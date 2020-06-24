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Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь

Украина и Италия покинули космический проект РФ

Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта "Гамма-400", планируемого к запуску на 2030 год и предполагающего создание астрофизической космической обсерватории для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.

"С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие", - сказал Гальпер.

По его словам, киевские специалисты должны были изготовить детекторы - прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, благодаря чему ее можно измерить. Также в их задачи входило создание аппаратуры, измеряющей электромагнитную обстановку.

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По словам Гальпера, итальянская сторона отказалась от участия в проекте по административным причинам. Планировалось, что итальянцы сделают для обсерватории часть прибора, которая измеряет угол прилета гамма-частицы. Теперь всю эту часть работы должны сделать в РФ.

В то же время принять участие в проекте согласилась Беларусь. Акт о намерениях проводить совместную работу был подписан на уровне академий наук.

Беларусь (7893) Италия (1645) космос (786) россия (95569)


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Топ комментарии
+10
«Один з найвеличніших лідерів світу» записав черговий відосік!

Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь - Цензор.НЕТ 2447
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24.06.2020 12:53
+6
Беларусь - страна ракетных технологий и креветок.
Хотя в строительстве батутов и дережаблей вполне может подсобить Роисе.
Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь - Цензор.НЕТ 4827
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24.06.2020 12:44
+6
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html Вгадай, де Президент, а де - обдовбаний наркотою ЗЕлений клоун?

Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь - Цензор.НЕТ 4300
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24.06.2020 12:52
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Правила форума Совет форумчан
Ну а чо ?? В космосі теж можно садити бульбу
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24.06.2020 12:38 Ответить
Беларусь - страна ракетных технологий и креветок.
Хотя в строительстве батутов и дережаблей вполне может подсобить Роисе.
Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь - Цензор.НЕТ 4827
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24.06.2020 12:44 Ответить
При чём тут ракетные технологии? Речь не о ракете, а о спутнике для изучения космоса. В Беларуси производят неплохую оптику.
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24.06.2020 12:55 Ответить
Тада. Лучше беларусской оптики нет нигде.

Беларусь - родина телескопов.
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24.06.2020 13:02 Ответить
Білоруси розробили систему наведення для наших ПТРК Стугна... Не потрібно так про них писати.
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24.06.2020 13:12 Ответить
Тем хуже для нас. Потому, что это означает только одно - кацапы знают уже все про систему наведения Стугн.
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24.06.2020 13:25 Ответить
Є і наш прилад наведення ПН-І. Проте кацапи про нього знають так само.
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24.06.2020 13:29 Ответить
БССР - союзник нашего злейшего врага (формально, а фатически уже давно его часть).
Делать что-то для оборонки у врага - верх беспечности.
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24.06.2020 13:37 Ответить
Згоден. А технології країн НАТО для нас недоступні(((
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24.06.2020 13:46 Ответить
Да конечно, недоступни...Не смеши
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24.06.2020 14:02 Ответить
Ок. Домовся про постачання систем наведення, як у Джавелінів. Нам ці технології навіть за великі гроші не продадуть. Не сміши)
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24.06.2020 14:17 Ответить
Тракторный движок в космосе-самое то
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24.06.2020 12:46 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html Вгадай, де Президент, а де - обдовбаний наркотою ЗЕлений клоун?

Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь - Цензор.НЕТ 4300
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24.06.2020 12:52 Ответить
«Один з найвеличніших лідерів світу» записав черговий відосік!

Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь - Цензор.НЕТ 2447
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24.06.2020 12:53 Ответить
"...а гамма излучение денек повременит" - В.Высоцкий
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24.06.2020 12:54 Ответить
Жаль. Исследование тёмной материи и поиск вимпов перспективная тема в астрономии.
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24.06.2020 12:55 Ответить
Политические соображения сейчас везде преобладают над здравым смыслом.
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24.06.2020 12:57 Ответить
Здравий смисл це Россія та Білоруссія?
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24.06.2020 14:55 Ответить
Рашка та Білоруссія - це дві половинки однієї жопи.
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24.06.2020 15:49 Ответить
Спільні дослідження з росіянами небезпечні, любого вченого можуть оголосити шпіоном ПС і закрити.
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24.06.2020 13:38 Ответить
Пусть к нам приезжают. Хотя да, и у нас могут закрыть любого. Жаль...
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24.06.2020 13:45 Ответить
Можно кацапам Зеленского в аренду сдать,пущай запустят его туда для изучения.На наркоманов гамма излучение влияет или не очень?
Заодно он там ещё один видосик со своей обдолбаной харей засветит,кацапам это понравиться)
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24.06.2020 13:01 Ответить
теперь проект переименуют в "Бояра - по 400"))))
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24.06.2020 13:10 Ответить
ДыЛыНыРы не подключится к работе?Там чуваки постоянно в контакте с другими измерениями и реальностями-должны шарить.+Никарагуа,Зимбабве,Сирия,КНДР.Короче-узким кругом друзей
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24.06.2020 13:19 Ответить
Динирійців можете взяти, вони ті кристали в шахтах нариють.
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24.06.2020 13:36 Ответить
Потужна "шмена шаштавав"! Як раз все на благо московії - тепер імпортозаміщення так рвоне уперед, що аж пилюка піде! А скільки бабла в "Озері" потоне! Путлєр і Ко на сьомому небі від щастя!
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24.06.2020 13:44 Ответить
Ще ось і маємо ще одну вєлікую касміческую державу ...
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24.06.2020 13:54 Ответить
бульбаши- жопошники пуйла, ну не хотят они понимать, что крокодил улыбается только им и чебурашке в мультике... и чем ближе к его пасти, тем опасней
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24.06.2020 13:55 Ответить
Так называемые "исследования космоса" - выброшенные деньги. Нам оно в ближайшей перспективе вообще ні до чого...
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24.06.2020 14:04 Ответить
6-й год войны, а эти космонедоумки только догадались покинуть проект... хотя какой там космос для "украинских ученых и ынжынерав"...
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24.06.2020 15:31 Ответить
Гамма....хммм....я думаю сейчас это уже не актуально, для всех нас критическим является телескоп по...картографированию антинейтрино. Вот это точно супер актуально!
Ну и как всегда ...с подсироном. А мы без этого не можем! ...на геостационарно-изменяемой орбите....между Луной и Землей.
А лучше два или три с строго фиксированым расположением, работающие одновременно.
А для чего такой выпендреж??? А для ....картографирования гравитационных линз.
Это уже полный фарш....
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24.06.2020 18:18 Ответить
Если это чисто научный проект, то непонятно зачем нам было от него отказываться? У наших ученых и предприятий что настолько много заказов??? При этом мы добровольно отказываясь продавать кацапам наши гражданские товары вовсю открыты для их товаров и у нас полно кацапских удобрений, бензина,автомобилей,бытовой техники, косметики и парфюмерии и т.д. Я понимаю, что война, но нужно делать как раз наоборот - продавать все что не помогает им воевать с нами, при этом максимально заменяя их товары на свои или на импорт из других стран. А сейчас мы покупая их товары спонсируем войну против нас, при этом убивая остатки своего машиностроения и науки.
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24.06.2020 18:18 Ответить
 
 