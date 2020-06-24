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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 июня Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, согласно данным Минздрава, по состоянию на 24 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в городе Киев.

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Киев и 13 областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пакращення за пакращенням.
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24.06.2020 13:42 Ответить
В одних комірках %, в інших дроби. Так, бідаки, поспішали видати на гора, що навіть не проглянули табличку
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24.06.2020 13:42 Ответить
Поздно, Виталька уже смягчил.
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24.06.2020 13:45 Ответить
виталик наносит удар
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24.06.2020 13:59 Ответить
Давайте,давайте...нахлобучивайте.Скоро закончится тем,что вас-плесень зеленую,вынесут вперед ногами.Осень близко.
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24.06.2020 14:06 Ответить
Та да, так воно і є.... "В Киеве разрешили работу ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров. В случае ухудшения эпидситуации, город вернет ограничения, - Кличко" Ох і дограєтесь ви виродки, що зеленкою і мусорними баками вже не обійдетесь....
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24.06.2020 14:11 Ответить
Ой буде вам ...*вавка на язиці * ...!
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24.06.2020 14:16 Ответить
Що даремно дядько Білл дав на боротьбу за ковидло 10млн. баксів, типу взятку всунули владі для розпилу щоб бути промоутерами коронаістерії компанії NIH, яка і створила цю ковидлу . Гра в масонів продовжується
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24.06.2020 14:21 Ответить
Чек Ворота на вакцине станет триллионером
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24.06.2020 14:45 Ответить
 
 