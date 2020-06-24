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"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам

"Европейская Солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентного комитета с требованием рассмотреть на профильном комитете и немедленно предоставить публичную оценку "сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга народа", которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

"Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО "Равные возможности", которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", - говорится в тексте.

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Также "Европейская Солидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Зеленского.

"Вызывает серьезное беспокойство фактическое самоустранение президента от внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствие какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.

Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и ​​социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями", - говорится в заявлении.

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Также "Европейская Солидарность" обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснение, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

"В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверки одного из телеканалов за слово "ср ... ка", просим предоставить информацию, проведен ли мониторинг украинских телеканалов на предемет использования высказываний президента со словом "засранцы" и будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые это транслировали", - подытожили в пресс-службе

Зеленский Владимир (20378) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631) Европейская Солидарность (1052)


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Топ комментарии
+35
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4728
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24.06.2020 11:29
+29
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4583
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24.06.2020 11:45
+23
А что изменилось после того как он выставил себя идиотом в очередной раз, фуры перестали ездить?
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24.06.2020 11:32
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"Европейская Солидарность" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 8906
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24.06.2020 11:25 Ответить
а хде кива на фотке? Та и страна.юа то ещё днище
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24.06.2020 11:28 Ответить
кива в машине вытирается
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24.06.2020 11:29 Ответить
Кстати, про шлюх.

А шо там наш Карлсон-рехформатор? Уж третий месяц пошел, волнуюсь за реформи)
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24.06.2020 11:36 Ответить
Он выбил себе пол миллиона гривен в месяц зарплаты
и старается больше не привлекать к себе внимание...
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24.06.2020 12:02 Ответить
В сети полно фоток с этой парковки с гостями и подарками для Кивы.
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24.06.2020 11:34 Ответить
то есть там не одна сосна была?
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24.06.2020 11:38 Ответить
можно пруф фоток?
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24.06.2020 12:09 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&rlz=1C1OKWM_enUA903UA903&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YQAxGGvDBKg-cM%252CYEEzSQvB-2****%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS0tI9HryaNqy_irfyZ9XHW07A08Q&sa=X&ved=2ahUKEwjhysrumZrqAhWIyKYKHa9cBREQ9QEwAXoECAkQBw&biw=1366&bih=635#imgrc=tvl49vYsTUR0ZM
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24.06.2020 13:06 Ответить
А сама сосна Аллахвердиева не днище, путающее зал заседаний Рады с панелью?

https://images.cnscdn.com/images/6/c/f/4/6cf442f600a7c10f6ed80293bcd131f8/650x488.jpg
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24.06.2020 11:35 Ответить
Это кривлянье, а сосна считает, что публичный дом должен быть везде.
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24.06.2020 12:14 Ответить
Причем, кривлянье не в Раде.
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24.06.2020 12:16 Ответить
это точно
"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам - Цензор.НЕТ 540
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24.06.2020 13:15 Ответить
шо - на твоих кумиров напраслину гонят?
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24.06.2020 12:16 Ответить
Незрозуміло,Ківа ж відрізав собі х..,як обіцяв,чи ні?
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24.06.2020 12:17 Ответить
Робочая сосна, - хватает на две фракции
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24.06.2020 11:29 Ответить
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 3934
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24.06.2020 11:59 Ответить
от сосны от сосны от сосны мне оторви иголочку (с)
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24.06.2020 12:04 Ответить
Сколько можно эту айкосную обезьяну показывать?
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24.06.2020 12:57 Ответить
Рибак рикаба баче здалека. Свої до своїх, а ви що думали зеледурніботики?
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24.06.2020 14:43 Ответить
С автором угроз отрубывать руки уже разобрались?
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24.06.2020 11:26 Ответить
Он угрожал рубить руки людям,в поте лица зарабатывающим на хлеб и платящим налоги?
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24.06.2020 11:34 Ответить
и ещё разобраться что он курит
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24.06.2020 11:26 Ответить
Ти вийшла заміж за весну
Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен

Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен

Сльози, колишуться за вікном
Сосни, навколо моя стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни

Хвилина їсть мої слова
Година їсть мої слова
А ніч опустить очі
Вона мене не хоче
Кохання бігало в садок
Кохання бавилось в пісок
Вона ходила в школу
А далі був лиш холод
Refrain
Ти вийшла заміж за весну
І запах твоїх сосен
Мені сказав: "Вже досить"

