимательно, зеба)))

Еще в 2016 году регуляторы признали "Тедис" монополистом
Сначала "Тедис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа Источник: https://censor.net/n3203991
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24.06.2020 11:07
+4
является. И платили штрафы. Теперь, при клоунах, требуют вернуть оплаченое.
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24.06.2020 11:11
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А какой тут начался вой,когда при Зеле обратили внимание на табачный беспредел...Рушат экономику страны...дилетанты,зебилы,вредители...Всё,как всегда,банально.Начинают рушить схему-начинается вой в сми.Олигархи недовольны.Стадо проникается.
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24.06.2020 11:03 Ответить
Що сталося з Прилуцькою фабрикою, яка давала біля 10 млрд.грн в бюджет України?
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24.06.2020 11:06 Ответить
А что с ней сталось?"Прилуки "исчезли с полок?
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24.06.2020 11:34 Ответить
Я про бюджет України.
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24.06.2020 11:43 Ответить
Так и я про бюджет.Что с фабрикой, она закрылась?
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24.06.2020 11:48 Ответить
Мне даже интересно,что с ней сталось.Но...Не отвечает.
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24.06.2020 12:44 Ответить
British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.
Об этом стало известно из репортажа одного из местных телеканалов.
В сюжете говорится, что компания обратилась за помощью к местной власти. Генеральный директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявил, что принятые Верховной Радой поправки к законопроекту №1049 делают производство сигарет нерентабельным.
Эти поправки повышают обязательную наценку розничных продавцов и тем самым заставляют производителей повышать цены на продукцию, что может привести к уменьшению объемов реализации.
"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал Скрипка.
Отметим, что табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки" является https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/644681/ одним из трех крупнейших налогоплательщиков в Украине и заплатила в 2018 году 16,05 млрд грн налогов.
Ранее стало известно, что British American Tobacco перенесет центр принятия решений https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/23/651900/ из Украины в Румынию . Такой шаг обусловлен, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.
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24.06.2020 12:49 Ответить
Вообще не в этой теме.Просто пользуюсь гуглом: https://zn.ua/ECONOMICS/british-amerikan-tobakko-ukraina-vozobnovlyaet-proizvodstvo-v-prilukah-335280_.html
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24.06.2020 13:00 Ответить
Крупнейший производитель сигарет в Украине в пятницу возобновит производство в Прилуках
ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 2019, 19:24https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/7/653468/
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24.06.2020 13:54 Ответить
Читай внимательно, зеба)))

Еще в 2016 году регуляторы признали "Тедис" монополистом
Сначала "Тедис" с этим согласилась и оплатила в казну 300 млн грн штрафа Источник: https://censor.net/n3203991
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24.06.2020 11:07 Ответить
И что,он не является на сегодня монополистом?
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24.06.2020 11:08 Ответить
является. И платили штрафы. Теперь, при клоунах, требуют вернуть оплаченое.
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24.06.2020 11:11 Ответить
Стопе,почему он до сих пор работает?И штрафы не он платит ,а мы через повышение стоимости.
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24.06.2020 11:15 Ответить
Поверь, он и дальше будет работать. И монополистом будет, - только поменяют кришу.
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24.06.2020 11:17 Ответить
Так ты точно за Кауманом подтираешь! Токо про штрафы Кауфману-ты как черт из табакерки на его защиту...
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24.06.2020 20:18 Ответить
Тебя послать или сам пойдёшь?
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24.06.2020 21:20 Ответить
А ты Кауфмана пошли. Заодно и польза от тебя будет.
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24.06.2020 21:28 Ответить
Я только не заметил что бы что-то сказал в защиту Кауфмана,это же ваш шоколадный кадр.Адекватные среди вас хоть есть или только горлопоцы.
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24.06.2020 21:38 Ответить
В отличие от тебя,мне по барабану кто такой Кауфман. Для меня важно то, что из сотен комментов,нашлось пару паск...д, которые выступили в его защиту от штрафов. И среди этих подметайл оказался ты.
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24.06.2020 21:43 Ответить
Пьянь,можно пруф.

Чего же ты мой пост лайкнул? Мозги пропил?
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24.06.2020 21:46 Ответить
Чухонь. Перечитай,шо ты на эту тему понаписывало. Начиная с Бутусова редакционной статьи.
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24.06.2020 21:49 Ответить
Я пруф просил,а не стоны от пьяницы
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24.06.2020 21:50 Ответить
У нищих слуг нет,чухонец.
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24.06.2020 21:54 Ответить
Обтекай. (I)
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24.06.2020 21:59 Ответить
Олигофрен! Кроме как пальцы показывать, интеллекта хватает только подачки собирать?
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24.06.2020 22:14 Ответить
Так не собирай,даже если олигофрен видящий пальцы
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24.06.2020 22:22 Ответить
Ты настолько туп и примитивен,что не в состоянии воспринять даже простой текст обращенный в тебе... Олигофрен, тебе только фейсбук Зеленского осваивать по силам..
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24.06.2020 22:27 Ответить
"И платили штрафы. Теперь, при клоунах, требуют вернуть оплаченое."

