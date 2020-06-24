В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко
В столичных больницах находятся сегодня 232 пациента с COVID-19. 51 человек - в тяжелом состоянии. Один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей. 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату
искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.
Он также отметил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 пациента.
По заполненности коек в опорных больницах, где находятся больные коронавирусом, то в Александровской больнице заполнены 57% коек, в больнице № 4 - 33%, в больницы № 9 - 75%. В городской детской инфекционной больницы - 33% коек.
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зі. Це той самий Київ, де басейни/ресторани відкрили?
Про корабельную сосну уже в курсе?
(а то что-то все молчат...)
Бо безкоштовне лікування - міф. А за гроші будь-яка приватна клініка пролікує.
Передбачаючи наст. "аргументи", прохання казочки від степанових про держ. забеспечення, розказувати комусь іншому.
За место в палате платят?
За постельное бельё платят?
За средства гигиены платят?
Можно увидеть расценки?
"За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторые другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - рассказал Вячеслав Бобров в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины."
Где тут сказано, что он не по собственному желанию покупал?
І це ще не враховуючи "мзду".
Койкомісце не лікує. Надали, та й надали.
То як, погодишся на бартер: "відмова від лікування в обмін на відмову від будь-яких обмежень, повязаних з кові" ?
1 Вируса нет, это все мировой заговор и дурантин.
2 Вирус есть, но ничего нет в больницах.
3 В больницах все есть, но все ради распила.
4 Распила нет, но больницы пустые, повторить пункт 1
То ясно, что они полупустые.