Сосни
Сльози лякають своїм теплом
Сосни
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24.06.2020 11:26 Ответить
Славко - підбитий льотчик. Politico impotento
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24.06.2020 11:43 Ответить
Он нытик, сочиняющий депрессивную музыку.
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24.06.2020 11:48 Ответить
что касается фур зеля как раз прав. Сколько новых дорог убито этими уродами? Едут зерновозы и фуры по 50-80тонн и их хозяевам плевать
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24.06.2020 11:28 Ответить
Осталось понять, уж не в "слугах" ли сидят собственники фирм-владельцев этих зерновозов и всяких фур?
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24.06.2020 11:30 Ответить
А что изменилось после того как он выставил себя идиотом в очередной раз, фуры перестали ездить?
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24.06.2020 11:32 Ответить
Розмова не за дороги, а за хамство т.н. президента. Чи в тебе одна борозда в мізгах?
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24.06.2020 11:33 Ответить
І вирішив він проблему як президент країни чи як хрєновінький менеджер?
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24.06.2020 12:27 Ответить
По-перше,якщо йому захотілось звернути увагу на проблему,то вивчається проблематика,й прес-секретарем готується текст,а не мямлиться на смартфон плутані думки під дією психотропів.
По-друге,станом доріг і ваговим контролем займаються відповідальні люди,що регулярно отримують зарплату,це ЇХНЯ компетенція.
Так само,як поборов нелегальні казино,бурштинокопачів і нелегальних лісорубів,справиться й з перегрузами.
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24.06.2020 12:29 Ответить
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4728
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24.06.2020 11:29 Ответить
А что там разбираться.Стерненко к ним подослать ,тот мигом управится
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24.06.2020 11:29 Ответить
А если я скажу что в среднем женщины ниже мужчин (рост) это уже будет сексизм, или ещё нет?
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24.06.2020 11:30 Ответить
а если я скажу, что средний зебил тупее среднего порохобота на 88% єто уже будет булінг ілі єщо нєт?
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24.06.2020 11:48 Ответить
это будет враньё. потому что не на 88... гораздо больше...
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24.06.2020 11:51 Ответить
а если на всю страну начальник твоей скажет, что твоя баба рабочая, как сосна, только силикона (тюнинга) немного перебор, это уже будет сексизм, или еще нет?
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24.06.2020 11:53 Ответить
нет.
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24.06.2020 11:55 Ответить
пора из оппозиции во власть ЕС, так как власти сейчас де-факто нету...
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24.06.2020 11:32 Ответить
этика, мораль? да у зеленых они и не ночевали! кстати, сама "пострадавшая" сильно возмущается? скорее всего, не сильно - сама-то красна девица из слуг будет
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24.06.2020 11:33 Ответить
Зеленский ещё в своём "квартале" вышел из берегов, а сейчас, тем более, мораль и нравственность для него - не более, чем требования к роли... "Культура" - - https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
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24.06.2020 11:37 Ответить
Шо там разбираться? Рот у неё есть? Значит- та ещё сосна.
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24.06.2020 11:39 Ответить
У сосны дупло, какой еще рот?
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24.06.2020 11:41 Ответить
Дупло-табу.
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24.06.2020 11:43 Ответить
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Олег Батькович



