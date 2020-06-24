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Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков

Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков

Пока рано говорить о повышении заработных плат народным депутатам.

 Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая есть сегодня у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано, мягко говоря", — отметил Разумков.

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Он уточнил, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

"Сегодня говорить исключительно о себе — я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", — сказал Разумков.

В то же время он отметил, что зарплаты депутатов все же несколько выросли: "Моя заработная плата за год выросла на 3 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация".

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Автор: 

ВР (29247) депутат (3316) Разумков Дмитрий (1521) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+8
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 6702
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24.06.2020 12:57
+7
Зеленский нашел чат дальнобойщиков, и пригрозил: "Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные - они едут. Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот 17 864-й - это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы - мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем - и будет больно".
Речь идет о группе в Viber. Зеленский запостил туда свое видео.

Президент страны, в сорок два года, во время паводка, взрыва газа, дыры в полмиллиарда, коронавируса, преддефолтного состояния и ожидания наступления узнал, что дороги, оказываются, разбиваются, и иногда перегруженными фурами, нашёл чат дальнобойщиков и запилил туда видосик.
Государственного, млядь, умища человек!
Мне казалось, что орган, отвечающий за испанский стыд, у меня давным давно перегорел, отвалился нах от перегрузок и умер, и испытывать это восхитительное чувство я больше никогда не смогу в силу профессионального выгорания
..но чу... подождите... секундочку... неужели..
Да, лядь! Да, это снова оно!!
Долбаный ты детский сад на лямках, боже, ну почему, почему сейчас щеки красные - у меня?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html А.Бабченко
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24.06.2020 12:58
+6
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3245
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24.06.2020 12:59
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Правила форума Совет форумчан
3 тыс.грн. это больше 100 баксов, тоже на дороге не валяются )
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24.06.2020 12:46 Ответить
он на такие мелочи и внимания не обращает... Вон половина слуг урода прибарахлилась - из безработных и нищих за год стали мультимиллионерами... Видать вагоны ночами разгружают.
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24.06.2020 12:52 Ответить
Забрав у одного пенсіонера одну і то не найменшу пенсію. В той час, як більшість пенсіонерів індексації не дочекалися і так і залишилися зі своїми 3000 гривень.
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24.06.2020 13:07 Ответить
1600-2000 десь так
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24.06.2020 13:42 Ответить
а моя с**а уменьшилась на 3000грн... Совпадение? не думаю!!!
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24.06.2020 13:18 Ответить
Лоб ты жил на одну зарплату с вашими слугами , рашист разумков
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24.06.2020 12:48 Ответить
А о понижении ещё не поздно ?
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24.06.2020 12:48 Ответить
Шо-то часто этого поца цитировать стали. Зеля в отставку, Шмыгаль за ним ?
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24.06.2020 12:48 Ответить
Если ЗЕ в отставку, то Разумкову лучше не задерживаясь сразу делать ноги.

Т.е. формально конечно до новых президентских выборов он будет главой государства. Но я не думаю, что у ватного Разумкова чувство долга перевесит инстинкт самосохранения.
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24.06.2020 12:50 Ответить
Хотелось бы надеяться что он достаточно умён, и потому успеет вовремя свалить. Всё ж на нём крови нет.
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24.06.2020 12:52 Ответить
Можно подумать, что СН живет на зарплату ВР...
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24.06.2020 12:48 Ответить
Вам, засранцам, повышение выплачивают корабельными соснами....
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24.06.2020 12:49 Ответить
Проблема не в том, сколько они получают. Проблема в том, что живут они не на то, что ОФИЦИАЛЬНО получают и НЕ верят в то, что МОЖНО ЖИТЬ НА официально получаемую "чиновником" зарплату...
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24.06.2020 12:50 Ответить
А та індексація простим людям теж надається? Чи тіко обраним?
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24.06.2020 12:50 Ответить
нормально так, у меня индексация зарплаты от 60 до 100 грв...
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24.06.2020 12:51 Ответить
Оборзели.....
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24.06.2020 12:52 Ответить
Якби у кожного пенса пенсія за рік виросла на 3 тис. грн, то вони б стрибали від радості.
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24.06.2020 12:52 Ответить
Ломбардный король решил прикинуться скромным и почти бедным.
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24.06.2020 12:53 Ответить
Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков володіє маєтком під Києвом, кількома квартирами, ділянками й елітним автопарком.