Тебе бы самому читать внимательно - Тедис передумал платить и подал в суд не теперь, а еще 2 года назад.
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24.06.2020 11:40 Ответить
Оплатите штрафик и оставайтесь дальше монополистом.Так,свинка пепа?
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24.06.2020 11:13 Ответить
Откуда такие выводи, дурик?) И тот Тедис останется монополистом, просто принадлежать теперь будет Игорь Валеричу, или кто там ваш хозяин.
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24.06.2020 11:16 Ответить
Его признали монополистом в 16-ом году.В этой роли он продолжал благополучно существовать до наших дней.Проснись,ты обос"ался.На пару со своим гетьманом.
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24.06.2020 11:21 Ответить
Он остается монополистом и теперь, при найвеличнишому лидере. Только теперь он еще и штрафи назад требует)
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24.06.2020 11:27 Ответить
Вопиющий беспредел...С 16-го года.Короче,гетьман-ненастоящий
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24.06.2020 11:30 Ответить
Признали монополистом.Не имел права работать,а он...работал.Может...там...делился с кем.Кто при власти.Но нет.Это уже прям крамольно.Гетьман просто был не в курсе.Хотя....такой гигантский рынок...Но нет!Он был не в курсе.Точка.
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24.06.2020 11:35 Ответить
ты розберись в антимонопольном законодательстве, ысперд. Только сначала бутылки здай
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24.06.2020 11:42 Ответить
А что с ним не так?Монополисты имеют право и дальше работать?Гетьман разрешает?
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24.06.2020 11:45 Ответить
Ну так где в антимонопольном законодательстве написано,что монополист может дальше работать?Ты чего затихарился?Я уже и бутылки Сдал.И прибухнул.И жду ответа.
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24.06.2020 12:09 Ответить
Они ещё и шутовской колпак у кловуна отнимут!
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24.06.2020 11:03 Ответить
Українці не палять,щоб Кауфмани не наживались.
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24.06.2020 11:06 Ответить
у кауфмана все получится.....фамилия правильная
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24.06.2020 11:06 Ответить
У медведчука,например,фамилия каноничная.Но тоже всё получилось.Видимо,не в этом дело...
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24.06.2020 12:32 Ответить
Боря кауфман,при всех президентах и властях в шоколаде ! Так знает кому и сколько занести,да так чтоб взяли! Ермаку уже чемоданчики поехали и за украденный у города аэропорт и за сигаретки !
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24.06.2020 11:08 Ответить
Ще раз.
Борікауфману, при "баризі" жилось погано. Він його обклав штрафами, на користь держави та "втомленого нарІду".
"Представители табачной компании "Тедис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее"

