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Новости Паводки на Западной Украине
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Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных.

Об этом премьер-министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - говорится в сообщении.

Далее премьер проинспектирует горный район и после обеда будет проведенр заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будут принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Напомним, сегодня, 24 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан осуществили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация и более 1500 сотрудников МВД направлены в пострадавшие от наводнений регионы, - Аваков

Автор: 

паводок (294) Ивано-Франковская область (921) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+28
ну, кому-то, видно, не совсем критическая ситуация. паводок - бизнесу не помеха

Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року - Цензор.НЕТ 5342
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24.06.2020 13:25
+20
Нехай і далі рубають ліс і миють бурштин. Тамтешні лісоруби і бурштинокопачі явно не з Кривого Рогу чи Донецьку.
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24.06.2020 12:47
+15
В цьому фото вся правда, життя.
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24.06.2020 13:46
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Бери відро і черпай воду.
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24.06.2020 12:43 Ответить
разпил бабла начало
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24.06.2020 12:45 Ответить
Шмигаль поганий керівник! Замість того щоб розпочати негайні роботи з організації захисних дамб з мішків піску на всіх небезпечних напрямках і почати відкачку води, він літає, щось там дивиться! Що там дивитись, там можна було обкласти все мішками з піском і не було б ніяких збитків взагалі! Місця де вода перетекла через берег і досягнула доріг та будинків - можна було укріпити штучними дамбами і унеможливити доступ води - це видно по фото з літака! Але ніхто нічого не робив і тепер всіх цих місцевих керівників потрібно посадити разом з керівництвом ДСНС та МВС!
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25.06.2020 00:00 Ответить
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
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25.06.2020 02:11 Ответить
зЄ-лень...
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24.06.2020 14:50 Ответить
Но важнее засранцы - дальнобойшики...
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24.06.2020 12:43 Ответить
Аж не знаю, у який спосіб влада ще більше похерить ситуацію. Але що накосячать - 100%
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24.06.2020 12:45 Ответить
Что меня всегда впечатляло в зекоманде, так это оперативность, набо было ЧС объявлять в регионе еще на стадии когда была получана метиосводка про ожидаемый объем осадков, очевидно же было какие будут последствия.
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24.06.2020 12:46 Ответить
Необходимо Порошенко закрыть, а то вдруг он о помощи за рубежом договориться...
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24.06.2020 12:47 Ответить
Оце сидить всесвітньо відомий вірусолог десь у Жашкові і розказує які всі дурні, вірять у придумані віруси
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24.06.2020 13:12 Ответить
Нехай і далі рубають ліс і миють бурштин. Тамтешні лісоруби і бурштинокопачі явно не з Кривого Рогу чи Донецьку.
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24.06.2020 12:47 Ответить
Так объемы только растут при Зеле. Причем не на чуток, а в разы.

Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года - Цензор.НЕТ 4461
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24.06.2020 13:07 Ответить
Рік тому різницю між 18 и 118 тисяч тисяч кубів спиленого лісу записували як "дрова" і експортували абсолютно законно по протягнутому Порошенком закону.

