"В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко@

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.

"Как вы знаете, правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов - для индивидуальных тренировок. А также - проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек. Могут работать и театры и кинотеатры - с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними", - заявил Кличко.

По словам мэра, комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - подчеркнул Кличко.

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