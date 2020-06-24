Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года. ВИДЕО

В Ивано-Франковской области затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных.

Об этом премьер-министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - говорится в сообщении.

Далее премьер проинспектирует горный район и после обеда будет проведенр заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будут принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения.

Напомним, сегодня, 24 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан осуществили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

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