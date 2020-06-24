Оккупанты похитили 20-летнего Богдана Максименко в Донецке, родные добиваются его включения в списки на обмен пленными

Родные парня будут добиваться его включения в списки на обмен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.

10 апреля 2020 года представители незаконных вооруженных формирований в Донецке пришли к 20-летнему Богдану Максименко, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали самого парня.

73 дня родные Богдана не знали, где он находится. Позже выяснилос, что он в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого "министерства госбезопасности", которое расположено на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу. В частности, лекарства. Богдану они необходимы, ведь у парня врожденный порок сердца и он нуждается в медицинском наблюдении. Но самое главное - с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и незаконного удержания парня.

Его крестная мама Наталья рассказывает, что Богдан, несмотря на то, что жил на оккупированной территории, никогда не скрывал своей гражданской позиции. Он записывал песни на украинском языке и распространял их в социальных сетях. На странице Богдана в фейсбуке много постов об Украине. Он радуется освобождению пленника Кремля Олега Сенцова, слушает песни "Океана Эльзы" и поздравляет всех с Днем украинского флага.

Сейчас Богдана обвиняют по нескольким статьям. Пообщаться с теми, кто задерживал Максименко, родным до сих пор не удалось.

"Мы решили рассказать о Богдане и будем добиваться включения в списки на обмен и освобождения. Его единственная вина - безграничная и горячая любовь к Украине", - говорит крестная мама.

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