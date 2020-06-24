Украина и Италия покинули космический проект РФ "Гамма-400". Их место заняла Беларусь
Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта "Гамма-400", планируемого к запуску на 2030 год и предполагающего создание астрофизической космической обсерватории для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на научного сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера.
"С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие", - сказал Гальпер.
По его словам, киевские специалисты должны были изготовить детекторы - прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, благодаря чему ее можно измерить. Также в их задачи входило создание аппаратуры, измеряющей электромагнитную обстановку.
По словам Гальпера, итальянская сторона отказалась от участия в проекте по административным причинам. Планировалось, что итальянцы сделают для обсерватории часть прибора, которая измеряет угол прилета гамма-частицы. Теперь всю эту часть работы должны сделать в РФ.
В то же время принять участие в проекте согласилась Беларусь. Акт о намерениях проводить совместную работу был подписан на уровне академий наук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотя в строительстве батутов и дережаблей вполне может подсобить Роисе.
Беларусь - родина телескопов.
Делать что-то для оборонки у врага - верх беспечности.
Заодно он там ещё один видосик со своей обдолбаной харей засветит,кацапам это понравиться)
Ну и как всегда ...с подсироном. А мы без этого не можем! ...на геостационарно-изменяемой орбите....между Луной и Землей.
А лучше два или три с строго фиксированым расположением, работающие одновременно.
А для чего такой выпендреж??? А для ....картографирования гравитационных линз.
Это уже полный фарш....