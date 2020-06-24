Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода "Большой стройки", - замглавы ОП Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы "Большая стройка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с "Большой стройки" в этой области", - сказал Тимошенко на брифинге в среду в Киевской области с руководителем Госагентства автодорог Александром Кубраковым, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.

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