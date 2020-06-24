Пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. грн компенсации, - Кличко

Власти Киева приняли решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. гривен. Те, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс. гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства", - рассказал Кличко.

Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей мэр напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь людям. - Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство.

"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. - Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Либо о приобретении и передачи квартир", - подчеркнул Кличко.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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