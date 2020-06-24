Мужчина, "пихавший телефон в лицо" Супрун, скрылся на машине нардепа ОПЗЖ Мамояна, - активист Грещишин

Депутат ОПЗЖ Суто Мамоян является владельцем машины, на которой уехал мужчина, "пихавшего телефон в лицо" бывшей главе Минздрава Ульяне Супрун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин

По его словам, Mercedes-Benz G 63 AMG внесен в декларацию Суто Мамояна за 2019 год.

"Добрые люди помогли установить владельца машины, на которой вчера сбежал человек, который в грубой форме тыкал Ульяне телефон в лицо, якобы птаясь сделать фото", - написал он.

Напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о попытке ее запугать. В автомобиле, куда сел провокатор, Супрун увидела человека похожего на экс-нардепа от БПП, члена "Европейской Солидарности" и кандидата на пост главы НСЗУ Константина Ярынича.

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