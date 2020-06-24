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Пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. грн компенсации, - Кличко

Пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках выплатят от 50 тыс. до 100 тыс. грн компенсации, - Кличко

Власти Киева приняли решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, в котором произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тыс. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. гривен. Те, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тыс. гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат эти средства", - рассказал Кличко.

Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей мэр напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь людям. - Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину - выделить правительство.

"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. - Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Либо о приобретении и передачи квартир", - подчеркнул Кличко.

Читайте: За минувшие сутки в Киеве 99 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, - Кличко

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко

Автор: 

взрыв (6749) жилье (909) Киев (25542) Кличко Виталий (4640) компенсации (480)


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Топ комментарии
+9
А Коля Велюр выдаст по два лимона....
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24.06.2020 12:34
+6
Ці копійки 50-100тис виділяє влада Києва за моральну шкоду чи щось таке. А житло чи гроші за житло людям повернуть, в другій частині статті написано.
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24.06.2020 12:47
+4
Ну, ну -- а сколько стоит квартира в Киеве ?

За 100 000 грн можно только купить развалюху на Донбассе

Похороны - кремация по-миниму --20 000 грн, а если есть место,то
положить гроб- 40 000 грн. А про потерю имущества и говорить нечего.
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24.06.2020 12:34
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Правила форума Совет форумчан
То есть люди остались без жилья не по своей вине и им вот такие копейки выплатят. Да уж.....
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24.06.2020 12:32 Ответить
Ці копійки 50-100тис виділяє влада Києва за моральну шкоду чи щось таке. А житло чи гроші за житло людям повернуть, в другій частині статті написано.
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24.06.2020 12:47 Ответить
Многие читают только заголовок
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24.06.2020 12:53 Ответить
Люди имели возможность застраховать своё жильё, но предпочли не тратиться.
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24.06.2020 13:11 Ответить
А Коля Велюр выдаст по два лимона....
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24.06.2020 12:34 Ответить
Ну, ну -- а сколько стоит квартира в Киеве ?

За 100 000 грн можно только купить развалюху на Донбассе

Похороны - кремация по-миниму --20 000 грн, а если есть место,то
положить гроб- 40 000 грн. А про потерю имущества и говорить нечего.
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24.06.2020 12:34 Ответить
Ви не читали статтю.
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24.06.2020 12:48 Ответить
Ее дописали.
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24.06.2020 13:32 Ответить
"Чукча не читатель, чукча писатель." (с) Как сейчас в тундре, не жарко?
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24.06.2020 13:05 Ответить
Это вместо квартиры?
Щедренько...
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24.06.2020 12:35 Ответить
Ты статью читало хоть?????
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24.06.2020 13:30 Ответить
Зебил? Абидна?
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24.06.2020 13:31 Ответить
сволочи мля ...как там говорил шарапов : " Спасибо тебе папаша, за доброту, за щедрость - спасибо....двадцать бутылок водки смогу купить"...
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24.06.2020 12:39 Ответить
Взрыв скорее всего был по вине газовщиков - это частная контора, почему тогда деньги должны выделяться из бюджета?
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24.06.2020 12:43 Ответить
газовщиков типа "фу как у вас здесь газом воняет!!!"
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24.06.2020 12:47 Ответить
Много,по 5-10тис.,для рабов достаточно.
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24.06.2020 12:47 Ответить
Сколько людей бегут писать коммент прочитав только заголовок. Так же, поди, и голосуют.
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24.06.2020 13:16 Ответить
Взрыв газо-воздушной смеси без огня?
Это же не метан в баллонах с давлением 200 атм.
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24.06.2020 13:45 Ответить
Какой он щедрый на народные деньги. Может заплатить должна газконтора получающая миллионые премии.
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24.06.2020 13:56 Ответить
народа много, а газконтора одна, по этому бедные опять заплатят за богатых,
Онищенко они досих пор садят.
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24.06.2020 15:34 Ответить
Це протез в коліно можна за такі кошти вшити, а їм жити десь потрібно. Може олігархію треба подоїти?
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24.06.2020 14:14 Ответить
Протез коленного сустава -- 112 000 грн.
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24.06.2020 18:51 Ответить
Класс, почему жители Украины лично со своих налогов должны через бюджет города и страны оплачивать квартиры пострадавшим от халатности частной конторы Киевгаза?
Кличко лучше бы помог пострадавшим отсудить у Киевгаза компенсации за квартиры,
газовики никому не из жителей Украины ничего не прощают почему жители должны прощать им?
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24.06.2020 15:33 Ответить
 
 