https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ Комітет ВР з питань промислової політики та підприємництва ухвалив рішення погодитися з пропозиціями Президента внести зміни до деяких законів України щодо збереження українських лісів і виключив із закону норму про заборону експорту дров.
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24.06.2020 13:15 Ответить
Ответ чуть ниже.
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24.06.2020 14:15 Ответить
ТОБІ не зрозуміти, що вирубку лісу почали ПОКАЗУВАТИ, а не ховати. Не віриш - подзвони Бурбаку і Яйценюху - вони не збрешуть
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24.06.2020 13:21 Ответить
Чукчу читать не научили? Или глазки сильно щиплет от "зеленой росы"? Что означает незаконные вырубки? Т.е. незаконные дровосеки теперь официально показывают объемы незаконной вырубки? Это в какой голове смог появиться такой бред?
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24.06.2020 14:14 Ответить
Читати ти вмієш, зрозуміти зміст прочитаного не можеш. Ти не зрозумів, ХТО цю заяву зробив??? До тебе не доходить, що раніше ті ж самі голови Держлісагенства просто замовчували обсяги незаконних вирубок? Розкажи-но, як тобі не щипле соєва роса - який чоколядний рай був у лісах при свиночолому гетьмані.
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24.06.2020 16:04 Ответить
Долго глюки придумывал? Пруф с заявлениями за 2018 год о объемах дашь? Или так и будешь фейкми гадить?
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24.06.2020 16:26 Ответить
ПРУФ? Як від цього слівця засмерділо лаптями...
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24.06.2020 19:44 Ответить
А ты ноги мой и меньше гадь фекалиями -- не будет и смердеть твоими лаптями.
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24.06.2020 21:52 Ответить
Чудово. Ти доріс до аргументу - сам дурак) Ще кілька років і вивчиш табличку множення)))
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25.06.2020 08:25 Ответить
А для тебя это недостижимая высота? Крепись. Се-ля-ви. И мыться не забывай.
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25.06.2020 09:10 Ответить
щото яне видел чтоб твой зеленский показивал вирубку
он только для дальнабойщиков какоето садо мазо викладивает
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24.06.2020 14:53 Ответить
А ЧИЮ ти заяву прочитав, розумнику?
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24.06.2020 16:05 Ответить
а где кусок квартального говна?
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24.06.2020 12:52 Ответить
Ну так и лесов с 2008 куда больше вырубили.
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24.06.2020 12:59 Ответить
За офіційними даними Україна втратила за останні 5 років 30% лісів, тут не включена незаконна вирубка.
І при цьому ні у місцевих лісорубів ні у місцевої влади не має бажання щось міняти..
Лісоруби кажуть що не має де більше заробити, влада що ліс треба вирубати тому що він старий..
А взагалі місцевій владі вигідні такі потопи після цього виділять гроші з держбуюджету на востановлення...
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24.06.2020 13:19 Ответить
. Чего удивляетесь наводнению?
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24.06.2020 13:01 Ответить
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24.06.2020 13:10 Ответить
Перевір інфо, алкаш.
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24.06.2020 13:44 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256248/
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24.06.2020 15:09 Ответить
Придурок!!!
Так и вырубок больше стало!!!!
Логическую цепочку не прослеживаешь идиот!
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24.06.2020 13:05 Ответить
леса нет, вода в горах не задерживается. скоро прикарпатье будет одним сплошным болотом в низинах и островами на возвышенностях.
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24.06.2020 13:05 Ответить
Хто там вільний є в офісі? Розверніть зелене гімно з Херсона до стихійного лиха!
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24.06.2020 13:11 Ответить
трохи поки ссикливо- нехай Вода спадЄ...
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24.06.2020 14:29 Ответить
Це помста природи за вирубані дерева,нічого дивного,так вам і треба покидькам.
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24.06.2020 13:14 Ответить
Нормальні поїхали на заробітки в Європу реально там лишились або ті що зрубав пропив пішов дальше рубати, або ті хто керуює ними..
В мене знайомий там має пилораму і відкрив зразу шинок біля пилорами, то робочі більше пропивають грошей в шинку чим він їм платить.. Убив двох зайців і гроші йому вертаються і лівак збирає, який робочі без нього крутять...
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24.06.2020 13:25 Ответить
Правда, нашого життя. Кожне слово вірно.... нажаль.
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24.06.2020 13:57 Ответить
Вода не тримається зовсім. Навіть те, що показував Google Maps раніше і заразар, вражає - вирубки, поля, зниклі ліси, одні кромки по периметру.

Ліс знищили, рибу всю вибили, каміння вивозять з річок нон-стоп, берег - одна суцільна неукріплена земля. Все те, що зараз видно на фотках і відео, в спеку майже пересихає, як і купа криниць у селах. Ці всі потоки можна велосипедом переїзджати.

Сьогодні потоп, завтра засуха. Так і живемо
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24.06.2020 13:15 Ответить
Ліси менше потрібно було вирубувати. Хай тепер всією областю лазять та гори озеленяють.
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24.06.2020 13:23 Ответить
не кукарекай пернатый, не забывай что благодаря им сейчас существует такое государство как Украина, не было бы бандеровцев не было бы Украины, а ты небось из советской части страны вещаешь коль желаешь чтобы лазили всей областью по горах и сажали, просто чувствуется ненависть к людям из западной Украины,на такое способны разве что любители руццкого мира
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24.06.2020 13:49 Ответить
щира правда про стару клячу.
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24.06.2020 15:09 Ответить
Типу: Блак ліфс меттер? Що вам відомо про бандерівців взагалі, диванні поцріоти?
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24.06.2020 16:02 Ответить
ну, кому-то, видно, не совсем критическая ситуация. паводок - бизнесу не помеха

Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року - Цензор.НЕТ 5342
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24.06.2020 13:25 Ответить
В цьому фото вся правда, життя.
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24.06.2020 13:46 Ответить
Анекдот: лісоруби радіють паводку, кажуть тепер ліс простіше і дешевше по воді сплавляти
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24.06.2020 14:39 Ответить
Вот теперь Шарий создаст 500 тыс рабочих мест, которые будут убирать этот срач. А местные поедут оздоравливаться на юг с последующим недовольством что не так сделали для них - как это было при Ющенко - помните, как он бодался с Тимошенко кто больше бабла туда вольет? И будет продолжаться уничтожение лесов и раскопки янтаря и строительство домов на берегах рек - вот так и живем, тупо и бестолково - европейцы одним словом.
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24.06.2020 13:42 Ответить
Бережіть природу - матір вашу!
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24.06.2020 14:12 Ответить
всі і бЄрежуть ...- по - черзі...
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24.06.2020 14:27 Ответить
На батьківщину краще хай не їде після всіх своїх заяв
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24.06.2020 14:13 Ответить
зЄ-команді просто ЩАСТЯ - гроші падають просто із НЕБА....- а для лохів буде отмазка по ящику та в нЄті, чому зЄ-зубожіння , та чому у ГОЇВ не скоро закінчиться ЕПОХА зЄ-бідності
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24.06.2020 14:26 Ответить
ПРОрвало дамбу, А чем занимались местные князьки!? - казну дербанили?, А кто то вообще в нашей стране контролирует мосты, дамбы, тубопроводы, газопроводы И.Т.Д., ЗА леса можно НЕ говорить - журналисты НА протяжении многих лет не только об этом говорили, НО и показывали "макушки" где массово вырезаНЫ леса, РЕАКЦИИ НА ВСЁ ЭТО ПОЛНЫЙ НОЛЬ, ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ.
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24.06.2020 14:32 Ответить
Продовжуйте вирубувати ліси - будемо їздити на Карпатське море. Заморозити будь-яку допомогу, поки нацвиродки не ліквідують всі заготівельні лісопилки. А майно всіх бувших-нинішніх керівників лізгоспів, з родичами до 10 коліна, не буде конфісковано.
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24.06.2020 14:57 Ответить
А як бути з вашими *******? Вони не з деревини? Чи в вашому будинку взагалі відсутні дерев*яні конструкції?
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24.06.2020 15:06 Ответить
не годуйте тролятину бо у них ерекція від буквосполучення ЗУ та повені... Зверніть увагу, що всі як з інкубатора, тільки вилупились і ко-ко-ко... user/472188
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24.06.2020 15:15 Ответить
Осел Апокалипсиса это проклятие
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24.06.2020 15:15 Ответить
Шмулі не паряться - дощ все ж закінчиться, вода спаде, люди усе полагодять за свій кошт (а куди подінуться). Цікаво 35 млрд. із тих, що надали на протидію короновірусу і перерахували на дороги вже встигли списати...чи ще ні.
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24.06.2020 15:17 Ответить
Для того, щоби була визначеність що робити далі необхідно спиляти всі залишки лісу.
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24.06.2020 16:18 Ответить
Знову пАпЄрЄднік пАрАшенко винний!
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24.06.2020 16:21 Ответить
А шо при нем не рубили лес? Или русла рек чистили? Или может янтарь не мыли варварскими методами? В чем разница?
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24.06.2020 18:07 Ответить
Слушайте, вы, долбодятлы диджытализации!
НЕ можете сами - одолжите у Нидерландов, есть давным-давно программа моделирования затопления при повышении уровня воды.
И знайте ЗАРАНЕЕ, мать вашу!!!!
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24.06.2020 16:33 Ответить
А толку? Думаете кто-то будет землеукреплением заниматься? Или русла чистить и укреплать? Вы точно в нашей стране живете?

Вот денег геройски распилить на человеческом горе - это про нашу страну!
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24.06.2020 18:06 Ответить
А это горе часом не хэнд-мэйд?
Путём забивания мусором всех дренажных канав, вырубкой лесов на склонах м самостроем в поймах, которые каждый год заливаются?
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25.06.2020 09:49 Ответить
Вообще за каждую замусоренную дырку отвечает конкретный чиновник. Что-то мне подсказывает, что никого не накажут...
Заливаются не каждый года, а, примерно, каждые 2, но сути это не меняет
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25.06.2020 17:48 Ответить
Ну що Зебіли, а у серіальчику так було весело...
Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року - Цензор.НЕТ 551
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24.06.2020 16:54 Ответить
Налогоплательщики открывайте карман? Не, давайте чиновнички, кто заработал на рубке леса, кто никогда не платил налогов пусть из собственного кармана
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24.06.2020 18:04 Ответить
https://streamable.com/n44vpe "Кальоса крутяться, бабоси мутяться!!!"
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24.06.2020 18:35 Ответить
А де ж дамби Ющера?
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25.06.2020 08:44 Ответить
СЕНСАЦИЯ!
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКАЗАЛ ШМЫГАЛЬ?

Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, вырубки лесов превосходят масштаб 2008 года!
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25.06.2020 10:25 Ответить
 
 