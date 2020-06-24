"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам
"Европейская Солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентного комитета с требованием рассмотреть на профильном комитете и немедленно предоставить публичную оценку "сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.
"Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО "Равные возможности", которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", - говорится в тексте.
Также "Европейская Солидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Зеленского.
"Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.
Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями", - говорится в заявлении.
Также "Европейская Солидарность" обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснение, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.
"В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверки одного из телеканалов за слово "ср ... ка", просим предоставить информацию, проведен ли мониторинг украинских телеканалов на предемет использования высказываний президента со словом "засранцы" и будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые это транслировали", - подытожили в пресс-службе
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А шо там наш Карлсон-рехформатор? Уж третий месяц пошел, волнуюсь за реформи)
и старается больше не привлекать к себе внимание...
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Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен
Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен
Сльози, колишуться за вікном
Сосни, навколо моя стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни
Хвилина їсть мої слова
Година їсть мої слова
А ніч опустить очі
Вона мене не хоче
Кохання бігало в садок
Кохання бавилось в пісок
Вона ходила в школу
А далі був лиш холод
Refrain
Ти вийшла заміж за весну
І запах твоїх сосен
Мені сказав: "Вже досить"
Сосни
Сльози лякають своїм теплом
Сосни
По-друге,станом доріг і ваговим контролем займаються відповідальні люди,що регулярно отримують зарплату,це ЇХНЯ компетенція.
Так само,як поборов нелегальні казино,бурштинокопачів і нелегальних лісорубів,справиться й з перегрузами.
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Олег Батькович
Я, до речі, ненавиджу ці #обані «скандали», вони заважають ненавидіти русню, опзж, вату і мусорів
В общем заткни свое хлебало и не выдать из под шконки,петух лагерный.
сосны корабельные,
мы народу служим-
как радному мужу!
п.с. нужно быть совсем тупым - чтобы поверить в фейк о "болезни" ленки))