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Мужчина, "пихавший телефон в лицо" Супрун, скрылся на машине нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активист Грещишин

Мужчина,

Депутат ОПЗЖ Суто Мамоян является владельцем машины, на которой уехал мужчина, "пихавшего телефон в лицо" бывшей главе Минздрава Ульяне Супрун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин

По его словам, Mercedes-Benz G 63 AMG внесен в декларацию Суто Мамояна за 2019 год.

"Добрые люди помогли установить владельца машины, на которой вчера сбежал человек, который в грубой форме тыкал Ульяне телефон в лицо, якобы птаясь сделать фото", - написал он.

Напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о попытке ее запугать. В автомобиле, куда сел провокатор, Супрун увидела человека похожего на экс-нардепа от БПП, члена "Европейской Солидарности" и кандидата на пост главы НСЗУ Константина Ярынича.

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Мужчина, пихавший телефон в лицо Супрун, скрылся на машине нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активист Грещишин 01

Супрун Ульяна (639) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+43
таблеточная мафия в ярости. Теперь надо все по новому востанавливать.
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24.06.2020 14:23
+28
От прийде до влади Зеленський, то він їх всих посодить! І мудрий нарід наконєц вздохньот с облєгчєнієм. Хотя, облєгчєніє может наступіть і раньше.
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24.06.2020 14:33
+22
Покажіть звідки ви отримали інформацію про існування якогось вальцмана?
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24.06.2020 14:37
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таблеточная мафия в ярости. Теперь надо все по новому востанавливать.
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24.06.2020 14:23 Ответить
Цей вічний союз партії свині Парашенки і жопоблока)))
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24.06.2020 14:31 Ответить
От прийде до влади Зеленський, то він їх всих посодить! І мудрий нарід наконєц вздохньот с облєгчєнієм. Хотя, облєгчєніє может наступіть і раньше.
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24.06.2020 14:33 Ответить
https://censor.net/news/3203644/kogda_nachalas_vtoraya_mirovaya_kak_zelenskiyi_i_shmygal_podygrali_medvedchuku_video
https://censor.net/news/3203644/kogda_nachalas_vtoraya_mirovaya_kak_zelenskiyi_i_shmygal_podygrali_medvedchuku_video

https://censor.net/news/3203892/pochemu_ispugalsya_shariyi_kak_soyuznik_medvedchuka_obmanul_svoih_fanatov_video

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24.06.2020 15:30 Ответить
ПЕТЯ МУДАК КРАЛ И МЫ ХОТЕЛИ , А ВОНО ЯК ЗВИЧАЙНО ....
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24.06.2020 15:11 Ответить
Ты имеешь ввиду, как Петин однопартиец оказался в ЗАЖОПовской машине? .... сам удивляюсь
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24.06.2020 15:25 Ответить
"пихавший"...
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24.06.2020 14:25 Ответить
"Вечером (23 июня. - Ред.) возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихавши телефон мне в лицо"
Источник:https://censor.net/p3203961

Мужчина, "пихавший телефон в лицо" Супрун, скрылся на машине нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активист Грещишин - Цензор.НЕТ 6530
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24.06.2020 14:29 Ответить
Ага ще про вальцманів....забулись
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24.06.2020 14:32 Ответить
Хто це?
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24.06.2020 14:33 Ответить
Засновник ПР (опоблока )
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24.06.2020 14:36 Ответить
Покажіть звідки ви отримали інформацію про існування якогось вальцмана?
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24.06.2020 14:37 Ответить
З опзж він її отримав....
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24.06.2020 14:44 Ответить
Я его всегда в спам опускаю. Дима руцкий пропагандон
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24.06.2020 16:05 Ответить
Це мабуть той хто вбив брата Ермака)))
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24.06.2020 16:30 Ответить
так зеля и есть вальцман. вы шо не знали?
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24.06.2020 15:16 Ответить
Как где?Вот вы, например, в Испании (если верить флажку).
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24.06.2020 14:35 Ответить
Как-то быстро у вас прокси отклонился))
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24.06.2020 14:52 Ответить
Отклеился т.е.
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24.06.2020 14:52 Ответить
Они перевелись, кто на фронте погиб, кого Авакян вместе с жидами посадил, кого Портнов и прокацапская падаль уничтожили на Донбассе, остались маргионалы, жиды и кацапы, которыеуправляют бидломассой показывая видосики на канале Г+Г
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24.06.2020 14:55 Ответить
Супрун конечно молодец, но то что ей в каждом нападавшем Порох мерещится - явно намекает, что зрадофила в себе она искоренить так и не смогла
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24.06.2020 14:38 Ответить
Реванш.Власть яніка вернулась.
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24.06.2020 14:38 Ответить
"Власть яніка вернулась." - "экс-нардепа от БПП, члена "Европейской Солидарности"
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24.06.2020 16:37 Ответить
Есть какаято недосказанность в этой всей истории. Мужчина пихавший телефон в рот Супрун, что зачем? Может он журналист интервью хотел взять? Тогда почему он молчал и ничего не сказал? А вдруг он глухонемой журналист!
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24.06.2020 14:39 Ответить
Может показать чтото хотел на телефоне?
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24.06.2020 14:43 Ответить
Или на украинском языке не разговаривает, а только на своём родном)) Супрун же не понимает армянского)) Пока))
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24.06.2020 16:49 Ответить
Да. Походу с ней по телефону ктото хотел пообщаться. Задача исполнителей была подождать и передать телефон. Но пля шо исполнители тупые шо Супрун - из такой фигни такое шоу устроили на всю страну)))
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24.06.2020 16:59 Ответить
опзжо кацапские твари подстилки продажные и враги Украины
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24.06.2020 14:39 Ответить
К-коньспирация
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24.06.2020 14:44 Ответить
"Трамп заявляв, що проросійський президент в Україні міг би вирішити питання з війною". "Путін розповів Трампу, що Зеленський був досить відомим в Росії, завдяки своїй телевізійній кар'єрі і у нього були там контакти."Президент США Дональд Трамп ще до обрання Володимира Зеленського шостим лідером України заявляв, що питання з війною на Донбасі можна було б вирішити "доброзичливою позицією до Росії".Буквы
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Трамп заявляв, що проросійський президент в Україні міг би вирішити питання з війною
Президент США Дональд Трамп ще до обрання Володимира Зеленського шостим лідером України заявляв, що питання з війною на Донбасі можна було б вирішити "доброзичливою позицією до Росії".

