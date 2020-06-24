Разумков о введении сенсорной кнопки для голосования в Раде: Нужно до 10 млн евро. В нынешней экономической ситуации люди не поймут этого
Вопрос введения системы для электронного голосования (так называемой сенсорной кнопки) в парламенте не снят с повестки дня, заявляет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Это та проблема, которую мы каждый понедельник на аппаратном совещании проговариваем. Какая ситуация? Есть две проблемы – первая это финансы, потому что доработать "Раду-3", сегодня, как говорят эксперты, невозможно. Но мы еще будем искать механизмы, может, все-таки найдем вариант", - рассказал Разумков в интервью "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если такой вариант найден не будет, то придется полностью менять систему для электронного голосования, а ее замена будет стоить от 5 до 10 млн.евро (150—300 млн грн)
"Сегодня в условиях пандемии, непростой экономической ситуации менять эту систему достаточно трудно…Я думаю, что люди не поймут этого", - отметил Разумков.
Разумков обратил внимание, что вторая проблема для решения данного вопроса связана с количеством народных депутатов в будущем парламенте.
Он напомнил, что парламент предварительно одобрил уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.
"Исходя из этого, тоже надо понимать количество рабочих мест", - сказал Разумков.
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А тепер поки не витратять гроші та не наберуть нових 300 **сранців - вона не працюватиме
https://prm.ua/skilki-koshtuye-mistse-na-raketi-spacex-proponuye-orendu-mistsya-na-falcon-9/ СКІЛЬКИ КОШТУЄ МІСЦЕ НА РАКЕТІ: SPACEX ПРОПОНУЄ ОРЕНДУ FALCON 9
Один мініатюрний пристрій "Натискувач кнопок" з програматором замінює одного депутата.
"Натискувач" програмується на необхідний результат перед кожним сесійним днем, - і вуаля!
Проблему "тушок, "анал-табу" і "корабельних сосен" можна вирішити раз і назавжди!!!
казліна зеледрищенська
В этого люди никак понять не могут.... )))
P.S. Интересно, эта кнопка была бы синхронизирована с ядерным чемоданчиком
другое дело что нардепы))) этого не поймут)))) ибо кнопкодавить невозможно...разве что палец отрезать...ну или силиконовый слепок делать)))) зачем я это сказал? ))))))
А то кнопкодавство трохи зупинити - "люди не поймуть"
Слуга народу, цим все сказано
рАзумков - ти кІздобол пустозвонний..., і це - памятай - несплата НАЛЕЖНИХ податків - це Кримінальна ВІДПОВІДАЛЬНІСИТЬ...
А в этой статье говорится что сенс кнопку уже сделали, но не хватает изменений в законах
https://tsn.ua/ru/politika/delo-sensornoy-knopki-pochemu-gbr-prishlo-v-radu-i-est-li-ugroza-sryva-pervogo-zasedaniya-1401120.html
И кому верить?
Кто компенсирует расходы бюджета на старую "не работающую" сенс кнопку?
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2768239-anatolij-morozov-glavnyj-konstruktor-elektronnoj-sistemy-rada.html
№22/097854-еп (№ петиции)
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Крєпкая такая. І тоже, мабуть, корабєльная...
а не 2.500, як хтось неправильно порахував, а
10.000.000 / 300 = 33 тисячі 333 євро 33 євроценти !!!
"триста тридцать... каждому" (с)
Раз у нас держава у смартфоні, то нехай голосують кожен зі свого смартфона, і на відстані можна буде голосувати.
Ціна питання: 14,25х450=6 412,50грн