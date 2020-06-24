1 234 0
За минувшие сутки в Киеве 99 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, - Кличко
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в столице достигло 4 528.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4 528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.
Среди заболевших 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет и три девочки - от одного года до 14 лет. А также 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет и пятеро мальчиков от одного года до 11 лет. Заболели также 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль