В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко
В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.
"Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними", - заявил Кличко.
По словам мэра, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.
"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - подчеркнул Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.*Ночніки * Колі Тищенка вже давно працюють по повній !
прийдеться самому заробляти гроші, мамка вже не зможе тебе утримувати
Хто ще вірить в цифри?
______________________________________________________________
https://images.cnscdn.com/images/1/1/5/5/115584bc524d88df2045d32bb55f77c0/original.jpgЧерез одну годину: "В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко; "Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА". Якось воно... дивно.
За комменты отдельное спасибо!
Добавить нечего
у нас сумасшедший рост каждый день...
Что они чешут?? какое послабление???
Во- вторых,тех кто постоянно посещает ... пусть направят свои средства и энергию на благотворительность