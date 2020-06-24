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Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода "Большой стройки", - замглавы ОП Тимошенко

Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы "Большая стройка".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с "Большой стройки" в этой области", - сказал Тимошенко на брифинге в среду в Киевской области с руководителем Госагентства автодорог Александром Кубраковым, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко - украинцам: Никто же не хочет, чтобы лета не было через десять дней. Хватит уже гулять

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+19
ЧЕРТ! ты Черновицкую область не хочешь посетить, хоч чтото , даже не умное брякнуть пострадавшим людям?? Ах даж ты ж злопамятное, эти области за тебя не голосовали и внимания не достойны??
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24.06.2020 11:56
+17
тобто, займатись своїми президентськими обов'язками тупа клованська срака так і не збирається
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24.06.2020 11:55
+13
"Засранців" воно гоняти буде?
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24.06.2020 11:54
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"Засранців" воно гоняти буде?
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24.06.2020 11:54 Ответить
на губернаторі трохи поїздить,треба ж рейтинг рятувати,чекаємо на нові відосіки і традиційні зашкварки)
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24.06.2020 12:01 Ответить
Оно пиарится будет!
Насколько я понимаю, строительство дорог (в т.ч. бетонных) было запущено при мерзких попередниках и тогда же на это была выделена основная масса денег.....Они обозвали это "Большой стройкой" типа это их проект
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24.06.2020 12:07 Ответить
тобто, займатись своїми президентськими обов'язками тупа клованська срака так і не збирається
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24.06.2020 11:55 Ответить
На2уй он там нужен? Про 42 рочки розповiдать?
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24.06.2020 11:56 Ответить
ЧЕРТ! ты Черновицкую область не хочешь посетить, хоч чтото , даже не умное брякнуть пострадавшим людям?? Ах даж ты ж злопамятное, эти области за тебя не голосовали и внимания не достойны??
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24.06.2020 11:56 Ответить
Нет, ну почему? Они голосовали.
И поэтому, тем более, непонятно почему он едет в турпоездку совсем в другую сторону, а не туда где беда и аврал.
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24.06.2020 11:59 Ответить
Понятно.
1. Обычная политтехнология - не связывать свою персону с негативом. Потому туда, где беда и аврал едет Шмыгаль - "наматывать" на себя максимум негатива. А потом - как обычно: царь хороший, бояре плохие. Шмыгаля уберут "вместе с негативом". А бубочка в турпоездку в другую сторону - психологически "Большая стройка" связана с позитивом и развитием.
2. Ковид - наименьшее кол-во заболевших, наименьшая опасность для себя, любимого. И сразу же вопрос: а как же самоизоляция из-за Ленки, или как там ее? Он потенциальный разносчик заразы. Решил "поднять показатели" по Херобласти?? Самопиару самоизоляция не помеха?
3. Как вариант, возможно. В смерти Кати Гандзюк очень торчат уши рыгов. очень.
Возможно, спасает сопартийцев мертвечука. Чуть-чуть подправит расследование "в нужное русло". Он это любит, пример - прессуха по Шеремету.
4. Канал. Вернее, вода в Крым. Северо-Крымский и Каховский магистральный чудесным образом исчезли из списка объектов, не подлежащих приватизации. Фермеры сказали, что станут в русло, и подать воду в Крым будет возможно, только утопив их. Утопить фермеров - см. пункт 1, негатив бубе не нужен. надо порешать по-тихому.
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24.06.2020 12:38 Ответить
5. В Киеве нынче тоже негатив - взрыв дома; шариковы, тьфу, шариевцы; суды над Порошенко, за котрые бубу ругают мировые политики. ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОВОКАЦИИ, а тут "никого нет дома".
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24.06.2020 12:44 Ответить
А вы гляньте где больше больных Ковид.И выбор места поездки станет чуточку понятней)
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24.06.2020 12:01 Ответить
Пожалей западную, там вон цигана только именем таким назвали и жопа какая, а на если сам приедет?)))
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24.06.2020 12:03 Ответить
а между прочим, Вы правы - первый свои выход из самоизоляции должен был бы нанести именно в зону беды... (хотя ...людям и так хреново...)
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24.06.2020 12:03 Ответить
До пятницы приведут в норму подмарафетят и в путь.
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24.06.2020 11:57 Ответить
Наркоман поехал по регионам
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24.06.2020 11:58 Ответить
а что уже самоизоляция закончилась?
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24.06.2020 11:59 Ответить
а чего не на Западную...паводок посмотреть - себя показать ???
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24.06.2020 12:00 Ответить
а там ковидушка. Мало ли че.
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24.06.2020 12:03 Ответить
з паводку важко пропіаритися тому туда шмигаля відправили,грибиантирейтинги збирати)
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24.06.2020 12:05 Ответить
Вы шо! А кортеж как там проедет?! Или вы хотите чтобы преЗедент пешком два шага сделал и ноги замочил?
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24.06.2020 12:09 Ответить
ну да... ноги замочил (ноги ли?))) это совсем не прикольно...
не прав, конечно ...каюсь ))))))
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24.06.2020 12:14 Ответить
А шо, оно там может замочить кроме ног, не яйца же!
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24.06.2020 12:16 Ответить
Херсонцы не пускайте, минимум засуха начнётся, оно вам надо?
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24.06.2020 12:01 Ответить
Невже попустило після того як все скурив?
Най у кабіні з дальнобійником проїде, проіспектує... Після його відосика, це буде дуже цікава інспекція!
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24.06.2020 12:02 Ответить
Вова, сиди в изоляции, долби Мандель и никуда не езди. Всё равно от тебя толку никакого.
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24.06.2020 12:02 Ответить
даже как бы...наоборот... ))))
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24.06.2020 12:07 Ответить
Херсонцы!Дайте йому кавунчика зелененького,ну такого...,ну Ви поняли...
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24.06.2020 12:02 Ответить
чи полину... в айкос))))
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24.06.2020 12:12 Ответить
Там мабуть стихійне лихо або будинок рванув(((
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24.06.2020 12:03 Ответить
Самоізоляція вже скінчилася???
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24.06.2020 12:03 Ответить
Дайте ему велосипед, красные плавки и шаурму.
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24.06.2020 12:05 Ответить
... В программе:
- ігра на роялє без рук
- поіск чорта і звонок Баканову
- торжествєнноє поздравлєніє в связі с кончіной епохі злиднєй
- раздача чістих штанов нуждающімся.
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24.06.2020 12:07 Ответить
А курение айкоса и баба да?
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24.06.2020 12:13 Ответить
А ето што ещьо за фішечкі?
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24.06.2020 12:30 Ответить
https://censor.net/video_news/3203919/baba_rabochaya_voobsche_kak_korabelnaya_sosna_arahamiya_i_kornienko_obsujdayut_kandidatov_ot_slugi_naroda
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24.06.2020 12:31 Ответить
Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода "Большой стройки", - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 430
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24.06.2020 12:16 Ответить
https://twitter.com/IgorZ_ua

