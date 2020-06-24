Часть депутатов Харьковского горсовета пришли на сессию без масок: полиция выясняет причины

На очередной сессии Харьковского горсовета, проходившей в среду, 24 июня, часть депутатов находились без маски, из-за чего их коллега обратился с заявлением в Шевченковский отдел полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции", - говорится в сообщении.

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Всего с начала введения ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, полиция составила 1824 протокола по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, было составлено 247 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 91 нарушение было выявлено среди руководителей торговых учреждений питания. 18 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.