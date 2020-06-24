Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков

Пока рано говорить о повышении заработных плат народным депутатам.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая есть сегодня у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано, мягко говоря", — отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики

Он уточнил, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.

"Сегодня говорить исключительно о себе — я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", — сказал Разумков.

В то же время он отметил, что зарплаты депутатов все же несколько выросли: "Моя заработная плата за год выросла на 3 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На заседании ВР зарегистрировались всего 211 нардепов: "Вы кнопки перепутали, или как?". ВИДЕО