Середа, 24 червня 2020, 13:17

Про це написав у мемуарах екс-радник американського лідера Джон Болтон.

У липні 2018 року, після зустрічі з Путіним, Трамп говорив про те, що російський президент "помилився", коли анексував український півострів Крим, але тепер його не віддасть.

При цьому, Болтон кілька разів згадав про те, що Трамп не раз нібито говорив про готовність "злити" Україну Кремлю.

За його словами, Трамп нібито говорив Путіну про те, що "проросійський президент України міг би допомогти запобігти третій світовій війні".

Ця фраза прозвучала на саміті Великої двадцятки в Буенос-Айресі в кінці листопада 2018 року, якраз після інциденту із захопленням моряків в Керченській протоці.

Трамп і Путін поспілкувалися на вечері, в приватному порядку, в присутності лише перекладача Путіна. У російській пресі про цю розмову не повідомили, але Трамп розповів про її зміст Болтону.

"Трамп на наступний ранок запевнив мене, що він сказав, що не бачить перспективи для їх зустрічі в будь-якому форматі, поки інцидент не буде вирішено (із захопленням українських моряків і військових кораблів, - ред.)", - написав Болтон.

Але після цього Трамп розмовляв з Меркель, сказавши, що "український президент, налаштований дружелюбно до Росії, міг би допомогти уникнути третьої світової війни. Росіянам б це сподобалося".

Можливо, Трамп мав на увазі наступного українського президента, оскільки у п'ятого президента Петра Порошенка була зовсім інша риторика щодо РФ.

Болтон також описав позицію Зеленського з цього приводу, який став президентом країни через більше ніж півроку, після цієї розмови.

"Він був сповнений рішучості повернути Донбас якомога швидше і покласти край війні в рамках Мінських угод", - пише Болтон.

Він додав, що в травні була ще одна розмова Трампа з Путіним, під час якої вони обговорювали Зеленського.

"Трамп подзвонив Путіну, тому що, як він сказав без видимих ​​на те підстав, Путін "помирав від бажання" поговорити з ним. Насправді, це Трамп дуже хотів розмови, так як він не спілкувався з Путіним з часу інциденту в Керченській протоці , який змусив скасувати двосторонню зустріч в Буенос-Айресі на G20″, - написав Болтон.

Путін розповів Трампу, що Зеленський був досить відомим в Росії, завдяки своїй телевізійній кар'єрі і у нього були там контакти.https://bykvu.com/ua/bukvy/tramp-zajavljal-chto-prorossijskij-prezident-v-ukraine-mog-by-reshit-vopros-s-vojnoj/
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24.06.2020 14:46 Ответить
Ну допустим быдло, хам... но что до сих пор делает бывшая и.о. минздрава, гражданка США в Украине, чего выжидает? Или просто смотрящая за исполнением протиснутого ей закона о трансплантации органов, престарелые "рохквэллеры" за океаном уже заждались?
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24.06.2020 14:50 Ответить
Тобі то що, кацапська свиня?
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24.06.2020 15:06 Ответить
Я живу в Украине, в отличия от тебя, пиндосский холуй, целующий ж*пы черномазым в Гарлеме. Батрак звезднополосатый
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24.06.2020 15:17 Ответить
А кому не плевать где ты живешь, кацапская морда?
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24.06.2020 16:06 Ответить
Ну тыкнула бы ему электрошокером в яйца......
Сразу все желания отбила.... И фоткать.... и к жене ..... и любовнику.....
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24.06.2020 14:54 Ответить
Супрун стільки "навтикала" всім українцям, що мабуть на ці "втики" теж поїхала таким же мерседесом.
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24.06.2020 15:13 Ответить
ормяне- такие ж люди, как и все,
только дома они ходят на четвереньках©
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24.06.2020 15:44 Ответить
 
 