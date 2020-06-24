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Новости Коронавирус и карантин
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Часть депутатов Харьковского горсовета пришли на сессию без масок: полиция выясняет причины

Часть депутатов Харьковского горсовета пришли на сессию без масок: полиция выясняет причины

На очередной сессии Харьковского горсовета, проходившей в среду, 24 июня, часть депутатов находились без маски, из-за чего их коллега обратился с заявлением в Шевченковский отдел полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции", - говорится в сообщении.

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Всего с начала введения ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, полиция составила 1824 протокола по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, было составлено 247 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 91 нарушение было выявлено среди руководителей торговых учреждений питания. 18 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

горсовет (667) карантин (16729) Нацполиция (16471) Харьков (7494) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+7
Это гэпинские русско-мирцы - они ж не верят в вирус, для них это психоз, выдумка американцев...
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24.06.2020 13:53
+7
Во как поднялась страна то при зеленой швали:
- полиция занята тем, что проверяет, почему депутаты не пришли в масках.
Не проверяет, почему компании Лимак в Днепре разрешение на взрывные работу не дают, чтобы метро строить, а маски проверяет.
- министр инфраструктуры не дороги ремонтирует, а проверяет, носят ли водилы маски за рулем

И вы еще удивляетесь, что 73% дебилов проголосовали за комика-в-экране-телевизора.
Да 73% страны - дебилы, начиная от министров и заканчивая полицией.
Что бы не делать, лишь бы не работать.
"Главное, что не Порошенко, Хуже уже не будет"(С)
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24.06.2020 14:00
+6
Чому не оштрафували, а займались фуфлом типу полиция выясняет причины?(с).
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24.06.2020 13:53
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Чому не оштрафували, а займались фуфлом типу полиция выясняет причины?(с).
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24.06.2020 13:53 Ответить
Это гэпинские русско-мирцы - они ж не верят в вирус, для них это психоз, выдумка американцев...
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24.06.2020 13:53 Ответить
Жидоамериканцев
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24.06.2020 14:10 Ответить
А что разве гепа с допой перестали быть жидами?
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24.06.2020 19:00 Ответить
Ваша правда)
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25.06.2020 11:22 Ответить
якщо це допоможе здихатися гепи то добре
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24.06.2020 13:55 Ответить
Не ту, случаем, которые приходили в футболках БЕРКУТ?
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24.06.2020 13:55 Ответить
будет такая же история как и с ослом -поговорят и забудут это тебе не простых граждан штрафовать
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24.06.2020 13:56 Ответить
а когда в Украине объявили карантин?
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24.06.2020 13:56 Ответить
Гуглом пользоваться не умеешь?
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24.06.2020 19:01 Ответить
они же животные, что с них взять.
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24.06.2020 13:58 Ответить
Во как поднялась страна то при зеленой швали:
- полиция занята тем, что проверяет, почему депутаты не пришли в масках.
Не проверяет, почему компании Лимак в Днепре разрешение на взрывные работу не дают, чтобы метро строить, а маски проверяет.
- министр инфраструктуры не дороги ремонтирует, а проверяет, носят ли водилы маски за рулем

И вы еще удивляетесь, что 73% дебилов проголосовали за комика-в-экране-телевизора.
Да 73% страны - дебилы, начиная от министров и заканчивая полицией.
Что бы не делать, лишь бы не работать.
"Главное, что не Порошенко, Хуже уже не будет"(С)
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24.06.2020 14:00 Ответить
73 % це тільки ТІ !!!!-той відсоток, із тих 64 % - із тих 34 000 000 ВИБОРЦІВ ...- так що зЄбілів порядка КОЖЕН 6-й...
Можливо ще е в майбутньому ШАНС в України...
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24.06.2020 14:12 Ответить
Історія у нас була різна ...- і на СЬОГОДНІ ще не все "гладко".... Але Добрий Сусід пізнаеться в ПРОБЛЕМАХ та БІДІ....- здохніть кАцапи....

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі для боротьби з COVID-19



Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові.

Варшава передала Києву гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051075-polsa-peredala-ukraini-gumanitarnu-dopomogu-dla-borotbi-z-covid19.html Укрінформ .
"Сьогодні допомагаємо ми, а завтра допомога може бути потрібною нам. Польський уряд направляє гуманітарну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту - масок, рукавиць, комбінезонів, дезінфікуючих засобів - для закладів, які борються COVID-19 в Україні та Молдові. 12 вантажних автомобілів Пожежної служби відвезуть цю допомогу в Україну, 4 - до Молдови", - повідомила голова Митної служби Польщі Магдалена Жечковська.
Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові, з якими Польща тісно співпрацює у рамках проєкту Східне партнерство.
"Одним з наших абсолютних пріоритетів у закордонній політиці є те, щоб країни Центральної і Східної Європи разом співпрацювали в рамках ЄС", - підкреслив Яблонський.
Як повідомлялося 24 червня, на військовий аеропорт у Борисполі https://tyzhden.ua/News/245008 прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним вантажем із Китайської Народної Республіки для протидії поширенню COVID-19.
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24.06.2020 14:03 Ответить
Презик не зустрічав , це ж не герегинський ....
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24.06.2020 14:06 Ответить
зЄ- звершень..., та "перемог"....
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24.06.2020 14:53 Ответить
А может эта часть депутатов признает,что их обье.....обманули)
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24.06.2020 14:04 Ответить
А может они просто ватные дегенераты???
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24.06.2020 19:03 Ответить
Сами по себе они конечно могут быть ватными дегенератами,маски тут не причём.
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25.06.2020 00:29 Ответить
составьте протокол и накашляйте на них ))))
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24.06.2020 14:11 Ответить
Всім виписати протокол і постанову на оплату штрафу.
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24.06.2020 14:21 Ответить
😀
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24.06.2020 14:26 Ответить
Депутаты вперед на кророновирус! Вы юе прдставители народа или кто.на выборах народ вас не забудет
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24.06.2020 14:36 Ответить
они все на рефию ездят, могли уже и переболеть, поэтому не одевают.
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24.06.2020 14:42 Ответить
Ну так в Харькове маски на улицах практически никто не носит, вот депутаты и решили быть по ближе к народу, подыхать так вместе.
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24.06.2020 19:05 Ответить
Протокол и штрафовать без всяких выяснений.
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24.06.2020 19:12 Ответить
 
 