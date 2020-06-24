Говорить о повышении зарплат депутатам пока рано. Моя зарплата за год выросла на 3 тыс. грн из-за индексации, - Разумков
Пока рано говорить о повышении заработных плат народным депутатам.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.
"Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая есть сегодня у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано, мягко говоря", — отметил Разумков.
Он уточнил, что этот вопрос должен быть связан с ростом экономики, ВВП, благосостояния граждан и развитием государства.
"Сегодня говорить исключительно о себе — я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", — сказал Разумков.
В то же время он отметил, что зарплаты депутатов все же несколько выросли: "Моя заработная плата за год выросла на 3 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация".
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Т.е. формально конечно до новых президентских выборов он будет главой государства. Но я не думаю, что у ватного Разумкова чувство долга перевесит инстинкт самосохранения.
Дохід Разумкова за минулий рік склав близько 1,3 млн грн. Відповідну https://public.nazk.gov.ua/declaration/e054e783-b643-4463-8c1f-ecc8e73fffed декларацію опубліковано в електронному реєстрі НАЗК .
У декларації Разумков вказав маєток на 492 квадратні метри під Києвом, кілька земельних ділянок, квартири в Києві та області, а також нерухомість подружжя в Миколаєві та Черкаській області.
Автопарк Разумкова складається із: Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року).
Задекларована вартість автопарку Разумкова становить понад 2 млн грн, при цьому вартість перших двох авто не вказано.
всё , что осталось.
Баланс доверия к Зеленскому за год опустился с +34,1% до -8,9%, став впервые негативным с момента его победы на выборах - исследование Центра социального мониторинга.
Опрошено 3037 человек.
На сегодняшний день, Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.
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Одновременно даю июньский рейтинг от одного из крупнейших медиа-холдингов.
Даты опроса совпадают с исследованием ЦСМ: 12-18 июня.
Аудитория - 2100 респондентов.
Полностью доверяют Зеленскому 10,1%, скорее доверяют 22,7%, скорее не доверяют 33,1% и полностью не доверяют 30,6%. Неопределившееся "болото" - выносим за скобки.
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Порошенко полностью доверяют 10,6%, частично доверяют 20,1%.
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Падение рейтингов Зе-власти начинает ускоряться.
На октябрь планирую их обвал, что прямым образом скажется на местных выборах. Если в ближайшие недели Зе не остановит свои бессмысленные гонки за Порошенко, не освободит патриотов, а заодно и Авакова, не изменит свою внешнюю политику и не остановит с помощью профессионалов падение экономики, - огромны шансы того, что вместо местных выборов, состоятся парламентские.
Победят ли там проукраинские силы или симбиоз ориентированных на Коломойского "слуг", партии Шмария и ОПЗЖ - вопрос. Но с уверенностью могу сказать, что моновласти в Украине больше не будет. Как и не будет жизнеспособной антиукраинской коалиции. Можете считать меня идеалистом.
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Что будет с "потерпевшим"?
Он сцыкун, и как только увидит, что пахнет жареным - под благовидным предлогом уйдёт сам. Без крови. Возможно, в следующем году. Пока даю на это 45/55, но к осени будет 55/45. Его кукловоды? Чувство самосохранения у таких персонажей, как Зе, развито гораздо острее чувств наживы и личных обязательств.
* * *
Не нойте. Никто не сидит сложа руки.
Есть планы дальнейших действий и есть те, кто эти планы реализует. Мирным, конституционным путём.
Прорвёмся.
Helgi Sharp
Речь идет о группе в Viber. Зеленский запостил туда свое видео.
Президент страны, в сорок два года, во время паводка, взрыва газа, дыры в полмиллиарда, коронавируса, преддефолтного состояния и ожидания наступления узнал, что дороги, оказываются, разбиваются, и иногда перегруженными фурами, нашёл чат дальнобойщиков и запилил туда видосик.
Государственного, млядь, умища человек!
Мне казалось, что орган, отвечающий за испанский стыд, у меня давным давно перегорел, отвалился нах от перегрузок и умер, и испытывать это восхитительное чувство я больше никогда не смогу в силу профессионального выгорания
..но чу... подождите... секундочку... неужели..
Да, лядь! Да, это снова оно!!
Долбаный ты детский сад на лямках, боже, ну почему, почему сейчас щеки красные - у меня?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3179393.html А.Бабченко
Кіна передивилися! В ролі вжилися! А в житті трошки по-іншому виходить (((
https://dt.ua/POLITICS/u-partiyi-sluga-narodu-narahuvali-153-milyoneri-351020_.html У партії "Слуга народу" нарахували 153 мільйонери
Когда ВП станет плюс 8, как вы и трындели; когда у учителей будет 4 000 баксов; когда медведчук будет сидеть, когда раша свалит с нашего Крыма и Донбасса - может тогда. Зажрались твари!
https://twitter.com/natohawks
Львовский метрополитен
@natohawks
·https://twitter.com/natohawks/status/1275524178645585921 14 ч
Сегодня Зеленский обозвал дальнобойщиков "засранцами", а председатель его фракции обозвал коллегу "рабочей как корабельная сосна". У меня только один вопрос. Чем эта быдлота удивит нас завтра? Разумков насрет на трибуне Верховной Рады? Герус нассыт в лифте Кабмина?