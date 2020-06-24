Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмахнулась от слов замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Россия по-прежнему должна платить Украине $100 млн в год за размещение Черноморского флота в Крыму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", - сказала Захарова, комментируя слова Боднара.

Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Россия по-прежнему должна выплачивать Киеву $100 млн в год за базирование Черноморского флота, как это происходило до оккупации Крыма РФ.

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"Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - сказал Боднар.

Вместе с тем, замминистра выразил уверенность, что Россия заплатит не только по договорам, но и за агрессию против Украины и оккупацию территорий. По словам Боднара, кроме международных исков Украины против России, иски также подают государственные и частные компании.

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После оккупации Россией украинского Крыма президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ, которые определяли условия и статус его пребывания на полуострове.