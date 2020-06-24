РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5138 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 069 17

Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать"

Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмахнулась от слов замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Россия по-прежнему должна платить Украине $100 млн в год за размещение Черноморского флота в Крыму.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", - сказала Захарова, комментируя слова Боднара.

Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Россия по-прежнему должна выплачивать Киеву $100 млн в год за базирование Черноморского флота, как это происходило до оккупации Крыма РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит о 400 тыс. русских, воевавших на стороне Третьего рейха, - замглавы МИД Боднар

"Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - сказал Боднар.

Вместе с тем, замминистра выразил уверенность, что Россия заплатит не только по договорам, но и за агрессию против Украины и оккупацию территорий. По словам Боднара, кроме международных исков Украины против России, иски также подают государственные и частные компании.

Также на Цензор.НЕТ: Россия "не имеет территориальных претензий к соседям", - Песков

После оккупации Россией украинского Крыма президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ, которые определяли условия и статус его пребывания на полуострове.

Автор: 

Боднар Василий (162) Крым (26397) Черноморский флот РФ (1560) Захарова Мария (375)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Наука украинцам, сколько стоит договор с Россией! А ничего, путин подписал и договоров нет. Вот так просто.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:17
+9
Чмо что слева не смотрит сегодня парад победобесия. У него билеты на концерт Кобзона и хора Александрова. Сдохло. Частый гость на ордынских срач-шоу.

https://pbs.twimg.com/media/*************-_?format=jpg&name=large Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать" - Цензор.НЕТ 1045
показать весь комментарий
24.06.2020 11:11
+7
Треба закидати кацапів позовами в міжнародні суди! По кожній віджатій фірмі (Масандра, Коктебель тощо), по кожному віджатому об'єкту нерухомості (будівлі державних органів, санаторії), по кожному кораблю нашого флоту має бути позов і окремо - по бурових платформах!

От якби ми закинули штук 100 позовів, тоді у кацапів почалося б веселе життя. Бо навіть їх аргумент про "народний рехверендум" не виправдовує віджим майна!
показать весь комментарий
24.06.2020 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подавайте в суд на рашку.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:08 Ответить
Да уже, только это долго длится, подождем...
показать весь комментарий
24.06.2020 11:10 Ответить
Больше срок.... Больше сумма + пеня.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:00 Ответить
Чмо что слева не смотрит сегодня парад победобесия. У него билеты на концерт Кобзона и хора Александрова. Сдохло. Частый гость на ордынских срач-шоу.

https://pbs.twimg.com/media/*************-_?format=jpg&name=large Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать" - Цензор.НЕТ 1045
показать весь комментарий
24.06.2020 11:11 Ответить
Один из последних его постов.
Захарова в ответ на слова о долге РФ за размещение флота в Крыму: "Уже не знают, что придумать" - Цензор.НЕТ 8356
показать весь комментарий
24.06.2020 11:13 Ответить
Потойбіччя, ппц. Обоссаньіє тренікі...
показать весь комментарий
24.06.2020 11:16 Ответить
Треба закидати кацапів позовами в міжнародні суди! По кожній віджатій фірмі (Масандра, Коктебель тощо), по кожному віджатому об'єкту нерухомості (будівлі державних органів, санаторії), по кожному кораблю нашого флоту має бути позов і окремо - по бурових платформах!

От якби ми закинули штук 100 позовів, тоді у кацапів почалося б веселе життя. Бо навіть їх аргумент про "народний рехверендум" не виправдовує віджим майна!
показать весь комментарий
24.06.2020 11:16 Ответить
Наука украинцам, сколько стоит договор с Россией! А ничего, путин подписал и договоров нет. Вот так просто.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:17 Ответить
Платить будут всё равно, по решению международных судов.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:30 Ответить
В Украине системная проблема. Дело в том, что все украинцы работают на своих убийц, на тех кто планомерно уничтожает государство. Медведчуки, Ахметовы и другие сосут кровь с Украины, за украинские деньги скупают телеканалы, сайты, лидеров мнений (говорящие головы). И пичкают ядовитой кремлевской пропагандой, разлагая все институты украинской власти.
показать весь комментарий
24.06.2020 13:04 Ответить
Если бы страны Балтии или Польшу перепахали террором и 3 раза голодом так,
как Украину, установив власть, состоящую из неукраинцев (и вообще неславян),
было бы то же самое. Нынешняя власть зиждется на превентивном уничтожении
элиты и любых украинских протестных организаций. Элита и "националистические" организации фейковые и состоят из соплеменников зеленского, закамуфлированных под украинцев. Любое замечание по этому поводу подымает дикий вой об антиceмитизме.
Потому украинцы пока молча игнорируют ОУН, возглавляемую неславянином Коханивским,
"Свободу" во главе с Тягнибоком (по бабушке Фротманом) и других засланных казачков типа Корчинского, Яроша и прочих.
показать весь комментарий
24.06.2020 14:44 Ответить
снова наркоту дуре подкинули
показать весь комментарий
24.06.2020 11:21 Ответить
Говорите-говорите, вы не мешаете Гааге насчитывать пеню и штрафы.
Таганрог, Кубань, Голодомор - мы это всё обсудим в комплексе.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:29 Ответить
Террористы всех времен отличаются от цивилизованных стран тем, что для них не существует общепринятых международных норм до тех пор, пока их не посалят или уничтожат.
показать весь комментарий
24.06.2020 11:33 Ответить
Нормас! Надо теперь доказать что они расширили орендуемую площадь для черноморского флота на весь полуостров! тогда уже сумма будет поболее!
показать весь комментарий
24.06.2020 15:11 Ответить
Йой, мовчало б нещастя. У такий спосіб воно мало б шанс виглядати неповною идийоткою .
показать весь комментарий
24.06.2020 16:22 Ответить
 
 