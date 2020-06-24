СБУ открыла уголовное производство по результатам проверки деятельности экс-руководства ГП "Антонов", - "Укроборонпром"

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП "Антонов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

Напомним, в мае этого года ГК "Укроборонпром" по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства ГП "Антонов".

По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП "Антонов".

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Результаты проверки вместе с материалами, содержащими признаки уголовных преступлений в действиях руководства предприятия, были переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

9 июня 2020 г. Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов".

22 июня Окружной административный суд Киева приостановил действие очередного решения генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса от 15 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" (Киев) Александра Донца.