gor Zubkov ㋡

@IgorZ_ua
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1275508690058125313

Кратко о ситуации в стране: Украина подверглась набегу зелёной саранчи
, которая беспощадно уничтожает всё, что было сделано за последние 5 лет... Всё, от экономики до обороноспособности, от успешной внешней политики, до энергетической независимости.
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24.06.2020 12:17 Ответить
Стало быть ,новый видосик снимут на дороге. Там и народа нет и натура приятная. А главное ,нет большей проблемы в державе.....надо сделать умное лицо!
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24.06.2020 12:59 Ответить
Думається мені, що воно їде туди, щоб провести роботу з питань відновлення поставок води в Крим. І все це маскується під просування "Великого будівництва". І це в той час, коли замість того, щоб поїхати в Чернівці і на Франківщину, щоб морально хоча би підтримати людей.
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24.06.2020 12:59 Ответить
В Геническе все гудят,что засранец едет на родинну мяндель - наверное с родителями знакомится
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24.06.2020 13:03 Ответить
Зеленский почти официально находится в наркотическом запое,"пока не выкурит все айкосы", как утверждают ближайшие "члены" его банды. Во всей Украине это озаботило только одну партию "ЕС", я не говорю об "общественных организациях"!!! То,что во главе государства находится наркоман,которому вообще-то уже лечится надо, и вообще аморальный тип - это почему то никого не беспокоит. Все хотят дождаться видео об оргиях всего руководства страны в нероновском стиле. Но никто не задумывается чем это в истории во времена Нерона (тоже артиста) закончилось -сожжением Рима и гибелью сотен тысяч людей. Неужели все хотят,чтобы эти ироды тоже самое сделали с Киевом?
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24.06.2020 13:14 Ответить
Что интересна, на херсонщине ничего эдакого и не строят - ну там под Каховкой мостики полторы калеки починяют да и всё.

Шо там смотреть?
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24.06.2020 13:21 Ответить
Нельзя было благодарить Порошенко за евроассоциацию - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за безвиз - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за восстановление армии - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за создание Православной Церкви Украины - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за постоянный рост ВВП - это все сделал народ.
Нельзя было… все народ.Ок, понял.
Уже больше года Порошенко во власти нет.
Давайте же наконец поблагодарим народ за… эээ… что?

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2679772765624857 Юрій Бірюков
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24.06.2020 13:21 Ответить
А Бубочка до Харківу??? Може краще до Оману???
Чи до ростову???
http://ibigdan.com/2020/06/24/shho-zaraz-vidbuvayetsya-v-karpatax/ Що зараз відбувається в Карпатах
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24.06.2020 13:32 Ответить
А презик какое вообще отношение имеет к каким-либо стройкам, хоть "большим", хоть к маленьким. Хоть бы кто Конституцию подарил Зеле. Или нету там ни у кого? Венедиктова может у юристов нормальных пускай попросит?
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24.06.2020 15:20 Ответить
Большая стройка??? Это похоже на большой распил и пир во время чумы - денег нет на армию и медицину, зато хозяева и партнеры клоуна во время войны и эпидемии бабло пилят на строительстве дорог.
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24.06.2020 18:54 Ответить
 
 