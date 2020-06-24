РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5782 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 234 0

За минувшие сутки в Киеве 99 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 99 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, - Кличко

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в столице достигло 4 528.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4 528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.

Среди заболевших 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет и три девочки - от одного года до 14 лет. А также 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет и пятеро мальчиков от одного года до 11 лет. Заболели также 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Также читайте: Кличко: "Вопрос предоставления льготного проезда в общественном транспорте должен решить Кабмин"

Автор: 

карантин (16729) Киев (25542) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 