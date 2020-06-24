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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ за сутки 7,1 тыс. случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 600 тыс. человек

В РФ за сутки 7,1 тыс. случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 600 тыс. человек

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая в России, общее число инфицированных COVID-19 превысило 600 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За сутки зарегистрировано 7 176 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Всего в России нарастающим итогом зарегистрирован 606 881 случай.

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 12 393 человека, из них в Москве - 2 020. За весь период выписано по выздоровлению по России 368 822 человека.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95569) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Действительно.
6 лет, как идет война с РФ и интерес почему-то не здоровый.
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24.06.2020 11:25
+2
У вас там вобще ничего не происходит без соизволения Луки.

Правда люди пропадают периодически, а так тишь да гладь.
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24.06.2020 11:26
+2
Когда-то и Чернобыль не взрывался. Потом, как оказалось, это не совсем так.
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24.06.2020 11:28
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Это еще парад не закончился. Или закончился? Если да, можно начинать обратный отсчет.
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24.06.2020 11:23 Ответить
В РБ после парада ничего не произошло.
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24.06.2020 11:24 Ответить
У вас там вобще ничего не происходит без соизволения Луки.

Правда люди пропадают периодически, а так тишь да гладь.
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24.06.2020 11:26 Ответить
Когда-то и Чернобыль не взрывался. Потом, как оказалось, это не совсем так.
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24.06.2020 11:28 Ответить
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24.06.2020 11:56 Ответить
Нет никакой "рб". Есть белорусская область московщины
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24.06.2020 11:57 Ответить
Действительно.
6 лет, как идет война с РФ и интерес почему-то не здоровый.
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24.06.2020 11:25 Ответить
Навпаки, ми вболіваємо. Чим більше кацапів здохне тим легше Україні.
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24.06.2020 11:30 Ответить
Мало, Лахта досі працює.
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24.06.2020 11:27 Ответить
И выздоровших больше 12000 за сутки
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24.06.2020 11:29 Ответить
А ось це, дійсно погано.
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24.06.2020 11:31 Ответить
Зачем нам это?Пусть дохнут.
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24.06.2020 11:36 Ответить
154 жаби пополнили аудиторию габзона
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24.06.2020 11:55 Ответить
Путину аукнется его запоздалый парад - был же шанс увернуться,
так нет, он настоял на своём.
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24.06.2020 12:08 Ответить
На то он и *****
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24.06.2020 12:24 Ответить
 
 