Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмахнулась от слов замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Россия по-прежнему должна платить Украине $100 млн в год за размещение Черноморского флота в Крыму.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", - сказала Захарова, комментируя слова Боднара.
Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Россия по-прежнему должна выплачивать Киеву $100 млн в год за базирование Черноморского флота, как это происходило до оккупации Крыма РФ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар
"Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - сказал Боднар.
Вместе с тем, замминистра выразил уверенность, что Россия заплатит не только по договорам, но и за агрессию против Украины и оккупацию территорий. По словам Боднара, кроме международных исков Украины против России, иски также подают государственные и частные компании.
Также на Цензор.НЕТ: Россия "не имеет территориальных претензий к соседям", - Песков
После оккупации Россией украинского Крыма президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ, которые определяли условия и статус его пребывания на полуострове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://pbs.twimg.com/media/*************-_?format=jpg&name=large
От якби ми закинули штук 100 позовів, тоді у кацапів почалося б веселе життя. Бо навіть їх аргумент про "народний рехверендум" не виправдовує віджим майна!
как Украину, установив власть, состоящую из неукраинцев (и вообще неславян),
было бы то же самое. Нынешняя власть зиждется на превентивном уничтожении
элиты и любых украинских протестных организаций. Элита и "националистические" организации фейковые и состоят из соплеменников зеленского, закамуфлированных под украинцев. Любое замечание по этому поводу подымает дикий вой об антиceмитизме.
Потому украинцы пока молча игнорируют ОУН, возглавляемую неславянином Коханивским,
"Свободу" во главе с Тягнибоком (по бабушке Фротманом) и других засланных казачков типа Корчинского, Яроша и прочих.
Таганрог, Кубань, Голодомор - мы это всё обсудим в комплексе.