Наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Широкино, Старогнатовки и Хутора Вольный, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на донецком направлении, сразу после полуночи, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Широкино.

В это же время, из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия противник вел обстрел вблизи Старогнатовки.

Кроме того, на луганском направлении, из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупационные войска вели огонь по опорным пунктам в районе Хутора Вольный.

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"Прицельным огнем, наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов. Потери противника уточняются.

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Подразделения Объединенных сил постоянно находятся на защите Украины и готовы дать эффективный отпор коварным вражеским действиям", - сказано в сообщении.