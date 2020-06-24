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СБУ открыла уголовное производство по результатам проверки деятельности экс-руководства ГП "Антонов", - "Укроборонпром"

СБУ открыла уголовное производство по результатам проверки деятельности экс-руководства ГП

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП "Антонов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Напомним, в мае этого года ГК "Укроборонпром" по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства ГП "Антонов".

По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП "Антонов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК снова восстановил в должности дважды уволенного президента ГП "Антонов" Донца

Результаты проверки вместе с материалами, содержащими признаки уголовных преступлений в действиях руководства предприятия, были переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

9 июня 2020 г. Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов".

22 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие очередного решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 15 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" (Киев) Александра Донца.

СБУ (19905) уголовная ответственность (440) Укроборонпром (1238) ГП "Антонов" (142) Донец Александр (4)


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будут "сажать" - или ДЕЛИТСЯ....
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24.06.2020 13:47 Ответить
На сколько частей делится?
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24.06.2020 14:08 Ответить
они знают...- все по-обстоятельствам...
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24.06.2020 14:54 Ответить
Давно пора снести это напоминание о Совке и брацтве народов и застроить площадку торговыми центрами.
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24.06.2020 13:51 Ответить
Можливо Ай-Тішними Технологічними "Парками"...
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24.06.2020 14:55 Ответить
С такой психологией Вы будете ходить в эти центры в недалёком будующем как в музей( если пустят),посмотреть. Если государство НИЧЕГО не производит,кроме сырья( которое стоит копейки) в международном разделении производства продуктов то ЗА ЧТО оно купит то что в Центре и за что купят такие как вы? Будете по заграницам разъезжать,на зароботках? Тенденция такова что сейчас уже готовы заменить почти ВЕСЬ обслуживающий персонал на роботов,не решён вопрос ЧЕМ занять высвободившихся? С таким ущербом в голове не надо давать советов космических масштабов.
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24.06.2020 16:24 Ответить
Якщо сказати коротко - знищують "Антонов".
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24.06.2020 14:22 Ответить
И не только его, и уже длительное время.
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24.06.2020 16:35 Ответить
А у богуслаева все ОК ?
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24.06.2020 14:23 Ответить
 
 