Дохід Разумкова за минулий рік склав близько 1,3 млн грн. Відповідну https://public.nazk.gov.ua/declaration/e054e783-b643-4463-8c1f-ecc8e73fffed декларацію опубліковано в електронному реєстрі НАЗК .

У декларації Разумков вказав маєток на 492 квадратні метри під Києвом, кілька земельних ділянок, квартири в Києві та області, а також нерухомість подружжя в Миколаєві та Черкаській області.

Автопарк Разумкова складається із: Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року).
Задекларована вартість автопарку Разумкова становить понад 2 млн грн, при цьому вартість перших двох авто не вказано.
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24.06.2020 12:55 Ответить
Рыговская отрыжка, хорошо кормилась в ПР.
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24.06.2020 13:57 Ответить
А ломбарды скоро лопнут, у людей не будет денег и будут сдавать
всё , что осталось.
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24.06.2020 12:55 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179061.html Печальны дела у ЗЕлёного

Баланс доверия к Зеленскому за год опустился с +34,1% до -8,9%, став впервые негативным с момента его победы на выборах - исследование Центра социального мониторинга.
Опрошено 3037 человек.

На сегодняшний день, Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3766
* * *
Одновременно даю июньский рейтинг от одного из крупнейших медиа-холдингов.
Даты опроса совпадают с исследованием ЦСМ: 12-18 июня.
Аудитория - 2100 респондентов.
Полностью доверяют Зеленскому 10,1%, скорее доверяют 22,7%, скорее не доверяют 33,1% и полностью не доверяют 30,6%. Неопределившееся "болото" - выносим за скобки.
* * *
Порошенко полностью доверяют 10,6%, частично доверяют 20,1%.
* * *
Падение рейтингов Зе-власти начинает ускоряться.
На октябрь планирую их обвал, что прямым образом скажется на местных выборах. Если в ближайшие недели Зе не остановит свои бессмысленные гонки за Порошенко, не освободит патриотов, а заодно и Авакова, не изменит свою внешнюю политику и не остановит с помощью профессионалов падение экономики, - огромны шансы того, что вместо местных выборов, состоятся парламентские.
Победят ли там проукраинские силы или симбиоз ориентированных на Коломойского "слуг", партии Шмария и ОПЗЖ - вопрос. Но с уверенностью могу сказать, что моновласти в Украине больше не будет. Как и не будет жизнеспособной антиукраинской коалиции. Можете считать меня идеалистом.
* * *
Что будет с "потерпевшим"?
Он сцыкун, и как только увидит, что пахнет жареным - под благовидным предлогом уйдёт сам. Без крови. Возможно, в следующем году. Пока даю на это 45/55, но к осени будет 55/45. Его кукловоды? Чувство самосохранения у таких персонажей, как Зе, развито гораздо острее чувств наживы и личных обязательств.
* * *
Не нойте. Никто не сидит сложа руки.
Есть планы дальнейших действий и есть те, кто эти планы реализует. Мирным, конституционным путём.
Прорвёмся.
Helgi Sharp
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24.06.2020 12:56 Ответить
В заглавии https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179061.html Печальны дела у ЗЕлёного пропущено одно слово (согласно оригиналу).
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24.06.2020 13:03 Ответить
Да. Сделал я это сознательно -- так меньше вероятность, что разгневанный админ ЦЕНЗОРа удалит пост.
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24.06.2020 13:27 Ответить
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 6702
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24.06.2020 12:57 Ответить
сразу видно - рабочабаба!
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24.06.2020 13:20 Ответить
разумков, чючєло, за вашу "работу" вам взагалі платити не треба. ви повинні платити державі за хаос і казнокрадство.
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24.06.2020 12:58 Ответить
Зеленский нашел чат дальнобойщиков, и пригрозил: "Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные - они едут. Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот 17 864-й - это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы - мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем - и будет больно".
Речь идет о группе в Viber. Зеленский запостил туда свое видео.

