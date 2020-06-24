В РФ за сутки 7,1 тыс. случаев COVID-19, общее число инфицированных превысило 600 тыс. человек

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая в России, общее число инфицированных COVID-19 превысило 600 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За сутки зарегистрировано 7 176 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Всего в России нарастающим итогом зарегистрирован 606 881 случай.

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 12 393 человека, из них в Москве - 2 020. За весь период выписано по выздоровлению по России 368 822 человека.

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