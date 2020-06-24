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Новости Коронавирус и карантин
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В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко

В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко

В столичных больницах находятся сегодня 232 пациента с COVID-19. 51 человек - в тяжелом состоянии. Один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей. 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату
искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 пациента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Киеве 99 случаев COVID-19, среди заболевших 5 медиков, - Кличко

По заполненности коек в опорных больницах, где находятся больные коронавирусом, то в Александровской больнице заполнены 57% коек, в больнице № 4 - 33%, в больницы № 9 - 75%. В городской детской инфекционной больницы - 33% коек.

больница (1440) карантин (16729) Киев (25542) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Как там первая леди? Интернет ей провели?
Про корабельную сосну уже в курсе?
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24.06.2020 12:42
+4
как там Первая леди?
(а то что-то все молчат...)
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24.06.2020 12:43
+3
а можна написати оф. відмову від лікування і отримати оф. "індульгенцію" від будь-яких штрафів за "порушення правил карантину" ?
Бо безкоштовне лікування - міф. А за гроші будь-яка приватна клініка пролікує.
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24.06.2020 12:54
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А якщо 9 перепрофілювати, то в Александрійвський буде 100% і можна кричати про небачений приріст важких хворих.

зі. Це той самий Київ, де басейни/ресторани відкрили?
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24.06.2020 12:41 Ответить
Как там первая леди? Интернет ей провели?
Про корабельную сосну уже в курсе?
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24.06.2020 12:42 Ответить
(см ниже))))) слово в слово первый вопрос))))))) )
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24.06.2020 12:44 Ответить
как там Первая леди?
(а то что-то все молчат...)
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24.06.2020 12:43 Ответить
Закопали вже...
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24.06.2020 13:13 Ответить
та тю на Вас...
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24.06.2020 13:21 Ответить
Вже сосен корабельних на оглядини водять, а ти не в курсі.
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24.06.2020 13:23 Ответить
ну судя по вчерашней сосне... (водки много не бывает ну или...дзьоб крепкий нюхать)))
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24.06.2020 13:25 Ответить
ссучене брехло.
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24.06.2020 12:44 Ответить
Может тех, кто ходит без маски и не соблюдает других мер безопасности лечить платно или они сами выздоровеют, т.к. коронавирус что-то вроде ОРВИ у них?
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24.06.2020 12:50 Ответить
а можна написати оф. відмову від лікування і отримати оф. "індульгенцію" від будь-яких штрафів за "порушення правил карантину" ?
Бо безкоштовне лікування - міф. А за гроші будь-яка приватна клініка пролікує.
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24.06.2020 12:54 Ответить
Так больные платят при лечении от коронавируса?
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24.06.2020 12:57 Ответить
при будь-якому лікуванні платять.
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24.06.2020 13:00 Ответить
Я спросил про коронавирус.
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24.06.2020 13:01 Ответить
"будь-яке" включає і короновірус. Але для особливо обдарованих уточню "хворі платять за лікування від короновірусу".

Передбачаючи наст. "аргументи", прохання казочки від степанових про держ. забеспечення, розказувати комусь іншому.
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24.06.2020 13:06 Ответить
Ванга, за лекарства платят?
За место в палате платят?
За постельное бельё платят?
За средства гигиены платят?

Можно увидеть расценки?
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24.06.2020 13:11 Ответить
Промахнувся трошки, відповідь нижче.
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24.06.2020 13:16 Ответить
Ты читать умеешь?

"За палату и все время, которое я там провел, я ничего не платил. Я сам покупал антибиотики и некоторые другие препараты. Всего на лечение потратил 3500 гривен", - рассказал Вячеслав Бобров в интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины."

Где тут сказано, что он не по собственному желанию покупал?
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24.06.2020 13:19 Ответить
Вмію, а ти? 3500 йому обійшлося лікування. Це на 3500грн більше за "безкоштовно". Все, гуляй, зебіл.
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24.06.2020 13:23 Ответить
Малоросс, ещё раз вопрос - где расценки на лечение?
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24.06.2020 13:27 Ответить
Кишеню точно підлікує. Є досвід...
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24.06.2020 13:14 Ответить
Есть счёт от больницы или свидетельства того, что врачи отказывали в лекарствах или в каких-то процедура и требовали самим оплачивать лечение от коронавируса?
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24.06.2020 13:29 Ответить
https://www.ua-football.com/sport/basketball/1586249905-bobrov-rasskazal-vo-skolko-emu-oboshlos-lechenie-ot-koronavirusa.html Бобров рассказал, во сколько ему обошлось лечение от коронавируса
І це ще не враховуючи "мзду".

Койкомісце не лікує. Надали, та й надали.

То як, погодишся на бартер: "відмова від лікування в обмін на відмову від будь-яких обмежень, повязаних з кові" ?
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24.06.2020 13:14 Ответить
Все проценты, случаи . По существу сколько мест , какой возраст больных и сколько бессимптомных. Хватит брехать мер ковидный.
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24.06.2020 13:15 Ответить
Методичка ватобота
1 Вируса нет, это все мировой заговор и дурантин.
2 Вирус есть, но ничего нет в больницах.
3 В больницах все есть, но все ради распила.
4 Распила нет, но больницы пустые, повторить пункт 1
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24.06.2020 13:16 Ответить
говорят, что в Александровскую простых людей не везут.
То ясно, что они полупустые.
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24.06.2020 16:24 Ответить
 
 