Часть депутатов Харьковского горсовета пришли на сессию без масок: полиция выясняет причины
На очередной сессии Харьковского горсовета, проходившей в среду, 24 июня, часть депутатов находились без маски, из-за чего их коллега обратился с заявлением в Шевченковский отдел полиции.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей. Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Всего с начала введения ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19, полиция составила 1824 протокола по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В частности, было составлено 247 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 91 нарушение было выявлено среди руководителей торговых учреждений питания. 18 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.
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- полиция занята тем, что проверяет, почему депутаты не пришли в масках.
Не проверяет, почему компании Лимак в Днепре разрешение на взрывные работу не дают, чтобы метро строить, а маски проверяет.
- министр инфраструктуры не дороги ремонтирует, а проверяет, носят ли водилы маски за рулем
И вы еще удивляетесь, что 73% дебилов проголосовали за комика-в-экране-телевизора.
Да 73% страны - дебилы, начиная от министров и заканчивая полицией.
Что бы не делать, лишь бы не работать.
"Главное, что не Порошенко, Хуже уже не будет"(С)
Можливо ще е в майбутньому ШАНС в України...
Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі для боротьби з COVID-19
Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові.
Варшава передала Києву гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051075-polsa-peredala-ukraini-gumanitarnu-dopomogu-dla-borotbi-z-covid19.html Укрінформ .
"Сьогодні допомагаємо ми, а завтра допомога може бути потрібною нам. Польський уряд направляє гуманітарну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту - масок, рукавиць, комбінезонів, дезінфікуючих засобів - для закладів, які борються COVID-19 в Україні та Молдові. 12 вантажних автомобілів Пожежної служби відвезуть цю допомогу в Україну, 4 - до Молдови", - повідомила голова Митної служби Польщі Магдалена Жечковська.
Заступник глави МЗС РП Павел Яблонський зазначив, що допомога направляється найближчим друзям Польщі - Україні та Молдові, з якими Польща тісно співпрацює у рамках проєкту Східне партнерство.
"Одним з наших абсолютних пріоритетів у закордонній політиці є те, щоб країни Центральної і Східної Європи разом співпрацювали в рамках ЄС", - підкреслив Яблонський.
Як повідомлялося 24 червня, на військовий аеропорт у Борисполі https://tyzhden.ua/News/245008 прибув літак Збройних Сил України з гуманітарним вантажем із Китайської Народної Республіки для протидії поширенню COVID-19.