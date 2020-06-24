Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода "Большой стройки", - замглавы ОП Тимошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, посетит Херсонскую область и проинспектирует ход реализации программы "Большая стройка".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы проинспектировать, на каком этапе дороги и другие объекты с "Большой стройки" в этой области", - сказал Тимошенко на брифинге в среду в Киевской области с руководителем Госагентства автодорог Александром Кубраковым, посвященному ремонту участка трассы Киев-Одесса.
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+19 Александр Романов #466099
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Насколько я понимаю, строительство дорог (в т.ч. бетонных) было запущено при мерзких попередниках и тогда же на это была выделена основная масса денег.....Они обозвали это "Большой стройкой" типа это их проект
И поэтому, тем более, непонятно почему он едет в турпоездку совсем в другую сторону, а не туда где беда и аврал.
1. Обычная политтехнология - не связывать свою персону с негативом. Потому туда, где беда и аврал едет Шмыгаль - "наматывать" на себя максимум негатива. А потом - как обычно: царь хороший, бояре плохие. Шмыгаля уберут "вместе с негативом". А бубочка в турпоездку в другую сторону - психологически "Большая стройка" связана с позитивом и развитием.
2. Ковид - наименьшее кол-во заболевших, наименьшая опасность для себя, любимого. И сразу же вопрос: а как же самоизоляция из-за Ленки, или как там ее? Он потенциальный разносчик заразы. Решил "поднять показатели" по Херобласти?? Самопиару самоизоляция не помеха?
3. Как вариант, возможно. В смерти Кати Гандзюк очень торчат уши рыгов. очень.
Возможно, спасает сопартийцев мертвечука. Чуть-чуть подправит расследование "в нужное русло". Он это любит, пример - прессуха по Шеремету.
4. Канал. Вернее, вода в Крым. Северо-Крымский и Каховский магистральный чудесным образом исчезли из списка объектов, не подлежащих приватизации. Фермеры сказали, что станут в русло, и подать воду в Крым будет возможно, только утопив их. Утопить фермеров - см. пункт 1, негатив бубе не нужен. надо порешать по-тихому.
грибиантирейтинги збирати)
не прав, конечно ...каюсь ))))))
Най у кабіні з дальнобійником проїде, проіспектує... Після його відосика, це буде дуже цікава інспекція!
- ігра на роялє без рук
- поіск чорта і звонок Баканову
- торжествєнноє поздравлєніє в связі с кончіной епохі злиднєй
- раздача чістих штанов нуждающімся.
gor Zubkov ㋡
@IgorZ_ua
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1275508690058125313
Кратко о ситуации в стране: Украина подверглась набегу зелёной саранчи
, которая беспощадно уничтожает всё, что было сделано за последние 5 лет... Всё, от экономики до обороноспособности, от успешной внешней политики, до энергетической независимости.
Шо там смотреть?
Нельзя было благодарить Порошенко за безвиз - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за восстановление армии - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за создание Православной Церкви Украины - это все сделал народ.
Нельзя было благодарить Порошенко за постоянный рост ВВП - это все сделал народ.
Нельзя было… все народ.Ок, понял.
Уже больше года Порошенко во власти нет.
Давайте же наконец поблагодарим народ за… эээ… что?
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2679772765624857 Юрій Бірюков
Чи до ростову???
http://ibigdan.com/2020/06/24/shho-zaraz-vidbuvayetsya-v-karpatax/ Що зараз відбувається в Карпатах