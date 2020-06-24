За минувшие сутки в Киеве 99 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, - Кличко

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в столице достигло 4 528.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4 528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.

Среди заболевших 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет и три девочки - от одного года до 14 лет. А также 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет и пятеро мальчиков от одного года до 11 лет. Заболели также 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

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