Пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. грн компенсации, - Кличко
Власти Киева приняли решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. гривен. Те, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс. гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства", - рассказал Кличко.
Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей мэр напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь людям. - Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство.
"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. - Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Либо о приобретении и передачи квартир", - подчеркнул Кличко.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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За 100 000 грн можно только купить развалюху на Донбассе
Похороны - кремация по-миниму --20 000 грн, а если есть место,то
положить гроб- 40 000 грн. А про потерю имущества и говорить нечего.
Щедренько...
Это же не метан в баллонах с давлением 200 атм.
Онищенко они досих пор садят.
Кличко лучше бы помог пострадавшим отсудить у Киевгаза компенсации за квартиры,
газовики никому не из жителей Украины ничего не прощают почему жители должны прощать им?