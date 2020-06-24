Оккупанты похитили 20-летнего Богдана Максименко в Донецке, родные добиваются его включения в списки на обмен пленными
Родные парня будут добиваться его включения в списки на обмен.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.
10 апреля 2020 года представители незаконных вооруженных формирований в Донецке пришли к 20-летнему Богдану Максименко, обыскали квартиру, изъяли технику и забрали самого парня.
73 дня родные Богдана не знали, где он находится. Позже выяснилос, что он в Макеевке, в так называемом СИЗО так называемого "министерства госбезопасности", которое расположено на территории колонии №97. А потом даже смогли передать первую передачу. В частности, лекарства. Богдану они необходимы, ведь у парня врожденный порок сердца и он нуждается в медицинском наблюдении. Но самое главное - с помощью передачи удалось подтвердить факт похищения и незаконного удержания парня.
Его крестная мама Наталья рассказывает, что Богдан, несмотря на то, что жил на оккупированной территории, никогда не скрывал своей гражданской позиции. Он записывал песни на украинском языке и распространял их в социальных сетях. На странице Богдана в фейсбуке много постов об Украине. Он радуется освобождению пленника Кремля Олега Сенцова, слушает песни "Океана Эльзы" и поздравляет всех с Днем украинского флага.
Сейчас Богдана обвиняют по нескольким статьям. Пообщаться с теми, кто задерживал Максименко, родным до сих пор не удалось.
"Мы решили рассказать о Богдане и будем добиваться включения в списки на обмен и освобождения. Его единственная вина - безграничная и горячая любовь к Украине", - говорит крестная мама.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так поцик жил 5 лет все окей было, а тут пропал...
история 100% мутняк! Раз пропал значит за дело!
https://censor.net/comments/locate/3203995/019214de-c826-70d6-a6bb-86751a396772
Может он давно гражданин рашки?
Или вы мамке верите на слово?
Я смотрю у нас в контрразведке одни лохи сидят, которые всем на слово верят! Это касается и чинуш и силовиков с допуском к гос тайне, у который "неожиданно" оказываются рашинские паспорта или супруги ватники с недвижухой в рашке!