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Новости Коронавирус и карантин
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Треть тяжело переболевших COVID-19 могут пожизненно страдать от повреждений легких и психических расстройств, - Нацслужба здравоохранения Великобритании

Треть тяжело переболевших COVID-19 могут пожизненно страдать от повреждений легких и психических расстройств, - Нацслужба здравоохранения Великобритании

Помимо легких, коронавирус SARS-CoV-2 может поражать ткани сердца, кровеносной системы, мозга, печени и почек.

До трети людей, которые тяжело переболели новым коронавирусом, могут пожизненно страдать от повреждений легких различной степени, хронической усталости и психических расстройств. Об этом со ссылкой на выводы британской Нацслужбы здравоохранения пишет местное издание The Daily Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам главы британского центра по восстановлению от COVID-19 доктора Хилари Флойд, ее шокировало количество людей среднего возраста (40-50 лет) в реанимации, не имевших до коронавируса сопутствующих отягощающих болезней, которые после выздоровления не могут прийти в норму от хронической усталости и нетрудоспособности.

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"Это люди, которые были независимы, занимались своим делом, ходили в спортзалы, плавали, занимались спортом. А теперь они не в состоянии выбраться из постели. Мы действительно не ожидали такого. Думали, они будут старше", - отметила она.

В NHS полагают, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких (снижающие функциональность органа "шрамы"), каждый пятый переболевший может получить когнитивные проблемы (до 70% больных испытывают бредовое расстройство). У 10% переболевших отмечалось серьезное поражение тканей сердца. Коронавирусная болезнь также повышает вероятность развития в будущем болезни Альцгеймера, теоретизируют в NHS.

Некоторые эксперты сравнивают ситуацию с долгосрочными эффектами от COVID-19 с той, что складывается после полиомиелита.

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Медики полагают, основываясь на данных после вспышек SARS и MERS, что в среднем переболевшим потребуется год, чтобы выйти на максимально возможный после избавления от вируса уровень здоровья. Тем не менее, ученые пока не знают наверняка, сколько времени требуется инфицированным для полного выздоровления от COVID-19 и возможно ли оно. Чтобы изучить долгосрочный ущерб здоровью от болезни, в Британии начали в июне двухлетнее исследование.

Автор: 

болезнь (590) Великобритания (4969) карантин (16729) инвалидность (173) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Ну шо, обычная простуда ? Ага
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24.06.2020 13:29
+6
Вух, Від серця відлягло, зєбіли майже не постраждають, як не здохнуть звісно.
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24.06.2020 13:24
+5
"... психических расстройств.
Источник: https://censor.net/n3204049"

Ковид-отрицатели, похоже, переболели...

Уже проверяют гипотезу, что одним из последствий коронавируса может быть диабет, т.к. информация от врачей и учёных поступила со всего мира...
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24.06.2020 13:32
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Вух, Від серця відлягло, зєбіли майже не постраждають, як не здохнуть звісно.
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24.06.2020 13:24 Ответить
Нехай люди бачать і розуміють , хто є ворогом .
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24.06.2020 13:57 Ответить
Ну шо, обычная простуда ? Ага
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24.06.2020 13:29 Ответить
Ну и ? После обычной простуды тоже нехилые осложнения могут последовать.
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24.06.2020 14:50 Ответить
У 2-3% из 100% ? А тут сразу треть, с болячками на всю жизнь
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24.06.2020 14:56 Ответить
Посилання на pabmed в студію, почитаємо.
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24.06.2020 13:29 Ответить
"... психических расстройств.
Источник: https://censor.net/n3204049"

Ковид-отрицатели, похоже, переболели...

Уже проверяют гипотезу, что одним из последствий коронавируса может быть диабет, т.к. информация от врачей и учёных поступила со всего мира...
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24.06.2020 13:32 Ответить
А вы еще большую панику и истерию раздуйте вокруг этого Covid-19 и "психических расстройств" точно не будет!Треть тяжело переболевших COVID-19 могут пожизненно страдать от повреждений легких и психических расстройств, - Нацслужба здравоохранения Великобритании - Цензор.НЕТ 3384
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24.06.2020 13:36 Ответить
ИЗЗА ТАКИХ КАК ТЫ ПАНДЕМИЯ НИКОГДА НЕ УТИХНЕТ
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24.06.2020 16:17 Ответить
Об этом уже не раз говорилось. Вирус опасен даже не тем, что отправляет 1% от популяции в гроб. Эти в основном больные и старые. К ним еще около 5% по-сути инвалиды. И пока не совсем ясно излечатся они или нет. И вся эта возня вокруг него не просто так.
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24.06.2020 13:39 Ответить
В Украине он пока стабильно отправляет около 3% заболевших. Сколько бы бабла не распилили на "карантинах" наши власти.
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24.06.2020 14:00 Ответить
Треть тяжело переболевших COVID-19 могут пожизненно страдать от повреждений легких и психических расстройств, - Зеленская тоже будет страдать от психических расстройств?
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24.06.2020 13:48 Ответить
Та пофиг, смотри какие ещё корабельные сосны есть в депутатках. К тому же теперь можно всяких актрисок из московии ввозить, при ручном СБУ. Продержится некоторое время. А там всё равно в Ростов, а в Ростов всё равно в одиночку побежит, доказано Яныком.
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24.06.2020 14:02 Ответить
Я бы может и согласился с частью симптомов, предполагая что переболел. Но эти симптомы в моем случае были еще за долго до вируса королевской брехни. Местами в сети, можно найти даже такие симптомы как, шизофрения, депрессия и отрицание. Ну никак людишки верить не хотят ну, давайте скажем что отрицание часть симптомов.
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24.06.2020 13:56 Ответить
А псих. расстройства они от вирусочка, али от идиотизма властей? Напомню: до сих пор имеются пары (некоторые из них официально женаты) которым предписали отложить секс до конца дурантина имени бори джонсона. Вот от такого можно точно свихнуться. Власти уже свихнулись.
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24.06.2020 14:07 Ответить
Дуже цікаво розповідає медсестра з США, яка працювала у відділенні з ковідхворими, в "Тысяча и одна история о США". https://youtu.be/Bi-so57tSPs. Взагалі всі огляди дуже цікаві, з посиланням на першоджерела. Досить доступно і обгрунтовано.
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24.06.2020 14:35 Ответить
Сейчас кацапские боты под прокси вам расскажут что короновирус это ерунда, да вообще все это заговор американцев.
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24.06.2020 17:14 Ответить
 
 