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IKEA обвинили в использовании незаконного леса из Карпат, компания отрицает обвинения, но обещает проверить поставщиков

IKEA обвинили в использовании незаконного леса из Карпат, компания отрицает обвинения, но обещает проверить поставщиков

Британская общественная организация Earthsight утверждает, что стулья IKEA делают из незаконно вырубленного в Карпатах леса. В компании ответили, что не используют незаконно заготовленную древесину, но начали аудит поставщиков материалов из Украины.

Earthsight - британская общественная организация, специализирующаяся на экологических и социальных вопросах, информирует Цензор.НЕТ.

Она утверждает, что поставкой бука для IKEA занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье. Государственная экоинспекция Украины уже проверяла это хозяйство и подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на "санитарную" выработку более 100 участков с апреля по июнь 2018 года.

В расследовании отметили, что это "период тишины", когда животные в лесах размножаются, а вырубка может влиять на дальнейшее их развитие и выживание, в частности рыси. Earthsight также выяснили, что лесничество проводило незаконную "санитарную" рубку и в 2019-2020 годах.

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Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Ее называют одним из крупнейших украинских поставщиков для IKEA. Примерно 96% всей продукции "ВГСМ" продает шведской компании.

Товаротранспортные документы указывают на то, что "ВГСМ" продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полупродукты части мебели для сети или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию. Там их обрабатывает компания Plimob.

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Компания IKEA отрицает обвинения в использовании незаконно вырубленного леса.

"IKEA не допускает использования незаконно заготовленной древесины при изготовлении своей продукции", - цитирует Reuters позицию компании.

В IKEA заявили, что начали независимый аудит украинских поставщиков.

В 2018 году Earthsight выпустила расследование о бесконтрольном экспорте леса из Украины, напоминает LB. В организации тогда подсчитали, что украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 году.

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Руководство Гослесагентство назвало это расследование наглой ложью и пообещало судиться. Как заявлял тогдашний руководитель агентства, вся лесозаготовка по Украине - это около 14 млрд гривен, то есть полмиллиарда евро. Две третьих этого обхема приходится на внутренний рынок, поэтому указанные Earthsight нереальны.

Автор: 

вырубка (160) Карпаты (305) лес (630) IKEA (9)


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Топ комментарии
+16
у нас их незаконно рубят, сбагривают на Европу, а виновата Икея.....
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24.06.2020 13:22
+8
Пів Європи використовує наше карпатське дерево. Наприклад в Польщі взагалі вирубка Карпат заборонена, вони «наш» «купують» ліс. А ви про IKEA ))
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24.06.2020 13:23
+8
думай шо пишеш. То при бариге рубили лес, а щас все прекратилось
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24.06.2020 14:28
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Правила форума Совет форумчан
у нас их незаконно рубят, сбагривают на Европу, а виновата Икея.....
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24.06.2020 13:22 Ответить
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24.06.2020 14:27 Ответить
думай шо пишеш. То при бариге рубили лес, а щас все прекратилось
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24.06.2020 14:28 Ответить
Сейчас еще больше рубят, олигархат любого цвета одинаково преступен.
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24.06.2020 14:50 Ответить
То був сарказм.
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24.06.2020 16:45 Ответить
На кордоні цілі залізничні ешалони ховають між іншими товарняками, щоб очі не муляло. А вони нам про IKEA втирають )). І скільки з одного 60-вагонного потяга можна тих табуреток наробити, цікаво ?
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24.06.2020 14:31 Ответить
Всё просто: надо найти незаконных вырубщиков леса и приговорить к уже законной вырубке. Тогда и будут подвижки.
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24.06.2020 14:31 Ответить
ОЗЕРО ИСЧЕЗЛО - ПРОШЛИ ОПОЛЗНИ - ТОТАЛЬНАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ - IKEA - КОРРУПЦИЯ В УКРАИНЕ....
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24.06.2020 13:22 Ответить
Пів Європи використовує наше карпатське дерево. Наприклад в Польщі взагалі вирубка Карпат заборонена, вони «наш» «купують» ліс. А ви про IKEA ))
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24.06.2020 13:23 Ответить
В Европе в которую мы типа "идём" за дерево срубленное без лицензии штраф 10 тысяч евро.
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24.06.2020 14:30 Ответить
Рубят...бурбаки...луценки прочая шваль...а потом наводнения. потп. булыганы из русла речек на стройку берут, потом размытые берега и потопы и затоплены сёла, огороды, дороги. Но бабло побеждает инстинкт самосохранения . Мерзкие твари!
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24.06.2020 14:29 Ответить
это ничего выберем нового честного президента и он наведет порядок
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24.06.2020 14:34 Ответить
бггг
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24.06.2020 15:10 Ответить
Ложились: судьба карпатских лесов больше интересует британцев, чем нас самих.
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24.06.2020 14:29 Ответить
Дожились т.е.
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24.06.2020 14:30 Ответить
Сволочі. А місцевому мудрому нарідові від того ні в карман положить ні на хліб не намазать.
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24.06.2020 14:30 Ответить
причина беды найдена- IКЕА. наказать их немедленно - закрыть неоткрытые магазины!
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24.06.2020 14:38 Ответить
Проклятая Икея. Сама приехала, сама лес вырубила.
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24.06.2020 14:40 Ответить
а як-от вдало підгадали цей вкид під повінь, не вбачаєте?
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24.06.2020 14:41 Ответить
Ты только заголовок что ли прочитал? Расследование было ещё в 2018 году.
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24.06.2020 15:23 Ответить
Хто всрався ? Невістка!
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24.06.2020 14:45 Ответить
слуги, как раз сейчас, решают, что же делать... с корабельными соснами...
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24.06.2020 14:49 Ответить
от будет прикол, если из чернобыльского леса
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24.06.2020 15:11 Ответить
Ікеа винна, що їй українські чиновники незаконновируаний ліс возять... А хто ж ж ці чиновники і їхні лісоруби, які цей ліс рубають і возять всУкрваїні???!!!
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24.06.2020 15:11 Ответить
Сраний гумор 95 кварталу, як Стерненко чи Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв винні, що вижили і вбили чи покалічили кілерів!!!
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24.06.2020 15:14 Ответить
Хряка, Сєню Кролика і матюгальника Москаля жорстко взять за помідори і нехай розкажуть все про карпатський, вирубаний під їх мудрим керівництвом державою і регіоном, ліс. Спалить би вас, падли, на тих дровах.
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24.06.2020 15:25 Ответить
лесничество проводило незаконную "санитарную" рубку и в 2019-2020 годах.Источник: https://censor.net/n3204046
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25.06.2020 04:42 Ответить
Фэйк ньюс. IKEA и древесина это нонсенс
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24.06.2020 15:35 Ответить
Икея все делает из бумаги и Картона
зачем им лес ?
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24.06.2020 15:39 Ответить
украинских мусаров начинают щемить англичане,
наверное про корабельную сосну услышали
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24.06.2020 17:10 Ответить
 
 