Президент страны, в сорок два года, во время паводка, взрыва газа, дыры в полмиллиарда, коронавируса, преддефолтного состояния и ожидания наступления узнал, что дороги, оказываются, разбиваются, и иногда перегруженными фурами, нашёл чат дальнобойщиков и запилил туда видосик.
Государственного, млядь, умища человек!
Мне казалось, что орган, отвечающий за испанский стыд, у меня давным давно перегорел, отвалился нах от перегрузок и умер, и испытывать это восхитительное чувство я больше никогда не смогу в силу профессионального выгорания
..но чу... подождите... секундочку... неужели..
Да, лядь! Да, это снова оно!!
Долбаный ты детский сад на лямках, боже, ну почему, почему сейчас щеки красные - у меня?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html А.Бабченко
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24.06.2020 12:58 Ответить
Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков - Цензор.НЕТ 3245
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24.06.2020 12:59 Ответить
Та як??? Ось так: вся жизнь игра, и все мы в ней актеры (с)!
Кіна передивилися! В ролі вжилися! А в житті трошки по-іншому виходить (((
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24.06.2020 13:06 Ответить
хорошая прибавка к пенсии. купит своей сосне сапоги. )
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24.06.2020 12:59 Ответить
Ви вважаєте, що воно одягне чоботи, за якихось 113 доларів? Та ви шуткуєте
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24.06.2020 13:06 Ответить
Ключове слово "пока".
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24.06.2020 13:00 Ответить
Моїй мамі зрізали 500 грн, з невідомих причин. Може, щоб власник ломбардів разумков, з голоду не гикнувся?

https://dt.ua/POLITICS/u-partiyi-sluga-narodu-narahuvali-153-milyoneri-351020_.html У партії "Слуга народу" нарахували 153 мільйонери
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24.06.2020 13:01 Ответить
Ну да , экономика же выросла . то и повышать надо .
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24.06.2020 13:03 Ответить
А моя пенсія ніхрена не збільшужться(((
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24.06.2020 13:03 Ответить
А у меня не было индексации
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24.06.2020 13:04 Ответить
какое нах повышение зарплаты...смотрим их декларации там все миллионеры
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24.06.2020 13:13 Ответить
Тут головне- ставлення до бидла, яке має працювати й за менше.
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24.06.2020 16:12 Ответить
Это был ответ Разумкова на жалобу киры александровны голос, что ее зарплаты в вру не хватает на ее статус. Типа в предпринимательстве больше было. Зачем поперлась прицепом к вакарчуку в раду? Думала, что получит пухлые конверты? Но что-то пошло не так. Да, кира?
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24.06.2020 13:28 Ответить
За свою индексацию вы-падлы не забыли! А пенсионеры чуточку пролетели. Вот же вы уроды. У вас же зарплата и в конвертах, и в откатах, и с бюджета, и со взяток. От вас КПД - минус. Вся страна катится к чертям, а они про свое повышение думают.
Когда ВП станет плюс 8, как вы и трындели; когда у учителей будет 4 000 баксов; когда медведчук будет сидеть, когда раша свалит с нашего Крыма и Донбасса - может тогда. Зажрались твари!
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24.06.2020 13:29 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1275524178645585921 14 ч

Сегодня Зеленский обозвал дальнобойщиков "засранцами", а председатель его фракции обозвал коллегу "рабочей как корабельная сосна". У меня только один вопрос. Чем эта быдлота удивит нас завтра? Разумков насрет на трибуне Верховной Рады? Герус нассыт в лифте Кабмина?
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24.06.2020 13:46 Ответить
Нехай не киздить. Максимальна сума індексації за 19-20 рік - 65грн. 16 коп. При будь-якій зарплатні.
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24.06.2020 13:49 Ответить
Вірте депутатам у таких питаннях. Для бидла максимальна сума індексації може й 65 грн, а для "вельмишановних" інше касове віконце і інша бухгалтерія. Їм навіть пенсія нараховується не так, як холопам.
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24.06.2020 16:09 Ответить
Купит дополнительно 120 литров топлива для своего автопарка.
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24.06.2020 14:01 Ответить
Нардепам вообще надо убрать зарплаты.У каждого свой бизнес есть,каких еще вам зарплат не хватает?
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24.06.2020 14:09 Ответить
А ещё эта кира предлагала уменьшить часы работы во фракциях, в комитетах и вообще во вру депутатам, и т.п. Чтобы у них было время зарабатывать недостающие деньги на сумочки луи и прочие хотелки, на преподавательской работе. КАРЛ, ты слышал? Услышали все? Кто отдал свой голос во время выборов этому *голосу*? Ну вакарчук хотел тоже петь...
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24.06.2020 15:15 Ответить
А можливо рязумкловун хотів попробувати прожити на мінімальну пенсію без компенсації???
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24.06.2020 17:28 Ответить
А я свою пенсию 1638 гр никак за год не проиндексировал
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24.06.2020 21:14 Ответить
 
 