Разумков о введении сенсорной кнопки для голосования в Раде: Нужно до 10 млн евро. В нынешней экономической ситуации люди не поймут этого

Вопрос введения системы для электронного голосования (так называемой сенсорной кнопки) в парламенте не снят с повестки дня, заявляет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это та проблема, которую мы каждый понедельник на аппаратном совещании проговариваем. Какая ситуация? Есть две проблемы – первая это финансы, потому что доработать "Раду-3", сегодня, как говорят эксперты, невозможно. Но мы еще будем искать механизмы, может, все-таки найдем вариант", - рассказал Разумков в интервью "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если такой вариант найден не будет, то придется полностью менять систему для электронного голосования, а ее замена будет стоить от 5 до 10 млн.евро (150—300 млн грн)

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"Сегодня в условиях пандемии, непростой экономической ситуации менять эту систему достаточно трудно…Я думаю, что люди не поймут этого", - отметил Разумков.

Разумков обратил внимание, что вторая проблема для решения данного вопроса связана с количеством народных депутатов в будущем парламенте.

Он напомнил, что парламент предварительно одобрил уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

"Исходя из этого, тоже надо понимать количество рабочих мест", - сказал Разумков.