Зараз, при "нарІдному преЗЕденті", борякауфману живеться гарно. Він отримає гроші взад. Показавши дулю державі і "втомленому нарІду".
Рассмотрение дела в Северном апелляционном суде затягивают еще с 2018 года. Заседание суда ждут на этой неделе и регулятор опасается, что судьи могут отменить штраф и вернуть папиросному магнату Кауфману 300 млн грн"
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24.06.2020 12:20 Ответить
Это все конечно хорошо, а что там с хуцпой бородатой кохвеманки бабой Беней? Экономические специалисты уже кричат о самом наглом и циничном мародерстве. Данная особь выводит миллиарды гривен с государственных предприятий "Центрэнерго", "Укрнафта" и др. Фактически произошел рейдерский захват гос.предприятий. Почему те предприятия, которые в 2018 приносили прибыль, после прихода зеплесени и кАломойши резко стали убыточными. Что там с "Приватбанком", вернули украденные кАломойшами-боголюбовыми миллиарды долл, с офшорных счетов?
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24.06.2020 11:08 Ответить
Типично кацапская технология.Только у них на любой проё" путлера универсальный ответ:"а что там у хохлов?".А у нас:"вы посмотрите на беню."Такой же унылый перевод стрелок.
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24.06.2020 11:25 Ответить
Разъясняю для тупых зе-подстилок кАломойши, это ХОРОШО когда государство отстаивая свои интересы дрючит табачного олигарха. Все вопрос закрыт. Теперь следующий вопрос, а когда начнут дрючить стервятника Беню за Центрэнерго, Укрнафту, Приватбанк и др?
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24.06.2020 13:31 Ответить
Ну принципиально тупой...Есть тема.Её обсуждают.Если тебя "зарядили" на другую-это не повод оффтопить и обзываться.Заработаешь свою копеечку в другом месте.Совсем бот тупой и ленивый пошёл
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26.06.2020 01:16 Ответить
Зеподстилка, ты настолько тупорылое создание, что даже если тебе разжевали и положили в рот, то что имел ввиду оппонент, ты, как ярый представитель нынешних трех копеечных зе-холуев, все равно скулишь о ботах, и защищаешь своего хозяина. Смешно и нелепо выглядишь, тратя свои силы на жалкие потуги переложить свое холуйство и продажность на других. Нормальные люди видят кто здесь Каломойшебот, зе-холуй и дешевая подстилка.
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26.06.2020 09:57 Ответить
Редкий (может быть) истинный сумасшедший.Сценка такая:Передайте за проезд.Да пошла вон,я против бени!При чём тут это,правила обязательны,передавайте.Зебил конченый!Пошло вон,тупорылое!Я поклонница гетьмана!
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26.06.2020 23:40 Ответить
Кончита, притом не редкая. Сценка такая: Поймали Васю афериста, наказали. Это хорошо? Хорошо. А что там с аферистом Беней? Когда его поймаем и накажем? Кококо, это кацапская технология, кококо, как у путлера, кококо, унылый перевод стрелок!!! Подождите, какой перевод, одного из тысяч аферистов поймали, когда будем ловить другого? Кококо, это не та тема, кококо, тебя зарядили, кококо хватит офтопить, кококо ленивый тупой бот, кококо иди зарабатывать в другое место!!! Подождите, причем здесь бот, причем здесь офтоп? Я же написал сначала для умных, потом повторил и разжевал для дебилов, что ЭТО ХОРОШО ЧТО НАКАЗАЛИ ТАБАЧНОГО МОНОПОЛИСТА. Давайте теперь следующего афериста нагнем, который в данный момент НАГЛО и ЦИНИЧНО грабит мою страну на миллиарды гривен. Кококо ты сумашедший, кококо причем тут это, правила есть правила, кококо про Беню или хорошо или ничего!!! И вообще кококо, Беня мой кумир и я кококо как истинная фанатка не позволю пАрАхаботам мешать ему грабить Украину и украинский народ, кококо.
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27.06.2020 09:56 Ответить
Ты либо никчёмный тролль,либо у тебя реально психболезнь.Попробуй про рината подумать,про петю,про медведчука...Да миллион вариантов...А то у тебя какая-то странно избирательная шиза.
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27.06.2020 15:24 Ответить
Ох и дебил. У тебя какая-то странная избирательная шиза защищать Каломойшу, к чему бы это ? Может потому-что ты Бенина мелкая шестерка, так сказать трехкопеечный интернетовский шнырек.
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27.06.2020 17:10 Ответить
Так.Будем потихоньку лечить.Нет,пациент.Я сейчас не защищаю коломойшу.Я просто спрашиваю:"Вы ко всем грабителям Украины такую же ненависть испытываете,или только к нему?"ахметка норм?петя спаситель?медведка-ни разу не враг страны и не представитель "уйла в Украине?К ним есть ненависть?Прямой ответ.Да или нет,тварь?!
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27.06.2020 17:19 Ответить
Вот это подгорел пукан у солитера кАламойши, подгорел до такой степени, что у шизофреника начался рецидив и он стал считать себя врачом . Послушай дебилоид, мне наплевать на то что ты спрашиваешь, потому что ты обычная тупая шестерка, а я обычно не виду дискуссии с шестерками, с тобой я просто развлекаюсь. Потому что ты мелкая подшконарная шавка нынешней власти, пытаящаяся неумело защищать своих воров-хозяев. Таких интеллектуально недоразвитых обычно и нанимают, ибо цена вам три копейки. Ответь и ты Бенина фекалия: "Вы ко всем грабителям Украины такую же любовь испытываете,или только к нему? Прямой ответ.Да или нет,тварь?! Бугага
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27.06.2020 18:08 Ответить
Не ответил.Слился в канализацию.Всё.Пшёл вон.Разговор окончен.
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27.06.2020 20:52 Ответить
Таки чмо зеленое, так про бородатую бабушку и не ответило. Поэтому пшло на .уй, зефекалия, это там, где твое место по жизни. Мда, зебенябот нынче тупой пошел, умные на кАломойшу работать не хотят, зашквар. Бугага
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27.06.2020 22:05 Ответить
может послать 500 СБУшников ,похулиганить , что бы они пацану обьяснили что тот не прав
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24.06.2020 11:08 Ответить
Это европейский, или азиатский путь, как думаешь?
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24.06.2020 11:50 Ответить
в данном случае ,это профилактический путь , ...... в нашей стране вспоминают о законе когда берут за яйца ,а надо что бы помнили когда набивают карманы
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24.06.2020 12:13 Ответить
Любой украинский судья готов за такие деньги вынести ЛЮБОЕ решение.Думаю там уже очередь из судей
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24.06.2020 11:26 Ответить
Любой украинский судья готов за такие деньги вынести ЛЮБОЕ решение.Думаю там уже очередь из судей
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24.06.2020 11:27 Ответить
І тут пейсатий.
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24.06.2020 11:33 Ответить
"Тэдис", подконтрольной одесском олигарху Борису Кауфману, пытаются отменить штраф размером 3,5 млрд грн и вернуть себе 300 млн грн, которые оплатили ранее. Источник: https://censor.net/n3203991

Горіть падли в огні, горіть щоб і попелу не залишилось
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24.06.2020 11:50 Ответить
Украинский суд самый справедливый на постсоветском пространстве.Нам завидует Зимбабве ,КНДР и Вануату. Здесь судьбы миллиардов стоят смешные копейки.
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24.06.2020 12:50 Ответить
Не давайте злодіям свої гроші, паліть самосад, а не те лайно, яке вам пакують на фабриках.
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24.06.2020 13:07 Ответить
 
 