В Александровской больнице Киева заполнены 57% койко-мест для больных коронавирусом, в больнице №9 - 75%, - Кличко

В столичных больницах находятся сегодня 232 пациента с COVID-19. 51 человек - в тяжелом состоянии. Один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей. 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату

искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 пациента.

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По заполненности коек в опорных больницах, где находятся больные коронавирусом, то в Александровской больнице заполнены 57% коек, в больнице № 4 - 33%, в больницы № 9 - 75%. В городской детской инфекционной больницы - 33% коек.