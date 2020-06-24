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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты похитили 20-летнего Богдана Максименко в Донецке, родные добиваются его включения в списки на обмен пленными

Оккупанты похитили 20-летнего Богдана Максименко в Донецке, родные добиваются его включения в списки на обмен пленными

Родные парня будут добиваться его включения в списки на обмен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.

10 апреля 2020 года представители незаконных вооруженных формирований в Донецке пришли к 20-летнему Богдану Максименко, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали самого парня.

73 дня родные Богдана не знали, где он находится. Позже выяснилос, что он  в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого "министерства госбезопасности", которое расположено на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу. В частности, лекарства. Богдану они необходимы, ведь у парня врожденный порок сердца и он нуждается в медицинском наблюдении. Но самое главное - с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и незаконного удержания парня.

Его крестная мама Наталья рассказывает, что Богдан, несмотря на то, что жил на оккупированной территории, никогда не скрывал своей гражданской позиции. Он записывал песни на украинском языке и распространял их в социальных сетях. На странице Богдана в фейсбуке много постов об Украине. Он радуется освобождению пленника Кремля Олега Сенцова, слушает песни "Океана Эльзы" и поздравляет всех с Днем украинского флага.

Сейчас Богдана обвиняют по нескольким статьям. Пообщаться с теми, кто задерживал Максименко, родным до сих пор не удалось.

"Мы решили рассказать о Богдане и будем добиваться включения в списки на обмен и освобождения. Его единственная вина - безграничная и горячая любовь к Украине", - говорит крестная мама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала наемника РФ Сергея Любецкого с полным комплектом документов "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обмен (1374) похищение (1686) Донбасс (26956) наемники рф (2081)


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Топ комментарии
+27
Парня жалко. Но зачем он там сидел и ждал ? Пеперь нужно будет выпускать из тюрьмы преступников, у которых на руках украинская кровь.
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24.06.2020 11:11
+20
тут не только в этом дело...что будет дальше? Ну, обменяют его, выпустят И ОН ВЕОНЁТСЯ В СВОЮ ДОНЕЦКУЮ КВАРТИРУ чтобы его ПОВТОРНО ВЗЯЛИ на следующий день? и опять на обмен? Это не тупо разве? А не выехал он потому что нет возможности-значит и после обмена он не уедет и будет как я написал выше.
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24.06.2020 11:15
+11
обміняйте його на медведчука чи шуфрича.
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24.06.2020 11:34
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Парня жалко. Но зачем он там сидел и ждал ? Пеперь нужно будет выпускать из тюрьмы преступников, у которых на руках украинская кровь.
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24.06.2020 11:11 Ответить
тут не только в этом дело...что будет дальше? Ну, обменяют его, выпустят И ОН ВЕОНЁТСЯ В СВОЮ ДОНЕЦКУЮ КВАРТИРУ чтобы его ПОВТОРНО ВЗЯЛИ на следующий день? и опять на обмен? Это не тупо разве? А не выехал он потому что нет возможности-значит и после обмена он не уедет и будет как я написал выше.
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24.06.2020 11:15 Ответить
Даунбасню жалеть? С какого хера? Пожалейте детей чьих отцов они убили!
А так поцик жил 5 лет все окей было, а тут пропал...
история 100% мутняк! Раз пропал значит за дело!
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24.06.2020 11:15 Ответить
Щас "слуги наврода" подсуетятся, Сивохо сьездит в Макеевку и все порешает...
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24.06.2020 11:12 Ответить
ага)) усциться на лавці в парку)
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24.06.2020 11:38 Ответить
Треба витягнути хлопця....
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24.06.2020 11:13 Ответить
Родственники украинских воинов, которые сражались за Украину с оружием в руках, и поэтому оказались в плену, с нетерпение ждут обмена своих героев, но вместо них сепары предлагают Это...
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24.06.2020 11:14 Ответить
еще не все потеряно, пока есть такие пацаны
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24.06.2020 11:14 Ответить
Ну то зеля віддасть за цього пісуна терориста і вбивцю,а видасть як велику перемогу з росією.
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24.06.2020 11:21 Ответить
Я извиняюсь а шо он делал в Лугандоне в 20-ть та лет?👀🙄
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24.06.2020 11:33 Ответить
возможно он как раз тот, кто ночью писал краской "Донбасс це Україна". ОН точно не скрывал своих взглядов, в отличии от мразоты которая на не окуппированной территории ждет танки Пуйла
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24.06.2020 11:37 Ответить
обміняйте його на медведчука чи шуфрича.
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24.06.2020 11:34 Ответить
а как так получилось, что родители его сидели на нашей территории, а их сын какого то хрена сидел на кацапской ? обычно это происходит наоборот ..
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24.06.2020 11:37 Ответить
да эти родители вообще могли "хахловмочить"
https://censor.net/comments/locate/3203995/019214de-c826-70d6-a6bb-86751a396772
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24.06.2020 12:41 Ответить
в списки на обмін мають потрапляти люди які найдовше часу перебувають у полоні.
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24.06.2020 12:26 Ответить
То це як, "нашилюди", з якими зелена влада планувала спільне патрулювання кордону, схопили хлопця?
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24.06.2020 12:36 Ответить
Кого бы наша сторона не требовала отдать по обмену, кремлёвская шизоидная гнида путен отдаст только тех , кого захочет....Наши пожелания никак не учитываются....А Зеленскому ВСЁ РАВНО.....
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24.06.2020 12:38 Ответить
А арест паренька - примитивная спецоперация ФСБ...Чтобы вызвать у нас жалость, эмоции, сострадание.... Плюс вопли и рыдания родственников с требованиями поскорее освободить больного ребёнка.... Не верю. что это - случайность.... Всё продумано и рассчитано....
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24.06.2020 12:41 Ответить
Его поведение чем-то напоминает поведение Н. Савченко на суде в РФ. Что и кто стоял за всем этим - очевидно.
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24.06.2020 13:13 Ответить
А проверять не думали?
Может он давно гражданин рашки?
Или вы мамке верите на слово?

Я смотрю у нас в контрразведке одни лохи сидят, которые всем на слово верят! Это касается и чинуш и силовиков с допуском к гос тайне, у который "неожиданно" оказываются рашинские паспорта или супруги ватники с недвижухой в рашке!
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24.06.2020 13:04 Ответить
Поцу 20 лет! Спокойно мог поступить в ВУЗ в Украине и уже учиться 2й курс!
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24.06.2020 13:15 Ответить
Автомат ему в руки, и на фронт..., чтобы не словом а делом доказывал свою любовь к Украине.
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24.06.2020 13:17 Ответить
Зайшла на його сторінку в ФБ.В 20 років вже мабуть треба розуміти що бути, нехай і в соцмережі, на окупованій території так показово проукраїнським,небезпечно.
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24.06.2020 13:49 Ответить
всегда забавляла в даунбассне уверенность, что чего то требовать нужно только от Украины. Оно и понятно, тут есть законы, правовое поле какое никакое, тут тебе банальнейшим образом не дадут прикладом в ***** просто так. Поэтому и требуют. А слабо пойти к своему чеПушилину и качнуть права, спросить какого вообще хера пацан сидит на подвале, и какие такие законы т.н. ДНР он нарушил? Нет, это страшно, лучше мы пойдем у укров чтото потребуем, так безопаснее
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24.06.2020 14:01 Ответить
 
 