Я, до речі, ненавиджу ці #обані «скандали», вони заважають ненавидіти русню, опзж, вату і мусорів
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24.06.2020 11:42 Ответить
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 8286
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24.06.2020 11:43 Ответить
Это такой Слоган , - У корабельных Сосон и крыс.А как иначе до Дна опустится нужно Время , а с дна подняться слоган Мешает.
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24.06.2020 11:44 Ответить
"ЕС" призывает разобраться с "сексизмом" руководства "СН" и с "угрозами" Зеленского дальнобойщикам - Цензор.НЕТ 4583
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24.06.2020 11:45 Ответить
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24.06.2020 11:51 Ответить
Опаньки , ПЕС поддерживает засранцев , убивающих наши дороги ! Дно...
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24.06.2020 11:45 Ответить
Ту само слово засранцы оскорбительно. Потому что дальнобойщики засранцы из-за отсутствия паркингов с туалетом и душем на дорогах.
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24.06.2020 12:00 Ответить
Я тоже считаю , что "засранцьі"- очень мягко для правонарушителей, занимающихся вандализмом ради дополнительного заработка. И залезающих в народньій карман.
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24.06.2020 12:18 Ответить
Слышит ты,чихуахуа зелебобиков,а может ты скажешь что нибудь за качество дорог,на которых твои зеленожопые уроды напилили себе бабла на сто лет вперёд?
В общем заткни свое хлебало и не выдать из под шконки,петух лагерный.
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24.06.2020 12:46 Ответить
не разкрыта тема мЭндЭль...
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24.06.2020 11:50 Ответить
она работящая
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24.06.2020 11:57 Ответить
ты пости реальное фото профуры, а не гонишь фотошоп зебильные...
"ЄС" закликає розібратися із "сексизмом" керівництва "СН" і з "погрозами" Зеленського далекобійникам - Цензор.НЕТ 7916
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24.06.2020 12:21 Ответить
мы, такие дельные,
сосны корабельные,
мы народу служим-
как радному мужу!
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24.06.2020 14:02 Ответить
та воно ж під МАРАФЕТОМ було - 100 %...., памятаете як воно сповзало та ссало здати ПУБЛІЧНІ аналізи....
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24.06.2020 11:49 Ответить
"я тобі не дорогенька, я корабельна..."
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24.06.2020 11:57 Ответить
А где депутатский запрос ,на то что исполняющий обязанности президента Г. Зеленский находился в наркотическом опьянении в рабочее время 😠😡?
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24.06.2020 12:11 Ответить
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей.
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24.06.2020 13:07 Ответить
Так их сволочей безмозглых!
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24.06.2020 12:14 Ответить
А шо там розбиратися, якщо Ахєрєнія вже давно ахєрел.
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24.06.2020 12:14 Ответить
Да-да-да и с вырубкой лесов пусть разберутся. А то такое впечатление, что на флот не только корабельную сосну пускают, а всю подряд. С такими темпами можно будет Атлантику перейти, просто переступая с борта на борт.
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24.06.2020 12:18 Ответить
Phyo Mint Oo ,а зачем вы нюхаете Порохоботов , а перечисленные вами патриоты Украины ,не занимают управленческие посты в Государстве , и имеют право говорить в лицо поцу ,что он поц ,если так оно и есть😡😠
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24.06.2020 12:25 Ответить
Ну вот смотри рогуль порохоботский, твой гуру шоколадный кричал когда был президентом, и давече кричит, что мы "європейська країна". Так вот, чтоб твой мозг паралоновый понимал, в Европе если бы такие псевдопатриоты, тобишь как ты сказал не занимают управленческие посты, в такой манере высказывалось о презеденте, то такое чучело уехало бы сразу на 5 лет, а если бы покапались то на более. Поэтому благодарям вам, долбанным порохоботам, Украину превратили в недогосударство)))
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24.06.2020 16:12 Ответить
Пусть лучше ЕС вспомнит сколько Грося закопал денег в весовые комплексы, сколько пиара было на этой теме, а фуры с перегрузом как ездили так и ездят.
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24.06.2020 12:44 Ответить
Так Петруха же знал где закопано, уже давно откопал!
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24.06.2020 14:00 Ответить
Послухаєш зелебенських зеслуг і складається враження, що вони можуть тільки соснуть, хто б не сказав фразу, хто б що не зробив, моментально зрозуміло - дегенерати!!!
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24.06.2020 12:54 Ответить
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
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24.06.2020 13:09 Ответить
У меня сложилось впечатление, что провокатор порох очень хочет встретится и пообщаться с Зеленским, который находится на самоизоляции всвязи с обнаружением у жены covid-19. Заодно весь народ узнает так ли страшен covid-19 для диабетиков.
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24.06.2020 13:28 Ответить
дык, когда Порох пришел - то вислюк оманський начал сдавать анализы без остановки

п.с. нужно быть совсем тупым - чтобы поверить в фейк о "болезни" ленки))
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24.06.2020 13:34 Ответить
Парашенка здорово научился фекалиями бросаться!
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24.06.2020 13:59 Ответить
Так а що ес хоче? Щоб вони так взагалі не думали чи щоб то не долітало назовні? Право мають лише на друге. Якщо хочуть і першого, то це совок.
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24.06.2020 14:14 Ответить
Справу вже порушили за погрози?
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24.06.2020 14:45 Ответить
 
 